Управление стартапом: практическое руководство по финансовой концепции бизнеса

Стартап — это бизнес-эксперимент с потенциалом, и чем инновационнее идея, тем больше вероятность того, что она может не выстрелить.
Но почти 90% стартапов терпят неудачу не только из-за «неправильной идеи». Максим Кузьмин, основатель и CEO «Карма Софт», рассказал, как определиться с бизнес-моделью, выбрать и протестировать нишу и произвести финансовый анализ, чтобы запуститься.
Бизнес-модель
Почти в 20% случаев слабая бизнес-модель может стать причиной провала стартапа. Если на начальном этапе нет понимания, кому компания будет продавать продукт и каким способом получать прибыль, есть высокая вероятность, что проект придется закрыть или продать идею.
Например, в свое время RSS-сервисы были настоящим прорывом, однако до сих пор существует мало способов, как монетизировать это решение.
Бизнес-модель — это основа, которая определяет траекторию развития и успеха компании, и она не равна стратегии. Это более обширное понятие, которое охватывает все элементы: от маркетинга до отношений с поставщиками и клиентами.
На старте нужно ответить на следующие ключевые вопросы:
- Кто ваши целевые клиенты?
Ваш продукт может решить головную боль бизнеса (например, оптимизация логистики в городах), конечного пользователя (приложение для превращения обычных фотографий в 3D-изображения) или государства (например, биометрические технологии по удаленному распознаванию лиц).
- Какое ваше целевое предложение?
Перед запуском нашего IT-стартапа мы столкнулись с тем, что компания, которая создавала для нас код, в два раза превысила установленный бюджет и сорвала сроки. Более того, в финале нам выдали продукт, который не оправдал ожиданий.
То, что было сделано на пятерку, — это техническая документация и дизайн, но этого недостаточно. Мы отметили, что в IT-сегменте наблюдается нехватка качественного аутсорсинга.
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Высококачественные цифровые продукты, надежность и гарантии — вот та ценность, которую мы взяли за основу.
- Как вы будете реализовать и монетизировать идею?
Есть множество моделей монетизации:
- SaaS (предоставление клиенту удаленного доступа к ПО, сервисам или веб-приложениям по подписке),
- PaaS (предоставление клиенту доступа к программной среде с операционной системой, СУБД и другими элементами),
- Long Tail (продажа специфических нишевых товаров или услуг),
- Lock-In (привязка к технологии),
- Франчайзинг,
- Краудфандинг,
- Pay-per-use (предоставление софта клиентам пакетом).
Все опять же зависит от того, на какой сегмент вы планируете работать: бизнес, пользователь или государство.
Что касается реализации, нужно определиться, чьими силами будет создаваться продукт: у вас в команде есть разработчики или воспользуетесь сторонними компаниями.
Так, например, если вы запускаете студию IT-продакшн полного цикла, бизнес-модель зачастую будет классическая: ваш клиент — бизнес и финтех, а продукты вы предоставляете по модели Soft ware as a Service (Saas).
Как выбрать «ту самую» нишу
В более чем в 40% случаев, по данным CB Insights, провал стартапа связан с созданием продукта или услуги, которые не отвечают реальной потребности рынка.
В одинаковой степени это касается и В2В, и В2С-стартапов. Вряд ли рынок нуждается в еще одном сервисе доставки еды. Для подобного проекта нужно очень хорошее конкурентное преимущество, а не копирование имеющихся решений.
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В России 42% стартаперов считают свой продукт инновационным и уникальным, а 19% и вовсе полагают, что аналогов не существует ни на отечественном, ни на мировом рынках. Однако статистика неумолима — на ранней стадии выстреливает 1 проект из 10.
Советы, как разглядеть потенциал в той или иной нише и не пополнить кладбище стартапов
Смотрите на рынки, которые характеризуются и большим спросом, и отсутствием качественного предложения одновременно
Как уже говорилось выше, мы обожглись с исполнителем и решили, что создадим такой сервис, которым мы бы хотели воспользоваться сами на этапе разработки и запуска.
Валидируйте идею
Общайтесь с инвесторами и предпринимателями и на этапе посева проводите кастдевы хотя бы своими силами среди коллег по цеху и потенциальных заказчиков.
Так мы выяснили, что 80% заказчиков из 100 столкнулись с теми же проблемами, что и мы:
- несоблюдение сроков,
- превышение бюджета,
- некачественное исполнение.
Мы поняли, какие боли можем закрыть.
Изучите перспективные направления
Изучите, в каких нишах было больше всего денег за последние несколько лет и сформируйте список привлекательных индустрий.
Одно из самых перспективных направлений сегодня — это разработка технологий на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, и большинство инвесторов рассматривают проекты именно в этой области.
Однако это не означает, что всем необходимо заниматься только разработкой новых технологий на базе ИИ. Можно использовать уже готовые решения для усовершенствования инфраструктуры в сфере фудтех (например, сеть кулинарных коворкингов «Твое место»), создание продуктов для поддержания активного образа жизни, ментального здоровья релакса (проект «Кубик сна»).
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По статистике, более 70% отечественных стартапов работают по В2В-модели, и 14% решений создаются для В2С. Идея качественного и перспективного продукта для конечного потребителя может стать прорывной.
На этапе изучения направлений для будущего бизнеса можно сэкономить время и ресурсы и обратиться к аутсорсинговым агентствам, которые помогут спрогнозировать спрос и возможные риски.
Оцените свою экспертизу
Сильная команда — та, в которой закрыты все компетенции и каждый участник является самостоятельным профессионалом. Обязательно должен быть:
- тот, кто будет заниматься развитием бизнеса, управлять продажами и отвечать за нетворкинг;
- отраслевые специалисты: инженеры-программисты, менеджеры проектов, инженеры по контролю качества.
Финансовые расчеты
Рассчитать ожидаемые доходы и прибыль, оценить расходы на производство, продвижение и прочие затраты, просчитать возможные риски — здесь все то же, что и в любом бизнесе.
Нужно быть готовым к тому, что периодически добавятся новые статьи издержек, например, на маркетинговые инструменты.
Первичные расчеты могут быть сделаны, что называется, на салфетке, однако потом необходимо включать жесткую аналитику и контроль за каждым процессом и каждой метрикой, и на основании анализа будет вырисовываться реальный финансовый расчет, который будет корректироваться по мере роста.
Есть несколько моментов, которые могут вызвать (особенно у новичков) желание свернуть свое начинание.
1. Отрицательная выручка
На начальном этапе для продвижения продукта необходимо наработать большую клиентскую базу. С ростом аудитории будет и рост популярности, но при этом проект несколько лет может быть убыточным.
2. Кассовый разрыв
Кассовый разрыв складывается, когда своего бюджета не хватает на выполнение всех текущих обязательств. С другой стороны, если вы ни разу не столкнулись с нехваткой бюджета, стоит задуматься, эффективно ли «работает» прибыль.
Для роста (а стартап должен обязательно расти) нужно очень быстро и грамотно вложить вырученные на первых порах средства в маркетинг и рекламу.
Кассовый разрыв — это не трагедия, но нужно научиться грамотно им управлять, чтобы находить «слепые пятна».
3. Нет быстрой экспансии на рынок и прорывного роста
Как правило, стартапы отдают предпочтение бизнес моделям с упрощенной масштабируемостью. Однако быстрый рост подходит не всем, потому что низкомаржинальный продукт масштабировать сложно.
Компания Terenoi из Казахстана вышла на рынок в момент высокого спроса и отсутствия качественного продукта в сфере онлайн-образования. В попытке быстро развиваться и одновременно зарабатывать компания вышла в неконтролируемый кассовый разрыв, а огромные средства, вложенные в маркетинг и брендинг, не оправдались. Фаундеры признали, что текущая бизнес-модель изначально не позволяла увеличить прибыль кратно.
Здесь нужно оттолкнуться от первоначальной цели — выход на глобальный рынок или более реалистичный сценарий — стать нишевым игроком и перейти на сторону устойчивого развития.
Тестирование гипотез
Повторю мысль о том, что стартап — это бизнес-эксперимент, и для начала необходимо произвести продукт в небольшом количестве или запустить сервис в тестовом режиме, чтобы проверить, насколько люди готовы этим пользоваться, и далее проанализировать пользовательский опыт.
Кейс Terenoi наглядно показывает, почему важно:
- «обкатать» бизнес-модель,
- создать пилот или демо-версию,
- посмотреть, насколько полезен продукт и как охотно люди готовы за него платить.
И уже потом думать о масштабировании и о том, как максимально эффективно реинвестировать деньги в работающие инструменты и выделить наиболее маржинальные продукты.
Наша команда все время что-то тестирует, например, разные маркетинговые каналы: мы оцениваем, откуда наибольший поток лидов, где больше конверсия. Практически ежедневно мы устраиваем командный чекап, что и как у нас работает. Важна общая насмотренность.
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Стартапер должен жить с широко открытыми глазами и постоянно исследовать новые тренды, ниши, анализировать опыт коллег по цеху, чтобы оценить перспективы того иного направления и отметить малейшие колебания в изменении пользовательского спроса.
Выбрать бизнес-модель и собрать команду недостаточно. Нужно все время тестировать и проверять каждую идею на жизнеспособность. Помните, что вы на поле экспериментов.
Чек-лист
- Определитесь с целью: выйти на международный уровень или занять устойчивую позицию в своей нише
- Найдите свою бизнес-модель.
- Ответьте на ключевые вопросы: кто ваши целевые клиенты, каковы ключевые ценности, как вы намерены реализовывать и монетизировать идею?
- Проведите мониторинг рынка: где наблюдается большой спрос и отсутствие качественного предложения одновременно?
- Общайтесь с коллегами, инвесторами, потенциальными потребителями, проводите опросы и кастдевы — важно выяснить, будет ли нужен продукт.
- Оцените потенциал команды: только талантливых разработчиков недостаточно, нужен прагматичный руководитель и отраслевые специалисты.
- Создайте пилот или прототип продукта, чтобы оценить его потенциал на рынке.
- Тестируйте каждую идею.
- Не ждите быстрого роста прибыли, учитесь управлять кассовым разрывом.
Фото на обложке: Unsplash
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