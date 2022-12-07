Гайд по рекламе в Telegram: форматы, цена и настройка

По данным исследования Brand Analytics, количество авторов в Telegram с февраля по сентябрь выросло на 58%. Бизнес тоже активно использует этот канал, чтобы получить лиды и «качественную» аудиторию. Однако кроме закупки рекламы есть и бесплатные способы продвижения, и особенности, которые помогут сделать кампанию по привлечению зрителей бьющей в цель.

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Рекламные форматы в Telegram

Технически в Telegram есть два вида рекламы:

«официальная» в Telegram Ads, которую запустила сама платформа, «неофициальная» в группах и каналах по договоренности с авторами.

Telegram Ads

Telegram Ads работает с таргетированной рекламой. Правда, точных настроек на аудиторию ждать не стоит — пользователи могут указать только предпочтительные темы и характеристики ЦА.

Рекламные объявления мессенджер размещает после всех постов в аккаунтах с более 1000 подписчиков. При этом авторы пока не получают прибыль с таких интеграций — монетизацией занимается сама платформа.

Пример рекламы Telegram Ads

Что важно знать о рекламе в Telegram Ads:

ссылки в объявлениях могут вести только на Telegram-каналы или боты;

в рекламном посте только текст, никаких изображений и анимации;

переходы пока не отслеживаются, но учитываются подписки;

авторы каналов не могут отказаться от официальной рекламы;

стоимость зависит от CRM — тысячи показов;

аналитика в рекламном кабинете пока не доработана — доступна информация только о количестве просмотров, CPM, бюджете и запусках ботов.

Сколько стоит реклама в Telegram Ads

Основная проблема с Telegram Ads — высокий порог входа. На старте придется заложить в рекламный кабинет €2 млн — 1 млн пойдет на саму кампанию, еще 1 млн платформа заморозит в качестве залога. Если не сможете открутить кампанию на €10 млн, залог сгорит.

Для тех, кто не готов вложиться на такую сумму, есть более хитрые и дешевые схемы запустить рекламу в Telegram Ads.

Например, можно воспользоваться услугами рекламных агентств или самостоятельно объединиться с несколькими компаниями и «вскладчину» пополнить рекламный кабинет. В любом случае тут придется использовать принцип «совместных покупок».

Плюсы Telegram Ads:

высокая просматриваемость постов,

автоматические публикации — экономия времени,

возможность самому выбрать определенные каналы для публикации.

Минусы Telegram Ads:

высокий порог бюджета,

только текстовые объявления без интерактива,

недоработанный сервис оценки эффективности рекламы,

слабый механизм таргетинга.

Реклама в Telegram-каналах

С рекламой в Telegram-каналах, о которой надо договариваться вручную, дела обстоят проще и понятнее — работать с ней многие привыкли уже давно. Рекламодатель напрямую согласовывает с владельцем канала интеграцию, оплачивает ее, а автор размещает рекламный пост.

Пример рекламного поста в Telegram

Для тех, кто не хочет вручную собирать каналы, существуют специальные биржи, например, Telega.in. На площадках собраны Telegram-каналы по разным категориям с фиксированным ценником за интеграции. Однако, по нашему опыту, лучше анализировать ресурсы и договариваться с владельцами каналов самостоятельно. Так вы сможете точнее оценить ресурс и сделать более релевантный для подписчиков оффер.

С рекламных интеграций можно делать ссылки как напрямую на сайт, так и привлекать подписчиков в свой Telegram-канал, прогревать их и уже после вести на продажи. Мы используем вариант «ручной» рекламы, это позволяет четко сегментировать аудиторию. Пользователей ведем сразу на сайт, так проще оценивать трафик и конверсию.

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Плюсы самостоятельной настройки рекламы в Telegram:

контролируете интеграции лично;

невысокая стоимость по сравнению c Telegram Ads;

много разных форматов рекламных постов;

легче попасть в нужную ЦА и сделать релевантный оффер;

Минусы:

ручной поиск каналов требует времени;

нет рекламного кабинета и единой системы анализа.

Как выбрать канал для рекламы

Чтобы не слить рекламный бюджет, перед размещением интеграции нужно оценить Telegram-каналы. Мы используем как ручную проверку, так и сервисы аналитики Telemetr, Tgstat, Popsters.

Когда выбираем каналы для пиар-кампании, в первую очередь смотрим на следующие параметры:

количество подписчиков;

регулярность постов;

наличие ботов;

вовлеченность аудитории;

цитируемость канала на других площадках;

частоту и качество рекламы;

просмотры обычных и рекламных постов.

Пример анализа Telegram-канала

Всегда проверяйте площадку на накрутку просмотров, иначе деньги на рекламу вылетят в трубу. Отслеживайте динамику — в первые часы пост должен набирать просмотры быстро, потом темпы снижаются. Если резкий прирост происходит спустя несколько часов после публикации, это повод задуматься.

Все данные по каналам собираем в одну таблицу, анализируем и выбираем самые перспективные ресурсы. Не ориентируйтесь на количество подписчиков — гораздо важнее вовлеченность и релевантность аудитории. Даже небольшой канал с 1 тыс. теплых подписчиков может дать высокую конверсию.

Пример таблицы с каналами для размещения рекламы

Как рассчитать бюджет и оценить рекламу в Telegram

Определились с площадкой для рекламы. Теперь главный вопрос — стоимость размещения. Таргетинг в Telegram работает по привычному принципу аукциона, а вот для рекламы в каналах нет правил для установки расценок.

Ценник за размещение рекламы в Telegram может быть разный — стоимость зависит от канала и сферы. Самые дорогие интеграции в сферах бизнеса, здоровья, недвижимости и красоты. Подсчитать среднюю цену размещения в вашей нише поможет тестовый посев.

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Опубликуйте рекламный пост за невысокую цену на нескольких каналах и посмотрите на результаты: стоимость одного подписчика, перехода, регистрации. За несколько таких тестовых интеграций вы увидите порядок цен в действительно эффективных каналах и сможете скорректировать офферы.

При анализе рекламной кампании смотрим на следующие показатели:

стоимость целевого действия (подписки, покупки, перехода на сайт);

количество целевых действий;

конверсию;

количество просмотров (если вы делаете охватные РК).

Мы в первую очередь смотрим на количество регистраций и после уже прикидываем, сколько они нам будут стоить. На моменте планирования смотрим СРМ, после публикации — стоимость лида:

лид за 800 руб. — приемлемо, больше 1 тыс. руб. — торгуемся.

Такие же расценки и для CPM.

Наша таблица с анализом рекламных интеграций в Telegram

В одном и том же канале стоит размещаться не один, а несколько раз — так аудитория успеет к вам привыкнуть и будет лучше реагировать на месседжи. Удачные рекламные кампании масштабируйте и повторяйте посты через время — каналы оценивайте по высокой конверсии, низкой цене лида и количеству целевых действий.

Как усилить рекламу в Telegram

Определились с форматом рекламы, каналами и рассчитали бюджет — пост увидел мир. Посмотрим, как заставить рекламу приносить больше подписок, переходов и лидов.

Предлагайте авторам самим писать рекламные посты

Попросите владельца канала написать или отредактировать пост для вас — он лучше знает свою аудиторию, может подобрать правильный месседж, который зайдет подписчикам.

Мы отправляем готовый текст, но просим автора как минимум отредактировать его. Такие «адаптированные» посты всегда приносят более лояльную аудиторию и показывают высокую конверсию в регистрации.

Рекламный пост, написанный автором Telegram-канала «Павликов про маркетинг»

Делайте посты с акциями и лидмагнитами

Предлагайте новым подписчикам приятные бонусы. Перешли по прикрепленной ссылке на канал — получите стикерпак бренда, подписались на нас — ловите промокод на скидку.

Дайте пользователям промокод от автора канала, прикрепите лидмагнит с бесплатным уроком, проведите розыгрыш билетов на ваше мероприятие.

Эксклюзивные предложения повышают лояльность к каналу и помогают конвертировать трафик в лиды.

Рекламный пост со скидкой на курс по раскрутке блога от главного редактора нашего журнала Елены Локтионовой

Публикуйте лидмагниты с полезными материалами

Мы всегда стараемся дать в интеграциях с другими каналами дополнительную ценность. Пользователь получает бесплатный информативный контент, вы — его контакты. В качестве лидмагнитов используйте инструкции, чек-листы, гайды, лайфхаки. Лидмагниты позволяют собрать клиентов без рекламы в лоб.

Используйте ресурсы, которые уже есть у компании — статьи из блога, инструкции и памятки для подписчиков и другие материалы, какими не жалко поделиться.

Например, мы часто используем в рекламных постах реальные запросы СМИ, которые могут быть интересны подписчикам.

Реальные запросы СМИ используем в качестве лидмагнитов

Как бесплатно привлечь подписчиков в Telegram-канал

В Telegram нет единой ленты постов или алгоритмов, которые рекомендуют определенные каналы для подписок. Если канал нужен, его находят вручную, через подборки или рекламу.

Если у вас не очень известная компания или небольшой канал, придется проявить смекалку, чтобы привлечь новых подписчиков. Сделать это бесплатно можно несколькими способами.

Взаимопиар

Для тех, у кого есть свой канал, отличным вариантом для бесплатного размещения станет взаимопиар. Вы приходите к владельцу канала (не конкуренту, разумеется) с похожей аудиторией и предлагаете обменяться аудиторией и постами. В итоге каждый получает приток новых подписчиков и трафик для своего проекта.

Взаимопиар отлично работает для продвижения и собственного Telegram-канала, и продуктов. При возможности мы советуем начинать рекламу в Telegram именно с взаимопиара, чтобы бесплатно протестировать офферы и месседжи.

Кроме безбюджетной основы, взаимопиар ничем не отличается от обычных интеграций в Telegram, разве что оценивать каналы можно менее строго.

Перекрестные ссылки в соцсетях, рассылке и «Дзене»

Как минимум стоит добавить ссылку на ваш Telegram в описание профилей во «ВКонтакте» и других соцсетях, «Дзене» и рассылке. Используйте перекрестные ссылки в постах, ставьте ссылки в статьях «Дзена», который теперь снова открыл ленту рекомендаций — собирайте подписчиков из любых доступных источников.

Переводите аудиторию из рассылок и других социальных сетей в ваш Telegram-канал. В качестве стимула можете использовать розыгрыши, подарки для новых подписчиков или лидмагниты.

СМИ и бренд-медиа

Привлекайте подписчиков в Telegram-канал из профильных медиа и крупных СМИ. Некоторые редакции позволяют размещать прямые ссылки на ресурсы автора или эксперта — так можно получить бесплатный трафик не только для своего Telegram-канала, но и сайта.

В статье на VC.ru мы опубликовали комментарий создателя «Планерки» Александра Литвинова и поставили ссылку на его Telegram-канал

СМИ — это всегда охватная история, а значит, вы можете выйти на широкую аудиторию. Плюс публикации в медиа, в отличие от постов в каналах и таргетированной рекламы, всегда работают вдолгую.

Вы будете собирать читателей и подписчиков спустя месяцы или годы после выпуска материала, а заодно прокачаете узнаваемость компании и эксперта.

Бесплатно разместить публикацию в СМИ можно с помощью

блог-платформ (VC.ru, Habr, Tproger), гостевых статей (например, в RB.ru или «Тинькофф-Журнале»), журналистских запросов.

Попасть в отраслевые и крупные СМИ проще всего в качестве эксперта — авторы регулярно ищут спикеров для статей на самые разные темы: от экономики и права до психологии и моды.

Запросы на комментарии журналисты размещают в тематических сообществах в запрещенных сетях, например, «Дорогая передача!» или «Помогите журналисту» и на платформе как наша — выбирайте запрос на подходящую тему из нужного издания и оставляйте комментарий. Если ваш ответ заинтересует редактора, вы получите упоминание в медиа: большую статью или комментарий.

Пример запроса журналиста

После того как ваш комментарий приняли, попросите журналиста указать ссылку на Telegram-канал или сайт. Если вы даете действительно интересную фактуру, авторы часто идут навстречу и размещают ссылки на ресурсы спикеров.

Например, мы откликнулись на запрос «Деловой среды» и подготовили для них статью — редактор без проблем согласился поставить ссылку на нас в материале.

Свой стикерпак

Стикеры — рабочий инструмент ненавязчивого маркетинга. Ситуативные картинки и эмодзи обратят на себя внимание целевой аудитории и повысят узнаваемость канала. А еще с помощью стикеров можно привлечь новых подписчиков в Telegram-канал или чат-бот с рассылками.

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Например, новому юзеру приглянулся ваш стикерпак — получить его можно, подписавшись на канал или написав в чат-боте. В любом случае вы получаете контакт пользователя и можете сконвертировать его в подписчика.

Пример корпоративных стикеров в Telegram

Главное

Сейчас в Telegram не так много рекламных инструментов — реклама в Telegram Ads и внутри каналов. Тем не менее рекламодатели давно научились выжимать из этих интеграций максимум — если вы договариваетесь о рекламе напрямую с владельцами каналов, то можете экспериментировать с форматами постов как угодно.

Помимо платных историй, в Telegram отлично работает взаимопиар и партнерские интеграции. Правда, для этих инструментов вам понадобится свое достаточно активное сообщество, куда можно привести пользователей. Быстро и бесплатно набрать подписчиков в Telegram-канал можно с помощью перекрестных ссылок в соцсетях, рассылках, блогах и СМИ.

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Не забывайте и про качество вашего контента — без интересных постов вы не сможете удержать подписчиков даже с большими рекламными бюджетами.

Пользователи Telegram отличаются от пользователей других соцсетей: основной упор идет на потребление текстовой информации. Размещайте качественные и уникальные тексты, генерируйте контент, который завирусится в Telegram — так вы получите виральные охваты и органические подписки.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Shutterstock / Aleksandra Sova