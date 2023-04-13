10 инструментов для продвижения франшизы: от новых до традиционных

Елена Чернова, директор по продажам франшизы в России и странах СНГ компании, нашла 10 эффективных аналогов, среди которых и хорошо забытые старые инструменты, которые можно переосмыслить в новых условиях.

Еще недавно одним из самых популярных способов лидогенерации для большинства франшиз была таргетированная реклама в запрещенной соцсети с фотографиями: более 70% рекламного бюджета «Алгоритмики» уходило в этот канал.

1. Рекомендации

Рекомендации стабильно входят в топ-3 каналов по эффективному привлечению новых франчайзи.

Тот случай, когда продукт продает сам себя.

В основе рекомендаций лежит качество франшизы — чем больше и проще партнеры зарабатывают на франшизе, тем чаще рекомендуют ее своему окружению. Сделайте отличный продукт и увидите, как за покупками начнут приходить знакомые ваших франчайзи, так и пользователи продукта.

Мы регулярно получаем заявки на франшизу как от друзей наших франчайзи, так и от родителей наших учеников, которые видят, насколько нравится заниматься их ребенку, и хотят быть владельцами таких школ.

Поощряйте тех, кто вас рекомендует. Как материально, так и добрым словом:

говорите публично как вы цените рекомендации партнеров,

не забывайте про реферальную программу, которая позволит партнерам зарабатывать на этом.

2. Telegram

Реклама в Telegram стала одним из ключевых трендов диджитал-рекламы в 2022 году, который коснулся и рекламы франшизы. Мой совет — кроме использования официального рекламного инструмента Telegram Ads, для продвижения франшизы можно делать следующее:

вести свой канал и постепенно набирать базу подписчиков

В нем нужно раскрывать преимущества франшизы, публиковать новости, интервью с партнерами и интересные кейсы, освещать мероприятия.

Кстати именно интервью с партнерами и кейсы пользуются наибольшей популярностью, и лиды приходят в основном с них — людям нравится видеть реальное подтверждение, что франшиза работает. В качестве хорошего примера могу привести канал «Самолет Плюс Business» (он именно по франшизе).

размещать рекламные посты в авторских каналах, аудитория которых схожа с портретом покупателя вашей франшизы

Это могут каналы с тематикой бизнес, предпринимательство, развитие.

использовать стратегию привлечения через рекламу в отраслевых каналах

По нашему опыту, именно размещение в каналах с тематикой «образование» позволило привлечь наиболее целевые лиды. Отмечу — когда мы размещали рекламу в каналах о франчайзинге, эффекта было мало. Отраслевые каналы сработали лучше.

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3. Онлайн-каталоги франшиз

Topfranchise.ru, franshiza.ru, businessmens.ru, beboss.ru и другие ― это сайты-агрегаторы с информацией о франшизах по отраслям. Их посещаемость доходит до полумиллиона посетителей в месяц. Стоимость годового размещения в каталоге варьируется от 60 до 190 тысяч рублей.

Цена зависит от выбранного пакета услуг:

базовая страница дешевле,

пакеты с баннерами, email-рассылкой по базе каталога и поднятием в топ — дороже.

Трафик здесь более целевой, чем из таргетированной и контекстной рекламы: клиенты «теплее», люди точно знают, зачем пришли. Но ждать очень большого количества заявок не стоит, так как в каталогах ощутимая конкуренция.

Есть каталоги, которые работают по принципу оплаты за полученные заявки, например, «Партнеркин» или каталог франшиз для малого бизнеса Platforma, появившийся в 2022 году.

На развитие своих каталогов франшиз стали обращать внимание и банки: так, ранее бесплатный каталог франшиз от «СберБизнес» с 2023 года стал платным и планирует дополняться востребованными услугами.

4. Доска объявлений «Авито»

Дополнением к размещению на сайтах-агрегаторах может быть страница вашей франшизы на «Авито». Советую протестировать площадку и разместить объявление в категории «Готовый бизнес».

Особенность «Авито» в том, что объявления размещаются в каждом конкретном городе. А так как продажи франшизы — это продажи с низкой конверсией (у нас конверсия из лида в продажу с рекламного трафика варьируется от 1 до 3%), то для получения значимого количества заявок потребуются сотни объявлений.

Например, в 2022 году пакет из 150 объявлений со сроком размещения 1 месяц стоил 59 тыс. рублей, мы размещались несколько раз, но в среднем получали с такого пакета всего 20 лидов в месяц.

Мы уже приняли решение отказываться от этой площадки, но в декабре 2022 появилась возможность перейти на тариф с оплатой за целевые действия, и мы ею воспользовались. Этот тариф позволил нам увеличить количество размещенных объявлений, и мы увидели, что количество заявок с «Авито» выросло.

Поэтому мы с оптимизмом смотрим на эту площадку в 2023 году. Считаю, что ее можно рассмотреть любой франшизе с вложениям до 1 миллиона рублей.

5. YouTube

Используйте Youtube-каналы — здесь можно найти качественную аудиторию. Есть крупный бизнес-канал «Разборщик» с 900 тыс. подписчиков. Ведущий снимает видео-разборы действующих бизнесов, встречается с основателями франшиз и действующими франчайзи.

Есть более молодой канал со схожей тематикой «Братья Доховы», с 48 тыс. подписчиков. Его целевая аудитория — начинающие и действующие предприниматели:

на канале можно как разместить рекламную интеграцию длительностью до 60 сек.,

так и заказать эксклюзивный ролик о вашей компании на 30-40 минут, который обойдется вам от 300 тыс. рублей.

Преимущества видео известны — ролик остается на канале и будет долгосрочно генерить вам трафик.

Альтернативой каналов по бизнесу могут быть авторские каналы предпринимателей или Youtube-блогеры, аудитория которых схожа с портретом вашего потенциального франчайзи.

6. Вебинары

Вебинары — это musthave современной лидогенерации. Считается более дешевым способом получить лиды.

Аудиторию, как правило, набирают через:

рассылки,

голосовых роботов.

контекстную рекламу.

Подумайте, какую из «болей» потенциальных клиентов закрывает ваша франшиза:

Уйти из найма и стать предпринимателем? Найти альтернативный источник дохода? Увеличить прибыль? Открыть социально значимый бизнес? Быстро запустить новый бизнес с минимальными инвестициями? Открыть бизнес в малом городе?

Раскройте эту тему на примере своей франшизы и историй франчайзи. Не забудьте рассказать об актуальности ниши и на практических примерах раскрыть сильные стороны своей франшизы.

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Отличным решением будет приглашение на вебинар действующих партнеров.

Пусть они расскажут о своем опыте:

почему выбрали именно вашу франшизу,

как запускали бизнес,

какие финансовые результаты у них сейчас,

какие дальнейшие планы по развитию бизнеса.

В общем побольше полезной информации, но не забывая и о своих интересах.

7. Национальные и региональные офлайн-выставки франшиз

Самая крупная национальная выставка франшиз ― BuyBrand Expo. Она собирает компании общественного питания, розничные магазины и предприятий сферы услуг. Проходит в начале осени в Экспоцентре и длится три дня.

В марте 2022 года организаторы BuyBrand совместно с VendExpo вендинговые технологии запустили новый проект — бизнес-маркет и форум для предпринимателей VerSous.

На маркете представлены:

франшизы,

торговые аппараты,

услуги для бизнеса,

новые технологии,

ecom,

мастер-классы.

Кроме национальных выставок есть компании, которые специализируются на региональных выставках франшиз Franch Region и Franch-City. Они проходят в городах миллионниках.

Стоимость участия в среднем ― около 60 тыс. рублей без учета транспортных расходов и проживания команды. Участникам предоставляют зону на площадке с местом для баннера и возможностью выступить с 15-минутной презентацией.

Расписание выставок смотрите на сайтах компаний.

8. Отраслевые выставки и конференции

Альтернативой франчайзинговых выставок могут быть отраслевые мероприятия из вашей или смежной индустрии:

«Жилищный конгресс» подойдет для презентации франшизы в сфере недвижимости,

Edcrunch — для образовательных проектов, Интурмаркет и MITT — для сферы туризма, бизнесам из бьюти-индустрии стоит обратить внимание на «Азбуку красоты» в Москве.

Отраслевые выставки и форумы проходят и в городах миллионниках, поэтому если бюджета для участия в национальной выставке недостаточно, можно начать с региональной.

Рекомендую сначала посетить выставку в качестве зрителя — это даст возможность оценить и как представлены другие экспоненты и насколько релевантна аудитория вашей франшизе.

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В сентябре 2022 года мы участвовали в «Форуме лидеров частного образования регионов России», который проходил в Волгограде — там был наш стенд, и мы были спикерами панельной дискуссии.

Участие в таком мероприятии дало меньше лидов, чем участие в выставках франшиз, но эти лиды более целевые, так как уже работают в образовательной сфере, в отличие от посетителей выставок, которые в большинстве своем еще не определились со сферой деятельности.

9. Работа с базой нереализованных лидов

Не забывайте работать с базой нереализованных лидов. Так как стоимость привлечения нового франчайзи велика, не упускайте возможность совершить продажу через какое-то время после первичного отказа.

«Прикасайтесь» к нереализованной базе, но не чаще одного раза в полтора или два месяца, чтобы ваши коммуникации не превратились в спам.

Регулярно делитесь новостями, успехами партнеров и приглашайте на вебинары. Используйте возможности WhatsApp Business и коммуницируйте с нереализованной базой в мессенджере — это существенно повысит ее отклик.

10. Рейтинги франшиз

Попадание в рейтинг ― тот случай, когда имя начинает продавать само себя. При этом открывается поток качественных лидов из читателей деловых изданий. Рейтинги франшиз ежегодно публикуют деловые СМИ, оценивая:

срок работы франшиз, среднюю годовую выручку одной точки, ROI, срок окупаемости.

Свои рейтинги публикуют и онлайн-каталоги франшиз: это и «топ-100 Франшиз Бибосс» и рейтинг лучших франшиз России от TopFranchise, в последнем баллы выставляются в том числе на основании оценок франшиз действующими франчайзи.

На большое количество заявок с рейтингов рассчитывать не стоит. Но попадание в них станет дополнением к другим маркетинговым активностям и увеличит упоминания вашего бренда.

Заключение

Какие из перечисленных каналов будут эффективны для продвижения вашей франшизы, покажет только практика и амбиции франчайзера.

Ведь для одних компаний продажи 10-20 франшиз в год — это комфортный темп для развития сети, который можно поддерживать двумя-тремя каналами. Для других же такие цифры неприемлемы даже в месяц, и им не обойтись без большого набора инструментов.

Поэтому тестируйте их на практике и выбирайте максимально эффективные для вас.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney