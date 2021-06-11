Как правильно проводить налоговый аудит

Для того, чтобы своевременно выявлять налоговые риски и принимать превентивные меры по их устранению, необходимо регулярно проводить налоговый аудит. Об этом — Олег Мясников, налоговый консультант, кандидат юридических наук.

Для увеличения прибыли некоторые компании прибегают к налоговой оптимизации. В краткосрочной перспективе это принесет выгоду. Однако спустя время искусственные налоговые конструкции могут привести к негативным экономическим последствиям для компании и уголовной ответственности ее топ-менеджмента.

С чего начать

Во-первых, нужно определить периодичность проведения налогового аудита: каждый квартал или год. Выбор в конечном счете зависит от объема совершаемых финансово-хозяйственных операций, количества оформленных документов и однотипности или разнообразия заключаемых договоров. В рамках налогового аудита имеет смысл проверить три прошедших года: именно этот период могут охватить инспекторы при выездной налоговой проверке.

Во-вторых, следует решить, кому поручить проведение налоговой экспертизы:

создать в самой организации отдел налогового аудита;

обратиться к внешним налоговым аудиторам.

Каждый из приведенных вариантов имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим их подробнее.

Отдел налогового аудита

Создание собственной контрольной службы позволит:

располагать постоянно действующей структурой, которая будет регулярно мониторить ситуацию с налоговыми рисками;

повысить качество работы, поскольку штатные аудиторы, работая в одной компании, со временем приобретут специализацию в определенной сфере бизнеса;

снизить риски утечки конфиденциальной информации.

К недостаткам собственной контрольной службы можно отнести постоянные расходы на оплату труда штатных работников. Однако этот недостаток компенсируется тем, что расходы на оплату труда можно учитывать для целей налогообложения без каких-либо рисков.

В то время как расходы на внешних аудиторов могут вызвать подозрения у налоговых инспекторов. Дело в том, что налоговый аудит не является обязательной процедурой, и поэтому организации, возможно, потребуется обосновать целесообразность его проведения.

Аутсорсинг налоговых аудиторов

Привлечение внешних специалистов имеет следующие преимущества:

оплата за определенную работу и более эффективное управление затратами;

широкий круг клиентов позволяет аудиторам видеть более полную картину сегодняшней налоговой реальности;

возможность получить независимую объективную оценку состояния расчетов с бюджетом.

Существенным недостатком сотрудничества с внешними аудиторами является то, что им будет довольно сложно в сжатые сроки глубоко погрузиться в детали вашего бизнеса. Штатным специалистам за годы работы в компании многие вопросы хорошо понятны и знакомы, и это позволяет рассчитывать на более тщательный и детальный анализ и оценку налоговых рисков.

Сколько стоит налоговый аудит

Вопрос о стоимости налогового аудита во многом зависит от того, каким из приведенных вариантов воспользуется компания: создаст внутреннюю структуру или привлечет внешних экспертов.

При формировании внутренней структуры сумма расходов будет зависеть от численности и квалификации работников, а также режима их рабочего времени. При аутсорсинге цена налогового аудита будет определяться общим объемом финансово-хозяйственной деятельности бизнеса, периодом аудиторской проверки и деловой репутацией фирмы.

Кроме того, имеет значение объем работы:

проверка всех обязательных платежей или одного налога;

сплошная проверка всех операций или выборочная проверка отдельных сделок.

Что нужно проверить

Одной из самых распространенных претензий налоговых органов является упрек в не проявлении должной осмотрительности при выборе контрагента по сделке. Поэтому в рамках налогового аудита необходимо уделить самое пристальное внимание проверке наличия документов, подтверждающих юридический статус и деловую репутацию контрагентов.

Каждая сделка должна иметь четкую деловую цель и быть направлена на получение прибыли. Вот почему при налоговом аудите следует установить реальные цели заключенных договоров. Это особенно актуально для нетипичных сделок, договоров с взаимозависимыми лицами и внешнеэкономических контрактов. Если окажется, что основной целью сделки является налоговая экономия, то учет расходов по ней связан в высокими налоговыми рисками.

Повышенное внимание налоговых инспекторов вызывают случаи применения компаниями налоговых льгот и преференций.

На практике далеко не все фирмы могут обосновать правомерность использования льготных положений закона. Задачей налоговых аудиторов является тщательный анализ документов, которые обосновывают законность применения налоговых послаблений.

Иногда налоговые риски возникают в случаях, когда одна организация несет расходы в интересах другой компании. Например, фирма может взять на себя расходы на проведение рекламных акций в интересах всей группы компаний, ведущей бизнес под одним брендом.

С одной стороны, размещение рекламы является одним из инструментов поиска и привлечения потенциальных клиентов и, как следствие, увеличения получаемого дохода. С другой — подобная реклама направлена на привлечение интереса и повышение покупательского спроса на продукцию с логотипом, под которым действует целая группа компаний. В связи с этим затраты, понесенные в общих интересах, должны распределяться на всех участников, которые самостоятельно ведут свою коммерческую деятельность.

В заключение скажу, что перечень вопросов налогового аудита является открытым и в конченом счете определяется спецификой и потребностями конкретного бизнеса.

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