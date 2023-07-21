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Автоворонка продаж, UGC-контент и ChatGPT. Маркетинговые инструменты для бизнес-канала в Telegram

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Илья Мидасов
Илья Мидасов

Медиапредприниматель, владелец Midas media и агентства Alphavite

Анастасия Удальцова

Telegram уже давно заявляет себя как экспертная площадка с качественной аудиторией. Илья Мидасов, медиапредприниматель и владелец Midas media и агентства Alphavite, поделился своими рекомендациями, чтобы использовать возможности мессенджера по максимуму и привлекать нужную аудиторию с высокой покупательской способностью.

Автоворонка продаж, UGC-контент и ChatGPT. Маркетинговые инструменты для бизнес-канала в Telegram

Как подготовить комплексную маркетинговую стратегию продвижения в Telegram

Telegram — мессенджер, а не соцсеть, в этом его главное преимущество. Самый главный совет по продвижению на площадке — понимание того, зачем идти в Telegram, и анализ целевой аудитории.

Составить портрет своей ЦА помогут: 

  • поиск по тематическим сообществам (например, через сервисы аналитики TGStаt или Telemetr);
  • опрос (можно публиковать в открытых чатах других пользователей).   

 


Шаги по подготовке комплексной маркетинговой стратегии

 

Определить цели, которые станут решающими в выборе инструментов и форматов контента

Какие могут быть цели:

  • привлечение посетителей на сайт;
  • коммуникация с аудиторией; 
  • автоматизация рутинных задач; 
  • стимулирование продаж.

 

Сама организация продаж

К ботам теперь можно подключать кассы и запускать воронку прямо в мессенджере. 

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Организация дополнительного канала продаж

Наряду с подключением кассы можно собрать целый интернет-магазин и настроить электронный кошелек (например, с помощью бота Wallet). 

 

Проведение CustDev

Тем более, что формат канала идеально для этого подходит. CustDev, или Customer Development, — это опрос потенциальных потребителей будущего продукта в целях выяснить, нужен ли он на рынке, и адаптировать его под потребности целевой аудитории. 

 

Основные инструменты Telegram для бизнеса 

Прежде чем перейти к описанию конкретных инструментов при реализации маркетинговой стратегии, нужно еще отметить, что Telegram — это мессенджер, а не соцсеть, и его главное преимущество — это прямой доступ к пользователям. 

Публикации выходят в хронологическом порядке, а отсутствие алгоритмов идет Telegram только на пользу:

  • количество просмотров предсказуемо, 
  • лайки, репосты и комментарии не решают, кто в следующий раз увидит пост.

Итак, вы создали канал в Telegram, и в планах — его продвижение. В воронке он выполняет функцию главного хаба, на который собирается трафик. 

 

Контент и UGC-контент 

На канале должна быть основная польза, информация о ваших продуктах, уникальный авторский контент, качественные подборки или интерактивы. 

Оптимальный размер публикации в Telegram — до 500 символов, то есть формат твита. Но в зависимости от задачи, которую закрывает публикация (вы анонсируете, комментаруете, выражаете свое мнение или делитесь новостью), текст может доходить до 1 тыс. символов или превышать эту отметку (в случае с лонгридами, гайдами или методичками). 

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Чередуйте полезный контент с развлекательным и интерактивным: опросами и мемами. Все-таки Telegram сохраняет за собой репутацию мессенджера, и короткие емкие сообщения или фото имеют хороший отклик. 

Если публикация не укладывается в разрешенное количество символов, избежать дробления текста поможет редактор статей Telegraph. С помощью этого сервиса можно добавлять к посту медиа и кликабельные ссылки. Обычно картинки и фото в Telegram размещаются над текстом, и при желании оформить пост в формате иллюстрированной статьи в медиа стоит воспользоваться редактором. 

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UGC-контент — это когда подписчики активно участвуют в жизни канала и сами создают контент. User-generated content может быть в виде отзывов, видеораспаковок или обзоров, созданных самими пользователями, а не брендами. 

Совет — настроить чат-бот сбора контента и предлагать клиентам ответить не вопросы по ссылке после покупки. 

Более 70% людей отметили, что отзывы и видеообзоры других людей влияют на их решения о покупке. 

 

Боты 

Telegram-помощники могут выполнять следующие функции.

 

Уведомления пользователей 

Использовать канал для спама разных акций и предложений – фатальная ошибка. Так можно получить высокий процент мьютинга. Для уведомлений переводите трафик в бота, это вполне нормальная практика. 

 

Непосредственно продажи

Чтобы не уводить трафик на сайты за покупкой, можно прямо в боте настроить кассу и организовать продажи. Золотое правило: чем меньше препятствий на пути к покупке, тем быстрее пользователь ее совершит.

На базе бота в Telegram можно выстроить работающую автоворонку продаж. 

Автоворонка в Telegram — это подогревающая цепочка писем и полезных материалов, которые отправляются потенциальному клиенту на всех стадиях коммуникации: при формировании спроса и в качестве прогрева к покупке.

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Если дополнить эту воронку такими элементами, можно получить целую экосистему, которая сама будет генерировать клиентопоток:

  • каналом с кейсами компании;
  • блогом основателя;
  • отдельным каналом с описанием работы или услуг.

Для запуска автоворонки необходимо разработать структуру и собрать цепочку бота с помощью специальных сервисов-помощников (например, Botman) с посадочной страницей. Чат-бот содержит заранее настроенные варианты ответов на запросы пользователя, и сложность цепочки общения зависит от сложности и количества параметров самого продукта. 

Следующий шаг — настройка интеграции с платежным сервисом и создание платежных страниц под каждую продающую кнопку. 

После «затягивания» в воронку на основном канале можно использовать интерактивные опросы или голосование, которые помогают лучше узнать целевую аудиторию и повысить ее лояльность, проводить прямые эфиры. 

Прогретая аудитория готова покупать. Для этого специально созданные боты помогут:

  • обработать заказы, 
  • принять оплату,
  • проинформировать о новых услугах. 

Как бы мы ни старались, все автоматизировать невозможно, иногда сложно, а порой и нецелесообразно. 

Так, например, советую отказаться от ботов при настройке техподдержки. У пользователей должен быть канал связи с администратором или автором, и лучше всего для этого указать аккаунт менеджера, потому что боты порядком наскучили и многие компании от них отказываются (например, Bork).

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Когда на звонок в техподдержку отвечает человек, это очень повышает статус компании в глазах клиентов. 

Еще один провальный способ использования ботов — в создании и реализации минипрогревов, где заготовлены кнопки и ответы, а пользователю нужно лишь нажимать на них, чтобы просмотреть все до конца и в теории должна быть продажа. 

Конверсия у таких прогревов оставляет желать лучшего. 

 

Форумы

Одна из последних фишек Telegram — создание собственной группы или форума. Если у вас много продуктов или продукт многосоставной, можно создать подтемы на этом форуме, где пользователи будут делиться проблемами и решениями. 

Это большой плюс для компании: так можно узнать об опыте взаимодействия с продуктом или услугой непосредственно от пользователей, чтобы в дальнейшем работать над улучшениями. 

 

Прямые эфиры 

Стримы — это отличный формат для работы с аудиторией. 

На эфиры можно звать экспертов, которые пользуются услугами или продуктами и там:

  • обсуждать user experience, 
  • презентовать новые продукты, 
  • обозревать последние улучшения.

В общем делать все, что помогает донести до конечного потребителя ценность продукта и повысить авторитет бренда.

Присоединяйтесь к эфирам RB.RU — по вторникам в 17.00 в Telegram-канале @Rb_Ru. Мы говорим о том, что важно фаундерам здесь и сейчас, чтобы эффективно развивать свои компании, в том числе делимся опытом жизни и бизнеса за рубежом. 

Еще эфиры — это отличная возможность собирать обратную связь и отвечать на вопросы. Люди любят, когда их слышат, и всегда с уважением относятся к таким компаниям.

 

ChatGPT

ChatGPT помогает в творческой работе, например, когда нужно придумать дизайн к сложному названию канала или привести примеры для статей. 

Минус использования чат-бота в том, что за ним нужно тщательно проверять контент: аватар почти всегда приходится дорабатывать руками, а примеры для статей нейросеть может просто выдумать. 

Сейчас появились альтернативные сервисы, работающие на территории России, которыми можно пользоваться без регистрации, установки VPN и сторонних программ. 

Например, такие как: 

  • Merlin,
  • Writesonic,
  • ChatSonic,
  • Rytr,
  • YandexGPT,
  • GigaChat,
  • YouChat,
  • «Балабоба». 

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Необходимо по-максимуму вовлекать целевую аудиторию в воронку и отлаживать каждый ее шаг, только тогда можно добиться существенного успеха. 

Достичь этого можно путем качественного взаимодействия с потенциальным клиентом на каждом этапе реализации стратегии. 

Это гораздо важнее, чем сам факт «затягивания» в воронку.

*Meta Platforms Inc. и ее продукты Instagram и Facebook признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ. 

 

Фото на обложке: Unsplash

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