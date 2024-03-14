Телеграм-боты как инструмент для увеличения вовлеченности аудитории

Телеграм-боты и лояльность клиентов

Чат-боты в Телеграме сегодня могут подобрать книгу или кино на вечер, перевести текст или расшифровать аудиофайл. Боты для бизнеса отличаются от них тем, что не только удовлетворяют потребности аудитории, но и помогают компаниям достигать целей. Глобально эти цели сводятся к одной — увеличение продаж. Тем не менее, чтобы ее достичь, нужно продумать стратегию: как использовать чат-бот?

Универсальная тактика маркетологов — играть «вдолгую» — работает и здесь. Боты в Телеграме прекрасно подходят как для привлечения клиентов, так и для выстраивания с ними долгосрочных отношений. Их можно интегрировать в групповые и индивидуальные чаты, что позволяет компаниям автоматизировать поддержку клиентов, настроить продажи и маркетинг.

Вот что телеграм-боты могут дать бизнесу:

Круглосуточную поддержку клиентов. Бот сразу ответит на вопрос клиента, даже если тот напишет в ночь с субботы на воскресенье;

Бот сразу ответит на вопрос клиента, даже если тот напишет в ночь с субботы на воскресенье; Эффективность. Через бота бизнес может обработать большую часть типичных запросов клиентов, а у сотрудников появится больше времени на другие задачи;

Через бота бизнес может обработать большую часть типичных запросов клиентов, а у сотрудников появится больше времени на другие задачи; Персонализацию клиентского опыта. Боты анализируют предпочтения клиентов, историю запросов и покупок и могут дать им точные рекомендации и интересный контент;

Боты анализируют предпочтения клиентов, историю запросов и покупок и могут дать им точные рекомендации и интересный контент; Экономию. Боты закрывают большую часть задач службы поддержки, когда общаются с клиентами. Таким образом, бизнес экономит человеческие ресурсы и деньги (так как боты не требуют дорогого обслуживания);

Боты закрывают большую часть задач службы поддержки, когда общаются с клиентами. Таким образом, бизнес экономит человеческие ресурсы и деньги (так как боты не требуют дорогого обслуживания); Автоматизацию маркетинга. Бот может отправлять пользователям персонализированные предложения, сообщать об акциях и обновлениях.

Еще одно несомненное преимущество — удобство. Исследование Salesforce показало, что 67% клиентов предпочитают взаимодействовать с компаниями через мессенджеры. Почему бы не общаться с аудиторией там, где ей это удобно? От автоматизации разговоров до рекламных кампаний — чат-боты в Телеграме увеличивают лояльность клиентов и приносят бенефиты бизнесу.

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Какие бизнес-задачи закрывают телеграм-боты

Мы уже коснулись некоторых возможностей ботов, которые облегчают жизнь бизнесу. Теперь рассмотрим их более подробно, с примерами.

Вовлечение аудитории

У чат-ботов есть одна важная особенность — потенциальная виральность. Полезная или забавная механика привлекает людей, а они, в свою очередь, с удовольствием делятся ей дальше. Посмотрите на бот «Тинькофф» — «Переиграть Баффета». Пользователь запускает чат и отвечает на несколько вопросов. Бот предлагает ситуации, в которых действительно оказывался Уоррен Баффет, а человек должен выбрать: согласиться с решением легендарного предпринимателя или поступить по-своему. В конце пользователь видит результат и получает промокод для регистрации в «Тинькофф Инвестиции».

Начало работы с ботом. Реальная ситуация и два варианта действия на выбор

Пользователь интересно провел время, «Тинькофф» собрал данные и привлек внимание аудитории к продукту. Подобные механики можно использовать в обмен на промокод, скидку, бесплатную доставку.

А вот пример от студии массажа NDMA — чат-бот в виде теста, в ходе которого выясняются предпочтения потенциального клиента. Например, какой интенсивности массаж он предпочитает, любит ли поболтать с мастером во время процедуры, нужна ли музыка на фоне и какая. В конце потенциальный клиент получает рекомендацию с типом массажа и подходящим мастером. И, конечно, ссылку, по которой можно записаться.

Телеграм-бот студии массажа NDMA

Чат-бот можно закрепить в основном телеграм-канале компании или оставить ссылки на него в соцсетях и на сайте. Что важно, клиент сам начинает общение с ботом, а значит, дает согласие на взаимодействие — никаких навязчивых сообщений.

Автоматизация рутины

Телеграм-боты обеспечивают круглосуточную поддержку клиентов без праздников и выходных. Им можно «делегировать» ответы на часто задаваемые вопросы, рассылку напоминаний о событиях, например, онлайн-лекциях или старте распродаж, и даже оформление заказов.

Уральская сеть оптики «Очки для вас» запустила телеграм-бот «Совёнок Савочкин», который решает практически любые вопросы клиента. С его помощью можно купить очки или линзы и оплатить их здесь же. Записаться к офтальмологу на любую услугу, даже выбрать конкретного врача, а если не получается прийти — отменить или перенести прием. Редактировать личную информацию, узнать количество бонусов, получить дисконтную карту. Словом, полная автоматизация.

Возможности телеграм-бота «Совёнок Савочкин»

А вот пример того, как телеграм-бот может заменить целую услугу. Гид по Санкт-Петербургу Наталья Дубовик превратила свои экскурсии в интерактивные маршруты и квесты. Человек оплачивает услугу, ему приходит ссылка, он открывает бот — и путешествие начинается.

Просто следуйте указаниям бота — он в комфортном темпе проведет вас по Санкт-Петербургу

Повышение лояльности клиентов

Все примеры, которые мы рассмотрели выше, так или иначе ведут к повышению лояльности клиентов. Некоторые компании создают боты просто для развлечения — это отличный способ повысить лояльность и периодически напоминать о себе. Например, культурный проект Arzamas запустил телеграм-бот, который присылает интересные материалы из огромной базы Академии. При этом периодичность задает сам пользователь.

Пользователь может получить рандомный материал или стикер в любой момент

Бизнес использует телеграм-боты для разных целей: общается с клиентами и привлекает их к взаимодействию, генерирует трафик и продажи, просто напоминает о себе. По оценкам экспертов технологического консалтинга Axenix, рынок чат-ботов в России стремительно развивается: спрос на них растет, так как компании стремятся оптимизировать издержки.

Поэтому, если вы задумываетесь о том, чтобы завести чат-бот в Телеграме, сейчас самое время. Пользователи лояльно относятся к ним, а конкуренция хоть и есть, но пока небольшая.

Продукты для создания телеграм-ботов

Для разработки бота не нужны программисты — на рынке есть удобные конструкторы. Вот некоторые из них.

Wombot. Онлайн-платформа по созданию и продвижению телеграм-ботов. Можно собирать ботов, редактировать, есть система сбора статистики. Во время работы на платформе пользователя сопровождает интерактивный помощник-вомбат, на нем краткое обучение по созданию и развитию ботов — с таким не запутаешься.

Wombot. Дашборд со статистикой по созданным ботам

Carrot quest. Популярная платформа, которая делает чат-боты для всего, в том числе мессенджеров — среди них и Телеграм. В боте пока нет массовых рассылок, но все остальные основные функции на месте: визуальный конструктор, сбор данных, отправка медиафайлов, сегментация пользователей.

Carrot quest. Конструктор с шаблонами

BotHelp. Платформа для рассылок, автоворонок и чат-ботов в мессенджерах и социальных сетях. Основные функции те же, что у Wombot и Carrot quest, но нет возможности удалять отправленные сообщения.

BotHelp. Поддержка и консультации клиентов в разных мессенджерах из одного окна

Manybot. Один из самых простых в использовании конструкторов телеграм-ботов. Подходит для небольших проектов с минимумом функций: автопостинг, отправка медиафайлов, создание собственных команд и многоуровневых меню.

Начало работы с Manybot

Botobot. Специализированный сервис для создания ботов-магазинов. Тут можно собрать витрину товаров, настроить рассылку новостей и добавить оплату. Можно связать с CRM-системой.

Вымышленная служба доставки еды, которая показывает возможности ботов от Botobot

Телеграм-боты — в каждый чат

Очевидно, что у телеграм-ботов огромный потенциал для привлечения клиентов и роста бизнеса. Кажется, канал взаимодействия с более чем 800 миллионами пользователей не стоит игнорировать.

Телеграм-бот позволит бизнесу обеспечивать персонализированное интерактивное общение с клиентами и повышать их лояльность. От круглосуточной поддержки до креативных рекламных акций — возможности безграничны.

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