Автоворонка продаж, UGC-контент и ChatGPT. Маркетинговые инструменты для бизнес-канала в Telegram

Telegram уже давно заявляет себя как экспертная площадка с качественной аудиторией. Илья Мидасов, медиапредприниматель и владелец Midas media и агентства Alphavite, поделился своими рекомендациями, чтобы использовать возможности мессенджера по максимуму и привлекать нужную аудиторию с высокой покупательской способностью.

Как подготовить комплексную маркетинговую стратегию продвижения в Telegram

Telegram — мессенджер, а не соцсеть, в этом его главное преимущество. Самый главный совет по продвижению на площадке — понимание того, зачем идти в Telegram, и анализ целевой аудитории.

Составить портрет своей ЦА помогут:

поиск по тематическим сообществам (например, через сервисы аналитики TGStаt или Telemetr);

опрос (можно публиковать в открытых чатах других пользователей).

Шаги по подготовке комплексной маркетинговой стратегии

Определить цели, которые станут решающими в выборе инструментов и форматов контента

Какие могут быть цели:

привлечение посетителей на сайт;

коммуникация с аудиторией;

автоматизация рутинных задач;

стимулирование продаж.

Сама организация продаж

К ботам теперь можно подключать кассы и запускать воронку прямо в мессенджере.

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Организация дополнительного канала продаж

Наряду с подключением кассы можно собрать целый интернет-магазин и настроить электронный кошелек (например, с помощью бота Wallet).

Проведение CustDev

Тем более, что формат канала идеально для этого подходит. CustDev, или Customer Development, — это опрос потенциальных потребителей будущего продукта в целях выяснить, нужен ли он на рынке, и адаптировать его под потребности целевой аудитории.

Основные инструменты Telegram для бизнеса

Прежде чем перейти к описанию конкретных инструментов при реализации маркетинговой стратегии, нужно еще отметить, что Telegram — это мессенджер, а не соцсеть, и его главное преимущество — это прямой доступ к пользователям.

Публикации выходят в хронологическом порядке, а отсутствие алгоритмов идет Telegram только на пользу:

количество просмотров предсказуемо,

лайки, репосты и комментарии не решают, кто в следующий раз увидит пост.

Итак, вы создали канал в Telegram, и в планах — его продвижение. В воронке он выполняет функцию главного хаба, на который собирается трафик.

Контент и UGC-контент

На канале должна быть основная польза, информация о ваших продуктах, уникальный авторский контент, качественные подборки или интерактивы.

Оптимальный размер публикации в Telegram — до 500 символов, то есть формат твита. Но в зависимости от задачи, которую закрывает публикация (вы анонсируете, комментаруете, выражаете свое мнение или делитесь новостью), текст может доходить до 1 тыс. символов или превышать эту отметку (в случае с лонгридами, гайдами или методичками).

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Чередуйте полезный контент с развлекательным и интерактивным: опросами и мемами. Все-таки Telegram сохраняет за собой репутацию мессенджера, и короткие емкие сообщения или фото имеют хороший отклик.

Если публикация не укладывается в разрешенное количество символов, избежать дробления текста поможет редактор статей Telegraph. С помощью этого сервиса можно добавлять к посту медиа и кликабельные ссылки. Обычно картинки и фото в Telegram размещаются над текстом, и при желании оформить пост в формате иллюстрированной статьи в медиа стоит воспользоваться редактором.

UGC-контент — это когда подписчики активно участвуют в жизни канала и сами создают контент. User-generated content может быть в виде отзывов, видеораспаковок или обзоров, созданных самими пользователями, а не брендами.

Совет — настроить чат-бот сбора контента и предлагать клиентам ответить не вопросы по ссылке после покупки.

Более 70% людей отметили, что отзывы и видеообзоры других людей влияют на их решения о покупке.

Боты

Telegram-помощники могут выполнять следующие функции.

Уведомления пользователей

Использовать канал для спама разных акций и предложений – фатальная ошибка. Так можно получить высокий процент мьютинга. Для уведомлений переводите трафик в бота, это вполне нормальная практика.

Непосредственно продажи

Чтобы не уводить трафик на сайты за покупкой, можно прямо в боте настроить кассу и организовать продажи. Золотое правило: чем меньше препятствий на пути к покупке, тем быстрее пользователь ее совершит.

На базе бота в Telegram можно выстроить работающую автоворонку продаж.

Автоворонка в Telegram — это подогревающая цепочка писем и полезных материалов, которые отправляются потенциальному клиенту на всех стадиях коммуникации: при формировании спроса и в качестве прогрева к покупке.

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Если дополнить эту воронку такими элементами, можно получить целую экосистему, которая сама будет генерировать клиентопоток:

каналом с кейсами компании;

блогом основателя;

отдельным каналом с описанием работы или услуг.

Для запуска автоворонки необходимо разработать структуру и собрать цепочку бота с помощью специальных сервисов-помощников (например, Botman) с посадочной страницей. Чат-бот содержит заранее настроенные варианты ответов на запросы пользователя, и сложность цепочки общения зависит от сложности и количества параметров самого продукта.

Следующий шаг — настройка интеграции с платежным сервисом и создание платежных страниц под каждую продающую кнопку.

После «затягивания» в воронку на основном канале можно использовать интерактивные опросы или голосование, которые помогают лучше узнать целевую аудиторию и повысить ее лояльность, проводить прямые эфиры.

Прогретая аудитория готова покупать. Для этого специально созданные боты помогут:

обработать заказы,

принять оплату,

проинформировать о новых услугах.

Как бы мы ни старались, все автоматизировать невозможно, иногда сложно, а порой и нецелесообразно.

Так, например, советую отказаться от ботов при настройке техподдержки. У пользователей должен быть канал связи с администратором или автором, и лучше всего для этого указать аккаунт менеджера, потому что боты порядком наскучили и многие компании от них отказываются (например, Bork).

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Когда на звонок в техподдержку отвечает человек, это очень повышает статус компании в глазах клиентов.

Еще один провальный способ использования ботов — в создании и реализации минипрогревов, где заготовлены кнопки и ответы, а пользователю нужно лишь нажимать на них, чтобы просмотреть все до конца и в теории должна быть продажа.

Конверсия у таких прогревов оставляет желать лучшего.

Форумы

Одна из последних фишек Telegram — создание собственной группы или форума. Если у вас много продуктов или продукт многосоставной, можно создать подтемы на этом форуме, где пользователи будут делиться проблемами и решениями.

Это большой плюс для компании: так можно узнать об опыте взаимодействия с продуктом или услугой непосредственно от пользователей, чтобы в дальнейшем работать над улучшениями.

Прямые эфиры

Стримы — это отличный формат для работы с аудиторией.

На эфиры можно звать экспертов, которые пользуются услугами или продуктами и там:

обсуждать user experience,

презентовать новые продукты,

обозревать последние улучшения.

В общем делать все, что помогает донести до конечного потребителя ценность продукта и повысить авторитет бренда.

Присоединяйтесь к эфирам RB.RU — по вторникам в 17.00 в Telegram-канале @Rb_Ru. Мы говорим о том, что важно фаундерам здесь и сейчас, чтобы эффективно развивать свои компании, в том числе делимся опытом жизни и бизнеса за рубежом.

Еще эфиры — это отличная возможность собирать обратную связь и отвечать на вопросы. Люди любят, когда их слышат, и всегда с уважением относятся к таким компаниям.

ChatGPT

ChatGPT помогает в творческой работе, например, когда нужно придумать дизайн к сложному названию канала или привести примеры для статей.

Минус использования чат-бота в том, что за ним нужно тщательно проверять контент: аватар почти всегда приходится дорабатывать руками, а примеры для статей нейросеть может просто выдумать.

Сейчас появились альтернативные сервисы, работающие на территории России, которыми можно пользоваться без регистрации, установки VPN и сторонних программ.

Например, такие как:

Merlin,

Writesonic,

ChatSonic,

Rytr,

YandexGPT,

GigaChat,

YouChat,

«Балабоба».

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Необходимо по-максимуму вовлекать целевую аудиторию в воронку и отлаживать каждый ее шаг, только тогда можно добиться существенного успеха.

Достичь этого можно путем качественного взаимодействия с потенциальным клиентом на каждом этапе реализации стратегии.

Это гораздо важнее, чем сам факт «затягивания» в воронку.

*Meta Platforms Inc. и ее продукты Instagram и Facebook признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.

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