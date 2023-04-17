ID для одежды: как технологии делают моду устойчивой

Индустрия моды наносит серьезный ущерб окружающей среде, и все больше брендов стремятся изменить ситуацию. Одно из популярных решений — умные бирки, действующие как цифровые ID. Их уже разрабатывают Microsoft и Amazon, а эксперты уверены: технология не только сделает путь вещей прозрачнее, но и создаст для них дополнительную ценность.

На недавней Лондонской неделе моды был представлен новый тренд на стыке моды и технологий: цифровые бирки для одежды. Их можно было видеть на показе последней коллекции бренда Ahluwalia, созданной в партнерстве с Microsoft и софтверной платформой EON.

Это не привычные бирки, которые обычно убираются сразу после покупки.На каждой из них есть QR-код, просканировав который, можно узнать самую разную информацию об одежде: как бренд Ahluwalia ее изготовил, о цепочке поставок, жизненном цикле изделия и даже о творческом процессе, включая музыку, которую дизайнер Прия Ахлувалия слушала во время работы над коллекцией.

Миссия EON — сделать так, чтобы происхождение вещей было проще отследить, и обеспечить кругооборот одежды.

Целая волна брендов, включая Prada, Coach и Ralph Lauren, пытаются в той или иной форме создать цифровой ID продукта или уже это сделали это в рамках более масштабного плана по внедрению устойчивых и технологичных практик в свой бизнес.

Amazon Style, которая в прошлом году открыла свой первый магазин в Калифорнии, также добавила к своей одежде бирки с QR-кодом. Однако они больше ориентированы на такие детали, как размеры и оценки покупателей, а не на информацию о производственном процессе Amazon.

Цифровые ID Ahluwalia на Лондонской неделе моды. Фото в тексте: Microsoft

Концепция моды замкнутого цикла сама по себе уже вошла в моду, и бренды отчаянно стремятся воплотить ее. В этом контексте цикличность подразумевает возможность придумать одежде новое назначение и повторно ее использовать.

Мода — одна из самых загрязняющих отраслей промышленности, которая создает 20% мировых сточных вод и 10% выбросов парниковых газов. В последние годы все больше людей пытаются улучшить ее репутацию и повысить устойчивость, не говоря о растущем рынке секонд-хендов. По прогнозам, к 2027 году он составить $350 млрд.

Свежий отчет ООН и Проекта информирования о выбросах углерода демонстрирует, что индустрия моды наконец-то вносит ощутимые изменения для достижения устойчивости и принятия мер против изменения климата. Однако предстоит еще немало работы: бренды готовой одежды по-прежнему используют гринвошинг, а быстрая мода создает огромные проблемы.

Привычка носить и выбрасывать одежду остается серьезнейшей проблемой: каждый год 92 млн т текстиля попадает на свалку. По прогнозам, к 2030 году это число увеличится до 134 млн т в год.

Многие в индустрии моды верят, что такие технологии, как цифровые ID, обладают потенциалом для эффективных изменений. В этом случае бирки служат своего рода паспортом одежды, предоставляя целостный обзор изделия. Они воплощают в жизнь желанную троицу: перепродажа (наиболее экологичная тактика), ремонт и переработка.

По мнению Наташи Франк, основательницы и CEO EON, цифровые идентификаторы — в виде QR-кодов или NFC-меток — обладают потенциалом превращения «простых продуктов» в «отслеживаемые и ценные активы».

«Продукты становятся иммерсивными медиа-каналами, которые по запросу соединяют бренды напрямую с клиентами, — рассказывает она. — Покупатели могут сканировать товары с помощью телефона и находить подробную информацию о том, где и как они были изготовлены, или получать доступ к таким услугам, как подбор стиля, уход, ремонт, перепродажа и многое другое».

Эти фрагменты «встроенной информации», как называет их Франк, превращают одежду в «умную», что может оказать огромную поддержку брендам и людям, выходящим, в частности, на рынок перепродажи. EON разрабатывает программу мгновенной перепродажи, с помощью которой пользователи могут сканировать цифровой ID продукта и мгновенно перепродавать его.

В настоящее время стартап работает над этой инициативой с французским люксовым брендом Chloé и сайтом перепродажи модной одежды Vestiaire Collective.

Марушка Лубсер, директор по глобальному партнерству Microsoft, рассказывает, что подобные цифровые ID являются «важной частью будущего отрасли» благодаря их способности творчески продвигать циклическую моду.

«Цифровые ID поддерживают бизнес-модели ресейла, аренды и сервисов, превращая продукты в услугу, — объясняет она. — В целом, умная одежда допускает множество взаимодействий, переходя от линейной бизнес-модели к циклической — это также обеспечивает прозрачность товара, независимо от того, продается ли он повторно, сдается в аренду, перерабатывается или используется повторно».

Это не первый раз, когда Microsoft выходит в область моды. например, недавно в партнерстве с португальской компанией Fashable они разработали «алгоритм ИИ, который может генерировать оригинальные дизайны одежды, помогая компаниям в индустрии моды удовлетворять спрос потребителей, быстрее выходить на рынок и сокращать количество отходов».

Фото в тексте: Microsoft

Такие цифровые ярлыки используются все чаще. В прошлом марте ЕС даже предложил внедрить стандартизированные цифровые паспорта для текстиля как часть Плана по развитию экономики замкнутого цикла — части масштабной цели по достижению климатической нейтральности к 2050 году и Европейского зеленого соглашения.

Однако отношение потребителей, возможно, должно поменяться. Согласно исследованию 2020 года, цифровые ярлыки смогут довольно достоверно изменять частоту и продолжительность носки изделий. Хотя некоторые факторы ограничивают распространение идеи, потребители относятся к умным ярлыкам все позитивнее.

Глобальный онлайн-ритейлер Yoox Net-A-Porter Group, который также сотрудничает с EON «для ускорения перехода к замкнутому циклу», обнаружил, что клиенты все чаще изучают информацию на ярлыках. Так, в 2021 году 39% покупателей смотрели на рекомендации по уходу за товаром, а 47% интересовались его прозрачностью.

Франк говорит, что бренды, внедряющие технологии таким образом, смогут обойти конкурентов в области устойчивого развития. Она также считает, что потенциал технологии имеет перспективы и в других областях, например подключить продукты к «новым технологиям, таким как цифровые примерочные, игровые приложения и приложения для метавселенной, NFT и многое другое».

«Успешные бренды перейдут от продажи "простых продуктов" к продаже "интеллектуальных активов", — говорит она. — Возможности безграничны, и впереди еще так много инноваций».

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Фото на обложке: Black Salmon / Shutterstock