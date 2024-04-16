Как работает франшиза в бизнесе

Франшиза позволяет предпринимателю начать бизнес со стартовым преимуществом в виде отлаженных рабочих процессов и уже раскрученного бренда. Не нужно тратиться на рекламу, продвижение и привлечение аудитории. Первоначальные вложения окупаются в установленные сроки, примерные размеры прибыли известны заранее. При этом продавец франшизы обязуется предоставить покупателю консультационные услуги, помощь на этапах запуска предприятия и дальнейшую поддержку. Однако как у любого другого коммерческого проекта, у франшизы есть свои риски и минусы. В статье расскажем, что такое франшиза в российском бизнесе, чем она отличается от франчайзинга, как оплачиваются услуги продавца и как выбрать франшизу с максимальной выгодой.

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Чем отличаются франшиза и франчайзинг

Предприятия, которые работают по франшизе, ведут бизнес под вывеской другой компании, используя ее технологии, репутационные активы и общую бизнес-модель. То есть успешная и раскрученная фирма помогает предпринимателю открыть бизнес по отработанной схеме и делится с ним своими ресурсами.

Покупатель франшизы — это «франчайзи», продавец — «франчайзер», а сама форма такого сотрудничества называется «франчайзингом». Франшиза и франчайзинг — это практически аналогичные термины, обозначающие тип деловых отношений между владельцами бренда и покупателями ограниченного права на использование имени.

У начинающего предпринимателя всегда есть два пути. Он может создать собственный бренд с нуля, понимая все риски такого варианта, или приобрести франшизу уже известной компании и рассчитывать на более предсказуемый результат.

Франшизы есть практически во всех нишах бизнеса — общественное питание, медицина, бьюти-сфера, образовательные программы, станции техобслуживания, салоны красоты, сервисные центры и так далее. Предложения различаются по стоимости и условиям, но в любом случае от покупателя требуется первоначальный взнос — это основная статья дохода продавца.

В российских законодательных актах нет такого понятия, как «франшиза» и «франчайзинг». Юридические отношения между покупателем и продавцом контролируются договором коммерческой концессии. Суть такого соглашения в том, что одна компания дает право другой работать под своим названием (товарным знаком) и использовать собственные производственные технологии.

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В рамках договора франчайзи могут предоставить инструкции по поиску помещения и найму персонала, а так же базу знаний по ключевым бизнес-процессам. Иногда покупатель получает от продавца профессиональное оборудование, помощь в обучении персонала, юридическую поддержку, услуги по продвижению. При этом франчайзи обязуется вести бизнес в строгом соответствии с указанными в договоре требованиями.

Суть франчайзинга

Смысл бизнеса, открытого по франшизе, в быстром старте, экономии ресурсов и ускоренном выходе на самоокупаемость. В коммерческих предложениях продавцы говорят о сроках от 2 до 6 месяцев, в течение которых вложения начинают приносить прибыль покупателю.

Франчайзи тратит деньги не только на покупку прав на товарный знак, но и на аренду помещения, ремонт и отделку, закупку инвентаря, мебели, зарплату сотрудникам. То есть все затраты, которые предусматривает открытие любого бизнеса, сохраняются. Если приплюсовать к ним стоимость франшизы, расходы могут составить внушительную сумму. Возникает впечатление, что самостоятельный бизнес обходится дешевле, но не все так однозначно.

Франшиза — это прежде всего обкатанные и прописанные бизнес-процессы, которые уменьшают риск потери денег и снижают сроки окупаемости.

Здесь предпринимателю важно заранее разобраться, что именно предлагает франчайзер. Иногда продавец просто передает право работать под раскрученным брендом, а все остальные обязанности франчайзи берет на себя. При таких условиях бизнес имеет практически тот же набор рисков, что и при самостоятельном запуске.

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Особенно внимательно изучать условия франшизы стоит предпринимателям без опыта. Им нужна не только инструкция по запуску бизнеса, но и поддержка от франчайзера в процессе работы.

Основная экономия покупателя в том, что ему не придется тратить деньги на разработку и раскрутку собственного бренда. Маркетинг отнимает существенную часть расходов при запуске любого бизнеса. Франшиза избавляет бизнесмена от этих затрат. Однако известность бренда — еще не показатель успешности.

Даже популярные бренды бывают убыточными. Так что франшиза может как упростить запуск и принести предпринимателю высокую прибыль уже через несколько месяцев, так и стать убыточным проектом.

По сути, франшиза — это своего рода лицензия на систему ведения бизнеса, которую приобретает покупатель. Но неверно называть франчайзинг бизнесом для ленивых — тратить силы, средства и нервы все равно придется. Да, не нужно искать бизнес-идею, разрабатывать подробный план, сочинять рекламу, создавать логотип, придумывать название. Но все остальные риски, присущие обычному бизнесу, остаются.

Опытные предприниматели тоже предпочитают открыть франшизу — не только по причине простых условий, но и из-за финансовой выгоды.

Как работают франшизы

Сотрудничество начинается с подписания договора коммерческой концессии. В соглашении регистрируется передача прав на товарный знак — это ключевой аспект документа.

После оформления договора предусмотрены следующие шаги:

Покупатель делает паушальный взнос. Это своего рода плата за доступ к коммерческим технологиям франчайзера.

Продавец передает покупателю инструкции по открытию бизнеса, оборудование и все остальное, если это предусмотрено условиями.

Франчайзи запускает предприятие в работу.

Как правило, на старте бизнесмен получает помощь от управляющей организации. Какую именно поддержку оказывает франчайзер, зависит от проекта. Это могут быть профессиональные консультации или конкретная помощь команды запуска, которая выезжает на объект покупателя.

Есть кофейные франшизы, которые не просто передают права на бренд, но и находят для покупателя помещение, набирают персонал и учат бариста варить кофе по стандартам компании.



Это наиболее предпочтительный вариант для предпринимателя, который не имеет возможности или желания погружаться в проект на старте. Франшиза под ключ предполагает полный пакет услуг, но при этом требования к покупателю максимально жесткие. В договоре могут быть прописаны санкции за нарушение корпоративных правил вплоть до расторжения соглашения без возврата средств.

Есть и противоположные варианты, когда франчайзи предоставлена свобода действий, а условия по ведению бизнеса носят рекомендательный характер. Однако у головной компании всегда есть долгосрочная цель — масштабирование бизнеса и рост доходов.

Виды франшиз

Классификация франшиз выглядит следующим образом:

Товарные. Франчайзер предоставляет право на реализацию товаров под своим брендом. По схеме франшизы работает бренд одежды Maag, сеть продажи электроинструментов «220 вольт», ряд кондитерских брендов. Другой вариант — франшиза торговой сети. Такой бизнес ведут «Перекресток», «Пятерочка» и другие бренды холдинга X5 Group.

Франчайзер предоставляет право на реализацию товаров под своим брендом. По схеме франшизы работает бренд одежды Maag, сеть продажи электроинструментов «220 вольт», ряд кондитерских брендов. Другой вариант — франшиза торговой сети. Такой бизнес ведут «Перекресток», «Пятерочка» и другие бренды холдинга X5 Group. Производственные. Предоставляют право компаниям производить конкретный продукт по эксклюзивной технологии. К наиболее известным производственным франшизам относится Coca‑Cola

Предоставляют право компаниям производить конкретный продукт по эксклюзивной технологии. К наиболее известным производственным франшизам относится Coca‑Cola Сервисные. Продают права на оказание услуг под брендом компании. Сюда относятся сети медицинских клиник и косметологических кабинетов, например, лаборатории диагностики «Гемотест», Helix или центры по ремонту смартфонов Pedant. Сервисными франшизами можно называть пункты выдачи посылок Ozon и СДЭК.

В отдельный подвид сервисных франшиз выделяют предприятия общественного питания. В России таких предложений немало — это пиццерии «Додо Пицца», заведения «Вкусно и точка», кофейни «Шоколадница».

Как оплачивается франшиза

Есть разные варианты оплаты, но классическая схема выглядит так:

Паушальный (он же первоначальный) взнос. Это фиксированная сумма, которую покупатель платит за права на торговую марку после заключения договора. Размер паушального взноса зависит от условий соглашения, вида франшизы, популярности бренда и других объективных факторов.

Это фиксированная сумма, которую покупатель платит за права на торговую марку после заключения договора. Размер паушального взноса зависит от условий соглашения, вида франшизы, популярности бренда и других объективных факторов. Роялти. Регулярные выплаты франчайзеру за право пользоваться консультациями, обучающими материалами, интеллектуальной собственностью материнской компании. Как правило, роялти считают в процентах от оборота либо от прибыли франчайзи за отчетный период. Фиксированные выплаты роялти встречаются реже, однако в любом случае платить придется ежемесячно. Примерный размер роялти — 5-15% от прибыли или общего дохода.



Договором могут быть предусмотрены и другие выплаты — за использование цифровых систем, к которым предоставляет доступ франчайзер, за рекламу и прочие услуги.

Сумму паушального взноса компании указывают заранее. Размеры варьируются в зависимости от пакета услуг, которые предоставляет франчайзер. Например, сеть лабораторий Helix запрашивает всего 50 тыс. рублей за франшизу, а сервисный центр Pedant.ru — около 1 млн.

Разница очевидна, но в первом случае покупатель платит только за вывеску, а во втором — за оборудование, мебель, инструменты и первичный набор запчастей.

Как определить, выгодна ли франшиза

Любой франчайзер заверит покупателя, что его франшиза самая выгодная, окупается за пару месяцев и приносит огромные доходы. Однако в бизнесе важно проверять все факты и утверждения.

Для начала будущему франчайзи стоит оценить соотношение стартовых вложений, доходов и прибыли.

Допустим, паушальный взнос составляет 500 тыс. рублей, при этом покупателю придется вложиться в оборудование, помещение и наем сотрудников. Это еще 500 тыс. руб. Компания обещает доход 300 тыс. в месяц, из них 100 тыс. уйдут на расходы. То есть окупаемость затрат составит примерно пять месяцев. Но это лишь в том случае, если уровень реальных доходов будет совпадать с заявленным.

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Это не значит, что франчайзи предоставил некорректные данные. Однако любые цифры нужно анализировать и проверять. Желательно поговорить с уже работающими в вашем или других городах франчайзи, благо, в эпоху тотальных коммуникаций это не составит труда.

При этом франчайзер не дает никаких гарантий успеха, хотя посильный вклад в окупаемость предприятия обязательно сделает. Необходимо также проверить, не завышена ли стоимость франшизы. Например, паушальный взнос в 500 тыс. и роялти в 6% кажутся адекватным предложением. Но лишь в том случае, если франчайзер будет участвовать в бизнесе, проводить обучение, контролировать качество услуг и товаров.

Преимущества работы по франшизе

Общие плюсы для франчайзи:

Возможность быстрого запуска бизнеса с проверенной моделью работы. Проект выходит на рынок со стартовым преимуществом в виде популярного бренда. Не требуется время на раскрутку и продвижение бизнеса. Компания, которая реализует франшизу, уже имеет определенную репутацию и подготовленную клиентскую аудиторию. Есть все лицензии и разрешения. Франчайзи не придется тратить время на лицензирование продуктов и услуг — эти мероприятия отнимают много времени у начинающего бизнесмена. Помощь на старте. Большинство франшиз предполагают по меньшей мере консультационную поддержку. А вариант под ключ — это предоставление оборудования, персонала, финансовых рекомендаций и прочего.

Продавец франшизы, помимо финансов, получает масштабирование бизнеса, выход на новые рынки и увеличение прибыли.

Минусы и риски

Основные недостатки и риски работы по франшизе:

Первоначальные вложения. Если в пакет услуг входит не только передача прав на товарный знак, франшиза потребует относительно серьезных вложений. Они могут быть выше, чем затраты на открытие собственного дела с нуля.

Если в пакет услуг входит не только передача прав на товарный знак, франшиза потребует относительно серьезных вложений. Они могут быть выше, чем затраты на открытие собственного дела с нуля. Привязка к головному бренду. Конкуренцию в бизнесе, падение прибыли, изменение экономической конъюнктуры франшиза не отменяет. Если у франчайзера начнутся проблемы, это скажется и на покупателе.

Конкуренцию в бизнесе, падение прибыли, изменение экономической конъюнктуры франшиза не отменяет. Если у франчайзера начнутся проблемы, это скажется и на покупателе. Ограничения. Франчайзи соблюдает определенные условия, которые лучше не нарушать. Иногда это довольно жесткие требования вплоть до расположения товара на полках в торговом зале и скриптов для общения с покупателями.

Кроме того, на рынке есть недобросовестные продавцы, которые зарабатывают на первичных взносах и вообще не заинтересованы в развитии сети. Такие франчайзеры обещают баснословные доходы и полную поддержку, но на деле своих обязательств не выполняют.

Где искать франшизы и как правильно выбрать

У большинства компаний, предлагающих франшизы, есть официальные сайты, где представлена исчерпывающая информация об условиях, стоимости и сроках окупаемости проектов. Есть специализированные ресурсы — агрегаторы франшиз, где собраны все актуальные на текущий момент предложения.

На таких сайтах имеется система фильтров по популярности, затратам, сферам бизнеса. Несмотря на то, что компании проходят первичную проверку, прежде чем попадают в каталог, все предложения нужно тщательно анализировать.

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При выборе франшизы учитывайте следующие факторы:

Убедитесь, что сфера бизнеса вам близка. Отлично, если франчайзи имеет хотя бы косвенное отношение к выбранному направлению. Например, имеет медицинское образование и покупает франшизу лабораторной диагностики.

Стоит также заранее изучить особенности бизнеса, понять основные сложности, с которыми придется столкнуться, почитать отраслевые материалы и издания.

Обязательно учитывайте привязку к региону и локации. Например, центр дошкольного образования вряд ли соберёт большую аудиторию в районе, где мало новостроек и молодых семей и много муниципальных детских садов.

Проверьте компанию-франчайзера, насколько быстро она развивается, каковы размеры ее чистой прибыли. Вы имеете полное право запросить отчет у продавца франшизы, как и любую другую информацию.

Внимательно прочтите типовой договор. Шаблон документа тоже выдается по запросу или опубликован на сайте компании. В документе должны быть подробно прописаны ответственность поставщика и права, которые приобретает покупатель.

Лучше всего о франшизе расскажут те, кто уже работает с ней в качестве франчайзи. Узнайте у покупателей, какую помощь оказывает компания, заинтересована ли она в результатах, как реагирует на запросы в поддержку.

Чем лучше обратная связь с франчайзером, тем больше шансов, что вам помогут в трудную минуту. Лучше искать франчайзи самостоятельно в соцсетях, на форумах или на каналах в мессенджерах. Контактные лица, которые предоставляет сам продавец, могут быть сами заинтересованы в продажах. Франчайзер не заинтересован в коммерческих провалах покупателя, поскольку это дискредитирует систему тиражирования коммерческой модели.

По статистике около 80% предприятий, открытых по франшизе, работают дольше 5 лет и приносят прибыль своим владельцам. Для сравнения, среди самостоятельно открытых предприятий примерно такое же количество прекращает работу в первый год своего существования. Это говорит об уровне риска для предпринимателей, избравших полную независимость в бизнесе.

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