Управление стартапом: практическое руководство по финансовой концепции бизнеса

Но почти 90% стартапов терпят неудачу не только из-за «неправильной идеи». Максим Кузьмин, основатель и CEO «Карма Софт» , рассказал, как определиться с бизнес-моделью, выбрать и протестировать нишу и произвести финансовый анализ, чтобы запуститься.

Стартап — это бизнес-эксперимент с потенциалом, и чем инновационнее идея, тем больше вероятность того, что она может не выстрелить.

Бизнес-модель

Почти в 20% случаев слабая бизнес-модель может стать причиной провала стартапа. Если на начальном этапе нет понимания, кому компания будет продавать продукт и каким способом получать прибыль, есть высокая вероятность, что проект придется закрыть или продать идею.

Например, в свое время RSS-сервисы были настоящим прорывом, однако до сих пор существует мало способов, как монетизировать это решение.

Бизнес-модель — это основа, которая определяет траекторию развития и успеха компании, и она не равна стратегии. Это более обширное понятие, которое охватывает все элементы: от маркетинга до отношений с поставщиками и клиентами.

На старте нужно ответить на следующие ключевые вопросы:

Кто ваши целевые клиенты?

Ваш продукт может решить головную боль бизнеса (например, оптимизация логистики в городах), конечного пользователя (приложение для превращения обычных фотографий в 3D-изображения) или государства (например, биометрические технологии по удаленному распознаванию лиц).

Какое ваше целевое предложение?

Перед запуском нашего IT-стартапа мы столкнулись с тем, что компания, которая создавала для нас код, в два раза превысила установленный бюджет и сорвала сроки. Более того, в финале нам выдали продукт, который не оправдал ожиданий.

То, что было сделано на пятерку, — это техническая документация и дизайн, но этого недостаточно. Мы отметили, что в IT-сегменте наблюдается нехватка качественного аутсорсинга.

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Высококачественные цифровые продукты, надежность и гарантии — вот та ценность, которую мы взяли за основу.

Как вы будете реализовать и монетизировать идею?

Есть множество моделей монетизации:

SaaS (предоставление клиенту удаленного доступа к ПО, сервисам или веб-приложениям по подписке), PaaS (предоставление клиенту доступа к программной среде с операционной системой, СУБД и другими элементами), Long Tail (продажа специфических нишевых товаров или услуг), Lock-In (привязка к технологии), Франчайзинг, Краудфандинг, Pay-per-use (предоставление софта клиентам пакетом).

Все опять же зависит от того, на какой сегмент вы планируете работать: бизнес, пользователь или государство.

Что касается реализации, нужно определиться, чьими силами будет создаваться продукт: у вас в команде есть разработчики или воспользуетесь сторонними компаниями.

Так, например, если вы запускаете студию IT-продакшн полного цикла, бизнес-модель зачастую будет классическая: ваш клиент — бизнес и финтех, а продукты вы предоставляете по модели Soft ware as a Service (Saas).

Как выбрать «ту самую» нишу

В более чем в 40% случаев, по данным CB Insights, провал стартапа связан с созданием продукта или услуги, которые не отвечают реальной потребности рынка.

В одинаковой степени это касается и В2В, и В2С-стартапов. Вряд ли рынок нуждается в еще одном сервисе доставки еды. Для подобного проекта нужно очень хорошее конкурентное преимущество, а не копирование имеющихся решений.

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В России 42% стартаперов считают свой продукт инновационным и уникальным, а 19% и вовсе полагают, что аналогов не существует ни на отечественном, ни на мировом рынках. Однако статистика неумолима — на ранней стадии выстреливает 1 проект из 10.

Советы, как разглядеть потенциал в той или иной нише и не пополнить кладбище стартапов

Смотрите на рынки, которые характеризуются и большим спросом, и отсутствием качественного предложения одновременно

Как уже говорилось выше, мы обожглись с исполнителем и решили, что создадим такой сервис, которым мы бы хотели воспользоваться сами на этапе разработки и запуска.

Валидируйте идею

Общайтесь с инвесторами и предпринимателями и на этапе посева проводите кастдевы хотя бы своими силами среди коллег по цеху и потенциальных заказчиков.

Так мы выяснили, что 80% заказчиков из 100 столкнулись с теми же проблемами, что и мы:

несоблюдение сроков,

превышение бюджета,

некачественное исполнение.

Мы поняли, какие боли можем закрыть.

Изучите перспективные направления

Изучите, в каких нишах было больше всего денег за последние несколько лет и сформируйте список привлекательных индустрий.

Одно из самых перспективных направлений сегодня — это разработка технологий на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, и большинство инвесторов рассматривают проекты именно в этой области.

Однако это не означает, что всем необходимо заниматься только разработкой новых технологий на базе ИИ. Можно использовать уже готовые решения для усовершенствования инфраструктуры в сфере фудтех (например, сеть кулинарных коворкингов «Твое место»), создание продуктов для поддержания активного образа жизни, ментального здоровья релакса (проект «Кубик сна»).

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По статистике, более 70% отечественных стартапов работают по В2В-модели, и 14% решений создаются для В2С. Идея качественного и перспективного продукта для конечного потребителя может стать прорывной.

На этапе изучения направлений для будущего бизнеса можно сэкономить время и ресурсы и обратиться к аутсорсинговым агентствам, которые помогут спрогнозировать спрос и возможные риски.

Оцените свою экспертизу

Сильная команда — та, в которой закрыты все компетенции и каждый участник является самостоятельным профессионалом. Обязательно должен быть:

тот, кто будет заниматься развитием бизнеса, управлять продажами и отвечать за нетворкинг;

отраслевые специалисты: инженеры-программисты, менеджеры проектов, инженеры по контролю качества.

Финансовые расчеты

Рассчитать ожидаемые доходы и прибыль, оценить расходы на производство, продвижение и прочие затраты, просчитать возможные риски — здесь все то же, что и в любом бизнесе.

Нужно быть готовым к тому, что периодически добавятся новые статьи издержек, например, на маркетинговые инструменты.

Первичные расчеты могут быть сделаны, что называется, на салфетке, однако потом необходимо включать жесткую аналитику и контроль за каждым процессом и каждой метрикой, и на основании анализа будет вырисовываться реальный финансовый расчет, который будет корректироваться по мере роста.

Есть несколько моментов, которые могут вызвать (особенно у новичков) желание свернуть свое начинание.

1. Отрицательная выручка

На начальном этапе для продвижения продукта необходимо наработать большую клиентскую базу. С ростом аудитории будет и рост популярности, но при этом проект несколько лет может быть убыточным.

2. Кассовый разрыв

Кассовый разрыв складывается, когда своего бюджета не хватает на выполнение всех текущих обязательств. С другой стороны, если вы ни разу не столкнулись с нехваткой бюджета, стоит задуматься, эффективно ли «работает» прибыль.

Для роста (а стартап должен обязательно расти) нужно очень быстро и грамотно вложить вырученные на первых порах средства в маркетинг и рекламу.

Кассовый разрыв — это не трагедия, но нужно научиться грамотно им управлять, чтобы находить «слепые пятна».

3. Нет быстрой экспансии на рынок и прорывного роста

Как правило, стартапы отдают предпочтение бизнес моделям с упрощенной масштабируемостью. Однако быстрый рост подходит не всем, потому что низкомаржинальный продукт масштабировать сложно.

Компания Terenoi из Казахстана вышла на рынок в момент высокого спроса и отсутствия качественного продукта в сфере онлайн-образования. В попытке быстро развиваться и одновременно зарабатывать компания вышла в неконтролируемый кассовый разрыв, а огромные средства, вложенные в маркетинг и брендинг, не оправдались. Фаундеры признали, что текущая бизнес-модель изначально не позволяла увеличить прибыль кратно.

Здесь нужно оттолкнуться от первоначальной цели — выход на глобальный рынок или более реалистичный сценарий — стать нишевым игроком и перейти на сторону устойчивого развития.

Тестирование гипотез

Повторю мысль о том, что стартап — это бизнес-эксперимент, и для начала необходимо произвести продукт в небольшом количестве или запустить сервис в тестовом режиме, чтобы проверить, насколько люди готовы этим пользоваться, и далее проанализировать пользовательский опыт.

Кейс Terenoi наглядно показывает, почему важно:

«обкатать» бизнес-модель,

создать пилот или демо-версию,

посмотреть, насколько полезен продукт и как охотно люди готовы за него платить.

И уже потом думать о масштабировании и о том, как максимально эффективно реинвестировать деньги в работающие инструменты и выделить наиболее маржинальные продукты.

Наша команда все время что-то тестирует, например, разные маркетинговые каналы: мы оцениваем, откуда наибольший поток лидов, где больше конверсия. Практически ежедневно мы устраиваем командный чекап, что и как у нас работает. Важна общая насмотренность.

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Стартапер должен жить с широко открытыми глазами и постоянно исследовать новые тренды, ниши, анализировать опыт коллег по цеху, чтобы оценить перспективы того иного направления и отметить малейшие колебания в изменении пользовательского спроса.

Выбрать бизнес-модель и собрать команду недостаточно. Нужно все время тестировать и проверять каждую идею на жизнеспособность. Помните, что вы на поле экспериментов.

Чек-лист

Определитесь с целью: выйти на международный уровень или занять устойчивую позицию в своей нише

выйти на международный уровень или занять устойчивую позицию в своей нише Найдите свою бизнес-модель.

Ответьте на ключевые вопросы: кто ваши целевые клиенты, каковы ключевые ценности, как вы намерены реализовывать и монетизировать идею?

кто ваши целевые клиенты, каковы ключевые ценности, как вы намерены реализовывать и монетизировать идею? Проведите мониторинг рынка: где наблюдается большой спрос и отсутствие качественного предложения одновременно?

где наблюдается большой спрос и отсутствие качественного предложения одновременно? Общайтесь с коллегами, инвесторами, потенциальными потребителями, проводите опросы и кастдевы — важно выяснить, будет ли нужен продукт.

с коллегами, инвесторами, потенциальными потребителями, — важно выяснить, будет ли нужен продукт. Оцените потенциал команды: только талантливых разработчиков недостаточно, нужен прагматичный руководитель и отраслевые специалисты.

только талантливых разработчиков недостаточно, нужен прагматичный руководитель и отраслевые специалисты. Создайте пилот или прототип продукта, чтобы оценить его потенциал на рынке.

чтобы оценить его потенциал на рынке. Тестируйте каждую идею.

Не ждите быстрого роста прибыли, учитесь управлять кассовым разрывом.

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