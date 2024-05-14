Что сделать на старте, чтобы построить успешную франшизу

Потерять франшизу проще, чем кажется. Например, из-за ошибок в передаче франчайзи прав на использование бизнес-модели. Марина Цыпко, руководитель отдела практики сопровождения франчайзинга Юридической группы «Совет», рассказала, на что нужно обратить внимание на старте, чтобы построить успешную франшизу.

Проверьте, как оформлена интеллектуальная собственность

Партнерство с франчайзи начинается с договора франчайзинга. Следуя этому соглашению, франчайзер передает партнеру право использовать свой бренд в коммерческой деятельности.

Франчайзи платит франчайзеру паушальный взнос, а позже — роялти, то есть регулярные отчисления за использование бренда. Взамен партнер получает поддержку, обучение и сопровождение со стороны управляющей компании, а также доступ к ноу-хау: уникальным знаниям, процессам, методикам и технологиям производства.

Ноу-хау, логотип, фирменное название и прочие составляющие франшизы — все это относится к интеллектуальной собственности бизнеса. А интеллектуальная собственность — то, что лежит в основе договора с франчайзи.

Права на интеллектуальную собственность после заключения договора о партнерстве должны оставаться у франчайзера. Поэтому прежде чем подписать, например, договор коммерческой концессии — самый распространенный вариант соглашения между франчайзером и партнером, уточните, как оформлена ваша интеллектуальная собственность.

Кому принадлежат права на товарный знак, можно узнать на сайте Роспатента. Права на иные объекты ИС (например, логотип) можно проверить, изучив соглашения на разработку или создание объектов интеллектуальной собственности, в которых должен быть предусмотрен переход исключительных прав к заказчику (франчайзеру).

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Сформируйте базу знаний франшизы

База знаний – это банк, где хранятся чек-листы, стандарты, инструкции, ноу-хау бизнеса.

С точки зрения права, ноу-хау (секрет производства) — это коммерчески ценная информация о бизнесе и его процессах. Она помогает предпринимателю открыть бизнес и масштабировать его.

В базе знаний необходимо подробно описать бизнес-модель и дать четкую инструкцию для потенциального партнера, как эффективно управлять точкой. Это важно, так как в случае спора суд может признать весь договор коммерческой концессии недействительным, если недобросовестный партнер сможет доказать, что ваше ноу-хау:

некачественное по составу;

не защищено, как конфиденциальная информация или коммерческая тайна;

было некорректно оформлено при передаче франчайзи;

доступно третьим лицам.

Последствия такого решения со стороны закона для франчайзера могут быть серьезными: от возврата паушального взноса до потери бизнеса.

Защитите базу знаний франшизы

Обе стороны: франчайзер и франчайзи несут ответственность за безопасность конфиденциальной информации, которая хранится в базе знаний. У третьих лиц не должно быть доступа к этим сведениям.

Чтобы защитить базу знаний юридически, франчайзеру нужно:

установить режим конфиденциальности;

прописать режим коммерческой тайны в договоре концессии;

определить круг лиц, которым разрешен доступ к базе знаний;

разработать и заверить внутренние документы, которые регламентируют этот доступ.

Для защиты базы знаний и правильного составления документов лучше обратиться к юристам. Специалисты знают, как не допустить «лазеек» в договоре и защитить нематериальные активы бизнеса.

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Соблюдайте порядок передачи ноу-хау франчайзи

Передача сведений — конфиденциальный процесс, и доступ может быть только у конкретного партнера. Поэтому для большей безопасности зафиксируйте факт передачи данных: подпишите акт приема-передачи ноу-хау и прикрепите ссылку на информацию, к которой партнер получил доступ.

В российском законодательстве нет понятия «франчайзинг» и «франшиза», но оформление франчайзинговых соглашений опирается на ст. 1027 ГК РФ «Договор коммерческой концессии». Статья регулирует основные условия, включая обязанность по передаче комплекса исключительных прав, а также порядок заключения, исполнения и прекращения действия договора франчайзинга.

Разработайте качественный договор с франчайзи

Договор франчайзинга должен учитывать все юридические нюансы и содержать в себе ключевые положения. В качественном договоре должны быть зафиксированы:

стандарты ведения деятельности и правила проверки исполнения стандартов;

ограничение территории для франчайзи;

условия открытия и закрытия предприятия по франшизе, распределения совместных расходов, проведения обучения для франчайзи;

условия ведения официальной переписки в электронном виде;

условия о конфиденциальной информации, передаваемой франчайзи и правила доступа к ней сотрудников;

срок действия и условия расторжения договора;

правила предоставления необходимой отчетности;

правила закупки оборудования, расходных материалов и согласования помещения для ведения деятельности;

распределение обязанностей по рекламе и маркетингу и согласование ценовой политики с франчайзером;

способы использования объектов интеллектуальной собственности франчайзера;

запрет на переманивание сотрудников как франчайзера, так и других франчайзи;

запрет на ведение конкурирующей деятельности для франчайзи;

штрафы за нарушение условий договора.

Чем подробнее будет описан договор франчайзинга между управляющей компанией и партнерами, тем лучше вы сможете защитить свой бизнес. Благодаря скрупулезному отношению к юридической стороне сотрудничества можно обезопасить бизнес от возвратов паушальных взносов и роялти и обеспечить своей франшизной сети безопасное развитие.

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