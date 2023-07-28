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7 хаков для бизнеса и экспертов, чтобы выжать максимум из сторис в Telegram

Колонки
Стас Ягупов
Стас Ягупов

Основатель креативной студии Smit и агентства по продвижению 360° в Telegram

Анастасия Удальцова

Telegram наконец запустил ранее анонсированные сторис. Многие уже поделились своим мнением о новой фиче, чаще всего — негативным или саркастичным, ведь сторис оказались доступны для личных аккаунтов, но не для каналов.

Тем не менее, даже в текущем виде инструмент позволяет увеличить продажи в мессенджере, если использовать его правильно.

Стас Ягупов, основатель креативной студии Smit и агентства по продвижению 360° в Telegram, делал ставку на этот формат и вместе с командой начал его тесты сразу после выхода. В колонке он рассказал об этом подробнее и поделилися подборкой механик для монетизации инструмента.
7 хаков для бизнеса и экспертов, чтобы выжать максимум из сторис в Telegram

 

Факты для тех, кто еще не успел опробовать новинку от Telegram:

  1. Сторис можно выкладывать только с личного аккаунта с активной подпиской Telegram Premium.
  2. Публикации будут видны всем зарегистрированным в мессенджере людям, которые когда-либо добавляли вас в контакты.
  3. Можно выкладывать изображения и видео длительностью до минуты и добавить кликабельную ссылку в описании. 
  4. Есть несколько фильтров и возможность записывать сторис одновременно с двух камер — фронтальной и основной.
  5. Публикациями можно делиться на 6, 12 или 48 часов. Они могут быть общедоступными или закрытыми.
  6. Сторис можно закреплять в своем аккаунте.
  7. Ссылки на сторис можно публиковать в tg-каналах 

Функционал инструмента выглядит неплохо, но как использовать его эффективно? 

Разберемся в механиках: от банальных к более сложным

 

1. Прогрев «теплой» базы

Если вы, как и я, общаетесь с клиентами в Telegram, то сторис — шикарный способ напомнить о себе накопившейся за многие годы базе клиентов. Есть большая вероятность, что кто-то из «старичков» вновь активизируется и даст о себе знать.

Рассказывайте о своих кейсах, достижениях, продуктах, делитесь своими выступлениями и статьями.

Люди должны знать, что вы постоянно совершенствуетесь и делаете новые интересные вещи. 

 

Результат

Ядро клиентов вспоминает о вашем существовании и прогревается к новым покупкам без особых усилий. Очень мягко и ненапряжно. 

За первые сутки, что я тестировал эту механику, мне написали два старых заказчика, один из которых уже конвертировался в продажу. 

 

2. Прогревающая воронка в сторис

Отличный вариант для экспертов и предпринимателей, которые по каким-то причинам еще не ведут свой канал. 

Пару-тройку лет назад во время нетворкинга люди, как правило, обменивались аккаунтами в Instagram*. В последний год в качестве контакта оставляют ник в Telegram, но в коротком описании аккаунта очень сложно раскрыть свою экспертность. Теперь это можно сделать с помощью закрепленных сторис.

Расскажите о себе и своем опыте, оставьте ссылку на ваш лендинг или чат-бот и получите дополнительное касание со всеми новыми знакомыми.

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Эта механика будет работать и для нетворкинга в Telegram-чатах, которые, несмотря на заспамленность, по-прежнему остаются эффективными.

 

Результат

Ваш профиль говорит сам за себя. Теперь любой может понять, кто вы и в чем ваша ценность для других, даже если у вас нет своего канала. Это круто.

 

3. Сторис с онбордингом в закрепленном посте Telegram-канала

Большая проблема в Telegram (и не только) — сходу донести ценность своего канала. Люди заходят, видят пару последних постов и не понимают, что происходит и зачем тут оставаться.

Сделайте закрепленный пост-знакомство и добавьте к нему с помощью Controllers Bot кнопку, ведущую на сторис. Это привлечет дополнительное внимание пользователей и позволит стать ближе друг к другу.

В сторис покажите себя и тех, кто стоит за вашим каналом, донесите ценность еще раз и оставьте ссылку с целевым действием. Например, на чат-бот или вступление в чат. 

 

Результат

Таким образом у вас есть не одно, а целых три касания с пользователем. К обычному тексту добавился и видеоролик, и целевое действие.

Так намного проще запомниться и донести свои мысли. 

 

4. Прокачка сторис-аккаунта

Создайте отдельный аккаунт в Telegram для постинга сторис. Затем опубликуйте ссылку на него в своем канале и призовите подписчиков добавить его в контакты. 

Конечно, вы можете использовать для этого свой основной аккаунт, но есть нюанс: каждая реакция на сторис приходит как личное сообщение, поэтому активность ваших подписчиков будет делать привычное использование мессенджера менее комфортным. И очень скоро ваша личка окажется завалена сердечками, плюсиками и прочими эмодзи-реакциями.

Чтобы избежать этого, приобретите вторую сим-карту и сделайте новый аккаунт. Не забудьте добавить в него приветственные сторис, ссылку на tg-канал или вашу воронку.

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Если вы прокачиваете не личный бренд, а компанию, можно создать прикольного маскота и делать сторис от его лица. 

Так, наш «чистый» аккаунт получил 100 просмотров после одного анонса в канале на 1 тыс. человек. Судя по статистике, больше 30 из них добавили профиль в контакты.

 

Результат

Вы получили дополнительный канал коммуникации, который будет удерживать аудиторию и налаживать с ней более теплый контакт. Можете продвигать важные посты в канале и просто чаще попадаться на глаза. 

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5. Автоворонка в сторис

Интересный факт: сторис-аккаунт можно автоматизировать! К примеру, выдавать контент или ссылку на покупку за реакцию на сторис. Попросите заинтересованных людей отправить вам «огонечек», и робот сам отправит им нужную ссылку. 

Если приложить чуть больше усилий, автоворонку можно связать даже с CRM-системой. Простор для фантазии очень большой. 

  • магазин одежды может опубликовать подборку свежих луков и предложить скидку на покупку за подписку на рассылку,
  • онлайн-школы могут делиться чек-листами и так далее. 

 

Результат

У вас есть рабочая автоворонка, которая прогревает пользователей, удерживая их внимание в серии сторис в мессенджере, а затем вступает с ними в первичную коммуникацию. 

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6. Закрытые клубы

Сторис в Telegram можно закрыть: видеть их будут лишь те, кого вы добавите в список избранных. Можно запретить делать скрины и пересылать контент.

Все это дает возможность дополнительно монетизировать канал. Блогеры могут поощрять своих донатеров, а эксперты — делать закрытые образовательные клубы внутри своего сообщества.

Возможно, Telegram сможет даже частично импортозаместить ушедший из России OnlyFans.

 

Результат

У вас есть дополнительный способ монетизировать контент, прогревать ядро платежеспособной аудитории и отрываться по-полной в «ламповой» атмосфере для своих. 

 

7. Конкурсы в сторис

Создавайте розыгрыши, мотивирующие подписчиков выкладывать сторис с нужным вам контентом. Пусть они оставляют ссылку на ваш tg-канал или воронку и делают упоминания для возможности отслеживать публикации.

А затем – наслаждайтесь прелестями social selling. 

Запускайте быстрые конкурсы для тех, кто успел. Используйте сторис, которые самостоятельно удаляются через шесть часов. Это замотивирует людей внимательно следить за вами: страх упустить выгоду – важный крючок.

 

Результат

Вы активно вовлекаете аудиторию и получаете много прогретого трафика с минимальными денежными вложениями. 

 

Что дальше?

Прямо сейчас мы тестируем новые форматы рекламы с упором на сторис.

  • Что если продвигать в посевах или Telegram Ads не канал, а специальный сторис-аккаунт?
  • Будет ли это дешевле и эффективнее, и при каких условиях?

По результатам теста я планирую написать еще одну статью.

 

Подведем итог

Да, новый формат в Telegram пока не слишком функционален, и можно понять разочарование бизнеса, который ждал возможности публиковать сторис от имени каналов.

Но я верю, что первопроходцев, готовых осваивать новый инструмент, ждет успех. И вот почему: 

  1. Люди уже подсели на сторис в Instagram*, который, увы, превратился в печальную соцсеть. Бесплатные VPN-сервисы, которыми пользуется большинство, медленно запускаются и часто глючат. Пользователи с радостью будут потреблять привычный контент в более простом и качественном формате. 
  2. Telegram всегда был текстово-ориентированной соцсетью. Сторис позволяют добавить в нее впечатлений и чувств. У людей появилась возможность «позалипать в Telegram», а у вас — делать эмоциональные продажи.
  3. Сторис в Telegram открывают дополнительные возможности для создания воронок продаж. А новизна всегда усиливает внимание и интерес аудитории. Это позволяет снимать сливки, по крайней мере, пока все не привыкнут.
  4. Не забывайте, что это только начало. Уверен, сторис будут развиваться, и нас ждет еще много классных фич. Так что не стоит ждать момента, когда придется догонять прогресс.

А что вы думаете о будущем сторис в Telegram? 

 

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Unsplash

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