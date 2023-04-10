Запускаем франшизу своего бизнеса — инструкция

Число франшиз в России увеличивается каждый год. 2022 не стал исключением — несмотря на события прошлого февраля, количество предложений на рынке выросло на 11%. О том, как запустить франшизу своего бизнеса, рассказывает Александр Долгов — основатель 5 собственных франчайзинговых проектов, создатель диджитал-агентства 20x80 , которое помогает бизнесу упаковаться во франшизу.

Этот материал мы построили так, чтобы читатель мог понять, как строить такой проект поэтапно. А если бизнеса еще нет, но есть желание запустить франшизу, статья поможет представить, как подготовиться, чтобы в будущем было легче масштабироваться в этом формате.

Содержание:

Зачем запускать франшизу

Главная причина — чтобы больше зарабатывать. Продавая франшизу, увеличить прибыль проще, чем работая только со своими точками.

Франшиза помогает масштабироваться быстрее и дешевле. Деньги тратятся только на автоматизацию бизнес-процессов и продвижение самой франшизы. Открытие собственных филиалов потребует бо́льших вложений.

Кроме того, франшиза помогает бренду быстрее заявить о себе. Можно выходить на новые рынки — как внутри региона, так и в других городах и даже за пределами страны. За счет этого будет расти узнаваемость бренда и доверие к нему.

Франшиза может быть единственным форматом работы для компании. В этом случае единственный источник ее прибыли — стартовый паушальный взнос и ежемесячные роялти, которые владелец получает с франчайзи за использование бренда и бизнес-модели.

Вся операционка управляющей компании сводится к поддержке франчайзи и поиску партнеров для открытия новых точек. Она также касается развития бренда компании и популярности франшизы.

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Если опыта в построении франшизы нет, советую проработать только в рамках своего филиала не менее года. Когда собственная точка стала рентабельной, можно задуматься о запуске франшизы. Вот этапы, из которых он состоит.

1. Исследование рынка, на котором работает компания

Включает оценку спроса и анализ стратегии конкурентов вашей ниши, которые также развиваются по франшизе.

С чего начать? Стоит открыть картографические справочники города и понять, сколько в нем точек вашей ниши. Если дефицита нет, надо понять для себя, чем ваш продукт будет сильнее на фоне конкурентов.

Можно выбрать специализацию. Например, основная услуга салона красоты моей подруги — маникюр в четыре руки. Важная цель ее бизнеса — сэкономить время клиента. Другой мой знакомый развивает франшизу компьютерных клубов. Его фишка — большие столы для всех игроков. У конкурентов они есть только в вип-комнатах.

Понятно, что в будущем ваше ноу-хау скопируют конкуренты, но отстроиться от них в начале все равно нужно. Если точка «выстрелила» у вас без всякой отстройки, не факт что это случится у франчайзи.

2. Создание финансовой модели

Она должна быть гибкой. Если в точке будет маленькая проходимость — значит, ставим одного повара и один фритюр. Если проходимость больше — расширяем команду и ставим два фритюра.

Нет смысла устанавливать жесткие единые стандарты. В первое время надо дать партнерам гибкие условия: упростить требования по ремонту и не ставить строгих рамок по размеру помещения. Ведь главная задача — сделать эти точки прибыльными.

На любой размер инвестиций можно подобрать оптимальную модель заработка. Тогда ты будешь прибыльным и при 500 тысячах, и при миллионе рублей выручки, и при пяти. Сделайте обязательным только то, что несет ценность потенциальным покупателям в точке, а все остальное — опциональным. По крайней мере, на старте.

На этом же этапе надо определить паушальный взнос и условия выплаты роялти. Например, в формате процента от прибыли или фиксированной суммы.

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3. Решение юридических вопросов

Сюда входит подготовка образцов договоров для будущих партнеров и регистрация товарного знака. Согласно российскому законодательству, правообладатель франшизы продает право использования исключительных прав. Сюда входит право на товарный знак вашей компании. Но пока его регистрируют, можно работать по договору лицензии.

4. Подготовка стандартов работы для франчайзи

Важно описать бизнес-процессы — это действия, которые относятся к ежедневной рутине предприятия. Если говорить о сфере питания, стоит прописать, как формировать финансовую отчетность, нанимать и обучать персонал, обслуживать клиентов и готовить блюда.

Сюда же входит формирование технических стандартов — вы можете указать, в какой CRM-системе должны работать франчайзи или какую кофемашину им лучше приобрести.

При этом на старте все-таки советую фокусироваться на масштабировании. Описанием бизнес-процессов мы занялись всерьез только спустя три года работы. Например, в первый год у нас не было единой CRM-системы для всех предприятий, но по мере роста мы эту проблему решили.

Подробные инструкции по запуску франшизы для владельца можно не прописывать — как показывает практика, их не читают. Вместо этого стоит сформировать качественную команду поддержки, которая будет оказывать франчайзи консультации. А вот без технологических карт и видеоинструкций для персонала не обойтись. Они должны быть обязательно.

5. Создание маркетинговой стратегии

Сюда входит анализ целевой аудитории и выбор площадок для продвижения. Во франчайзинге, как и в других нишах, эффективен «Яндекс Директ». Другой хороший инструмент для рекламы — размещение в каталогах франшиз. Несмотря на то, что речь о B2B, здесь также отлично работают социальные сети. Мы ведем страницы во «ВКонтакте» и в «Нельзяграме», есть канал в Telegram. Получаем оттуда стабильный поток заявок на франшизу.

Страница «ЧебурекМИ» во «ВКонтакте»

6. Упаковка бренда и старт продаж

Создаем брендбук — в нем описана концепция и философия бренда, а также основы фирменного стиля — цвета и шрифты. Качественный брендбук важен и для убеждения будущих франчайзи, и для влияния на конечных покупателей, которые станут клиентами точек ваших партнеров.

Кроме того, запускаем сайт франшизы и готовим презентацию. Последняя нужна для прогрева клиента. Важно позаботиться не только о ее визуале, но и обучить людей, которые будут проводить ее для потенциальных клиентов. На первом этапе это может делать собственник. Но если у вас масштабные планы по развитию бизнеса — без команды не обойтись. Ниже расскажу, как ее построить.

Как работать с командой: масштабирование и сопровождение франчайзи

На мой взгляд, нет смысла заниматься франчайзинговым бизнесом, не имея амбиций к росту. Часто это просто невыгодно экономически. Разберем на примере. Допустим, вы привлекли десять партнеров за первый год и установили фиксированный роялти для всех франчайзи — 15 000 рублей. Итого: ваша выручка — 150 000 рублей в месяц.

Окупать работу вашей команды поддержки франчайзи желательно уже в первые месяцы работы. Но нанять ее за 150 000 рублей невозможно. Как быть? Повышать сумму роялти не вариант: вы проанализировали цены конкурентов и установили свою, исходя из рынка.

Выход — продавать больше франшиз. Если за год мы откроем не 10, а хотя бы 20 точек, выручка у нас будет уже не 150, а 300 тысяч рублей. На них можно постараться нанять команду, которая будет оказывать партнерам качественную поддержку. Если продать больше сложно, постарайтесь привлечь инвестиции.

Главное — как можно быстрее открыть первые точки, чтобы получать роялти. На сумму одного паушального взноса масштабировать сеть франшизы не получится.

Вот как выглядит основа хорошей команды:

Руководитель франчайзинга. Отвечает за взаимодействие с франчайзи. На старте эту роль может выполнять собственник компании. Аккаунт-менеджер. Человек, который общается с партнерами и агрегирует их запросы, а после передает их другим отделам, чтобы франшиза становилась лучше. Руководитель отдела запуска. Этот сотрудник ведет партнеров с момента подписания документов до момента запуска их бизнеса. Отвечает за подбор и подготовку помещения к работе. Сотрудник, который отвечает за обучение персонала. В нашем случае это главный повар компании или шеф-технолог. Он обучает команду поваров. Специалисты по продажам и маркетингу. Их задача — разработать воронку продаж и речевые модули для общения с клиентами, а также создавать стабильный поток заявок на франшизу. Кроме того, они отвечают за выручку головной компании. Пожалуй, это самые важные сотрудники для масштабирования. Первый человек, которого я нанял в команду нашей франшизы, был именно маркетолог.

Сколько понадобится менеджеров по продажам

Давайте представим, что наша цель в первый год работы — привлечь 50 франчайзи. Это хороший и реальный результат для начала. Возьмем данные из нашего бизнеса. Конверсия из обращения в открытие точки — от 2 до 3%. Значит, придется привлечь до 2 500 лидов.

Цикл переговоров длинный. Люди не покупают франшизу быстро, поэтому у одного нашего менеджера получается закрывать 1-2 сделки в месяц. Всего менеджер обрабатывает около 70 обращений в месяц или 750 в год (учитываем месяц отпуска и праздники). Таким образом, чтобы продать 50 франшиз, будет достаточно 3-4 менеджера. С такой командой мы даже перевыполним план.

Расчеты примерные и касаются именно нашего проекта. Но правильная стратегия продаж позволит выйти на эти показатели на многих рынках B2C. Желаем успехов!

Иллюстрация предоставлена автором