Футболка из молока, шуба из кукурузы и сумка из яблока — как новые технологии развивают устойчивую моду

Одна из основ устойчивой моды — сбережение природных ресурсов, повторное использование сырья и минимизация отходов производства. Последние годы все это стало основой для экологичных стартапов и зеленых инициатив крупных fashion-брендов. О самых популярных кейсах рассказывает Екатерина Ивочкина — фэшн-журналист, экоспикер, эксперт по устойчивой моде.

Почему экологичные альтернативы важны

В период с 1994 по 2014 годы производство одежды в мире выросло на 400% и, по последним данным, достигло примерно 150 млрд единиц одежды в год. Кроме того, fashion-индустрия не так безопасна, как кажется на первый взгляд. Например, на ее долю приходится 10% всего объема выбросов углекислого газа в мире, также она занимает второе место по потреблению воды среди других видов промышленности.

Кроме того, остается открытым вопрос этичности кожевенных и меховых производств, а также проблемы выращивания хлопка, для удобрения которого используются пестициды. Все это отражается на природных ресурсах, вредит не только растительному и животному миру, но и самому человеку.

Именно поэтому все больше производителей и потребителей озабочены возможностью расширения ассортимента более экологичных, натуральных и безопасных товаров.

Горы ненужной одежды в пустыне Атакама в Чили. Источник

Молочные отходы для создания трикотажа

Наверняка многие помнят акцию молочного бренда Valio, который объявлял несколько лет назад о производстве футболок коллекции Valio Plant & Milk Design из остатков производства. Сама идея создания ткани из испорченного молока принадлежит американскому стартапу Mi Terro. Они создали технологии, позволяющие обработать белок особым образом так, чтобы получились прочные нити, из которых уже и ткут сам материал.

По словам представителей Mi Terro, при изготовлении одной футболки из молока тратится меньше воды, чем при создании хлопковой. В любом случае, это производство помогает минимизировать выброс отходов молочной промышленности на свалку и уменьшить количество мусора.

Футболка коллекции Valio Plant & Milk Design из молочных отходов. Источник

Шуба на основе кукурузы

Еще один интересный стартап — мех из кукурузы. Первую шубу из растительного меха Koba выпустила дизайнер Стелла Маккартни. Это изделие впервые появилось на подиуме в сезоне весна-лето 2020. Кстати, в ней дефилировала модель российского происхождения Наталья Водянова.

К сожалению, материал шубы состоит из растительных компонентов не полностью, а лишь на 37%, в составе также присутствует переработанный полиэстер (который, как правило, производится из PET-бутылок). А как известно, смесовые ткани, в отличие от мономатериалов, переработать сложнее, однако производители утверждают, что мех Koba может быть переработан в конце срока службы изделия.

Образцы меха Koba на основе кукурузы. Источник

Яблоко, ананас и мицелий грибов — что на самом деле представляет собой экокожа

Сейчас экокожей принято называть весь «кожзам». Однако настоящая экокожа — это растительная альтернатива натуральной. Последние годы, кажется, эта сфера становится одной из самых популярных среди «зеленых» производителей: сумочки и обувь шьют из кожи на основе винограда, ананаса, кактуса, яблока и мицелия гриба. Но обо всем по порядку.

Из мицелия гриба

Один из самых известных видов растительной кожи — Mylo. Его изготавливает американская компании Bolt Threads из грибного мицелия. Популярность он получил благодаря сотрудничеству со Stella McCartney, Ashoka Paris, lululemon. Кстати, прямо на сайте компании можно посмотреть процесс прорастания грибов.

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Из винограда

Итальянская компания VEGEA производит кожу из кожуры, семян и стеблей винограда. Сырье доставляют из винодельческих угодий и обрабатывают с помощью запатентованной технологии. По заявлению представителей компании, для изготовления необходимо небольшое количество воды, что помогает не только использовать остатки пищевой промышленности, но и сэкономить природные ресурсы.

Из кожи ананаса

Британская компания Ananas Anam разработала растительную кожу Piñatex, созданную на основе ананаса путем соединения растительных компонентов с полимолочной кислотой и биопластиком, полученным из кукурузы.

Из кактуса

Экокожу Desserto изготавливают в Мексике. Неудивительно, что в основе материала — засушенные кактусы. О технологии известно мало, лишь то, что она запатентована и тщательно засекречена.

На основе яблочных отходов

Бренд Beyond Leather из Дании разработал веганскую кожу Leap, созданную из нескольких экологичных компонентов: кожуры и семян яблок, натурального каучука и хлопковой ткани. Известно, что сырье компания закупает у производителей яблочного сока, а значит, речь снова идет о работе с отходами и концепции zero waste.

Сумки из кожи Desserto® на основе кактуса. Источник

О других необычных «зеленых» материалах

Еще один вариант экологичного кожзама, о котором стоит рассказать, создан на основе хитина ракообразных. Идея принадлежит вьетнамскому бренду Tômtex. Компания закупает в общепите раковины морских обитателей, оставшихся после приготовления блюд, и таким образом минимизирует эти отходы, которых, кстати, ежегодно в мире насчитывается около восьми миллионов тонн.

На продукции Tômtex делают специальные тиснения для имитации кожи редких экзотических животных, например, змеи или крокодила.

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Среди оригинальных инициатив брендов можно выделить и растительный наполнитель для пуховиков от Pangaia (основателем марки является Мирослава Дума). Он называется FLWRDWN и состоит из материала на основе полевых цветов и кукурузы.

Еще один интересный проект — это красители для ткани на основе спирулины, представленные компанией Living Ink. Водоросли подсушивают специальным способом и растирают в порошок, на основе которого и изготавливают красящее вещество.

Что касается производства экоткани, хотелось бы выделить два названия. Во-первых, это Microsilk от стартапа Bolt Threads, с которым тесно сотрудничает дизайнер Стелла Маккартни. Это искусственно выращенный аналог шелка, созданный на основе воды, генетически модифицированных дрожжей, сахара и протеинов. По словам производителей, он способен разлагаться без вреда для природы.

Во-вторых, ECONYL, его изготавливают из пластикового мусора, выловленного в мировом океане. После очистки его перерабатывают в гранулы, из которых производят тонкие нити, пригодные для создания материала. Продукция из этой ткани есть у испанского бренда Ecoalf и российской марки Frencia.

Куртка с цветочным наполнителем FLWRDWN. Источник

Цифровизация: виртуальная одежда

Не могу не упомянуть такое явление, как виртуальная одежда, пик популярности которой пришелся в России на период пандемии. Cамым популярным цифровым дизайнером стала Регина Турбина. Онлайн-магазин, созданный ей в то время, по-прежнему работает, и сейчас там представлено около 40 дизайнеров.

Конечно, виртуальная одежда не требует затрат сырья на изготовление и не оставляет углеродный след, однако не стоит забывать, что для хранения цифровых прототипов на сервере также тратятся природные ресурсы.

Ляйсан Утяшева и Алсу в цифровых платьях Alexander Terekhov Digital. Источник

Как будет дальше развиваться индустрия устойчивой моды

В России все больше потребителей старается придерживаться принципов разумного потребления и устойчивой моды. Появляются новые точки переработки текстиля (пока, правда, из этого вторсырья они создают техническое волокно, ветошь или наполнители для предметов интерьера). Бренды вводят осознанные инициативы, выпуская капсульные коллекции из льна, крапивы, конопли, органических и других натуральных материалов.

Однако чаще всего они вынуждены закупать материалы за рубежом. А значит, ниши по производству экотканей из первичного и вторичного сырья в нашей стране пока свободны. И то, насколько быстро будет развиваться отечественная индустрия устойчивой моды, зависит от наших предпринимателей и их готовности создать принципиально новый для российского рынка продукт.

К счастью, прецедентов в мировой fashion-индустрии, которые могли бы вдохновить, очень много.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Unsplash