Честно преодолевая страхи: как руководителям и сотрудникам пережить реорганизацию компании

Как руководителям правильно сообщить коллективу новость о реорганизации и что еще важно учесть, рассказывает Ксения Степанова, руководитель направления внутренних коммуникаций и корпоративной культуры hh.ru.

Продажа бизнеса, слияние или поглощение — кризисные моменты для компании. Сотрудники некоторое время находятся в зоне неопределенности, что может привести к массовым увольнениям и потере ключевых клиентов.

Откровенный разговор

Реорганизация фактически не влияет на финансовые и другие материальные составляющие трудовой жизни сотрудника, но меняет эмоциональный контекст взаимоотношений работодатель-подчиненный. Срабатывает механизм переживания горя, и проходят пять стадий сопротивления изменениям: отрицание, злость, торг, депрессия, принятие.

Главное правило — прозрачность всех процессов. Сотрудники должны иметь доступ к данным, чтобы сопоставлять их и делиться информацией друг с другом. Иначе скрытие информации порождает домыслы и может привести к скорому оттоку кадров.

Как правильно донести информацию о реорганизации. Ключевые принципы

Используйте лидеров для доставки сообщений. Сотрудники предпочитают слышать сообщения от узнаваемых лиц в компании — топ-менеджеры, инициирующие изменение для сообщений о бизнес-вопросах и причинах изменений, их сотрудники и коучи — для сообщений о влиянии изменения лично на каждого.

Линейным сотрудникам нужно дать максимум информации, которая есть у руководителей на данный момент: план и таймлайн сокращения штата или зарплат, слияний отделов и департаментов, локация нового офиса и так далее.

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Объясните, почему, что и как. Когда люди узнают об изменении, их первый вопрос: «Почему это происходит», — будь то личное или профессиональное изменение. Первые коммуникации должны быть сосредоточены на том, почему происходят изменения.

Когда люди узнают об изменении, их первый вопрос: «Почему это происходит», — будь то личное или профессиональное изменение. Первые коммуникации должны быть сосредоточены на том, почему происходят изменения. Ответьте на вопрос «Что мне это даст?» Чтобы быть эффективными, коммуникации должны затрагивать то, что сотруднику важно и ценно. Предоставьте убедительные аргументы в пользу того, «как мне будет лучше» или «что я получу от участия в переменах».

Чтобы быть эффективными, коммуникации должны затрагивать то, что сотруднику важно и ценно. Предоставьте убедительные аргументы в пользу того, «как мне будет лучше» или «что я получу от участия в переменах». Обратная связь. Важно разработать и спланировать двусторонние коммуникации. Нужно дать сотрудникам возможность поделиться своими опасениями, оставить отзыв и задать вопросы. Самое важное — ответить на все сообщения.

Параллельно юридический отдел будет готовить документы, в которых зафиксированы все нововведения и изменения в связи с реорганизацией. Сотрудник может подписать и согласиться со всеми пунктами, а может отказать работодателю в переводе его в новое юридическое лицо.

Спросите коллег

Перед общим собранием также стоит составить список вопросов, которые могут возникнуть у сотрудников. Пусть руководитель каждого подразделения подготовит 10-15 таких вопросов, а руководитель HR-подразделения отберет 30 самых распространенных, сформулирует ответы. На этом этапе во многом станут понятны настроения в коллективе.

На негативные вопросы тоже нужно ответить четко и честно. Любой уход от ответа или недосказанность будут истолкованы сотрудниками не в пользу руководителей.

Правильная коммуникация организационных изменений строится на последовательном объяснении трех тем:

Почему сейчас. Что послужило причиной предлагаемых изменений; Что именно предполагается делать; Что будет происходить дальше. Ближайшие шаги.

Ключевые сообщения должны быть последовательно лаконичными: пришло время меняться, сейчас важно укрепить области ответственности под CEO и внедрить новые роли для реализации амбициозной стратегии и планов. Шагами внедрения будет ревью процессов и их описание, понимание ролей и области задач, прописывание схем взаимодействия и итоговое внедрение новой структуры, пересмотр бизнес-процессов, расчет новой численности персонала.

Вовлечение и поддержка

В кризисное для бизнеса время у сотрудников есть два основных страха — потеря работы и снижение дохода. Чаще эти страхи испытывают высококвалифицированные сотрудники. Согласно нашему исследованию, летом 2022 года ИТ-специалисты почувствовали себя более уязвимыми на рынке труда. В пандемийные 2020-2021 годы настроения этих специалистов были более стабильными.

Поэтому важно по-человечески поддержать свою команду в период реорганизации. В этом направлении будет проще работать компаниям, которые уделяют внимание корпоративной культуре, следят за развитием кадров. 46% компаний формируют соцпакет с фокусом на социальную поддержку и защиту сотрудников, выяснила служба исследований HeadHunter.

Дополнительно необходимо привлекать вторичные каналы коммуникации для повышения уровня охвата сотрудников: тематические email-оповещения, баннеры на интранет-портале с общей информацией и статусом. Выделенный раздел на корпоративном сайте компании с описанием ключевых шагов о том, что было и будет, FAQ.

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Может сработать и брендированная электронная подпись для culture-чемпионов. Screensavers или Lock-screens с анимацией по ценностям. «Бизнес-ТВ» с записями интервью с топ-менеджментом или анимацией на основе ценностей. Внутренние и внешние корпоративные социальные сети. Можно сделать брендированную атрибутику: блокноты, наклейки на ноутбуки или пропуска, коврики для мышки или подстаканники.

Работа по развитию эмоционального интеллекта сотрудников должна вестись постоянно. В такой конструкции сотрудник способен обсуждать свои страхи с руководителем и спокойней относится к любым изменениям. Но в сложный период им особенно важно помочь перейти в состояние взрослого (возможно с помощью корпоративного психолога).

Кроме того, помогают коллективные выездные мероприятия, на которых сотрудники будут расслабляться и выходить из состояния эмоционального напряжения.

Конечно, важна и материальная поддержка. Сначала сотрудник должен закрыть все базовые потребности на основе пирамиды Маслоу и только потом искать дополнительные способы вдохновения. Согласно результатам нашего исследования, в каждой пятой компании (21%) соцпакет призван работать на снижение выгорания сотрудников.

Когда задача заботы о сотрудниках решена, вот какие варианты нематериальной поддержки можно использовать.

Публичное признание успехов и достижений. Например, в своих ежедневных рассылках мы указываем, кто из менеджеров заключил договор на крупную сумму. Это письмо видит вся компания, это вдохновляет читающих и стимулирует sales-менеджеров. Тимбилдинг. Эффективность командных мероприятий неоспорима. Именно они помогают наладить взаимодействие между сотрудниками и улучшить коммуникативные процессы внутри компании. Свежие фрукты, чай, кофе в офисе — это то, что помогает сотруднику не думать о том, что перекусить, а дает возможность концентрироваться на работу. Еда (и тем более полезная) показывает, что здоровье и благополучие команды важно для руководства. Только у 36% участников нашего опроса есть или было удобное рабочее место, оснащённое всем необходимым: выше всего эта доля в сфере закупок (51%). Переименование должности. Работа должна помогать реализовать потенциал. Сотрудник вовлекается, «освежает» свое отношение к работе, вновь формулирует для себя задачи и смыслы. Геймификация. Компания может придумать внутреннюю валюту, которая будет действовать на территории компании. Баллы можно потратить на различные активности и приятные бонусы, которые также не обязательно материальны. Комфорт. Установка дивана в тихой комнате и свобода сотрудника отдыхать не в ущерб работе — это то, что подпитывает, заряжает и поддерживает. Такое базовое поощрение помогает сотруднику понять, что ему доверяют, не ограничивают и не держат на работе в заложниках. Он работает и заслуживает отдых. С комфортом могут ассоциировать и другие опции: например, для 36% соискателей из Тульской области, 34% соискателей из Ханты-Мансийского АО и Томской области важна возможность транспортировки до места работы, свидетельствуют данные HeadHunter.

Управляемый кризис

Реорганизация компании должна быть управляемым процессом, тщательно подготовленным заранее. Требуется работа с культурой для того, чтобы все нововведения применялись по всей компании.

Любые изменения реализуются через четкое представление понимания, как люди поступают интуитивно, насколько сотрудники понимают свое окружение и принятые принципы/ценности, как взаимодействуют вне формальных «кубиков и линий», как принимаются решения, как распределена ответственность и чем мотивировать сотрудников на выполнение целей.

При понимании этих нюансов реорганизация принесет пользу основному бизнесу.

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