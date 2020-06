Как покорить топ App Store, удержаться в нем и заработать

Следите за трендами и внедряйте их

Каждый год на WWDC Apple анонсирует новые возможности для разработчиков. Довольно несложно получить фичеринг в App Store, если просто следовать трендам в разработке, которые Apple релизит для всех. Для Apple всегда наиболее интересны те приложения, которые применяют их новые технологии. Например, так было с инструментом для разработки дополненной реальности ARKit, который анонсировали разработчики в рамках конференции WWDC 2017.



Тот факт, что 65% загрузок всех приложений делаются из поиска в App Store, говорит о том, насколько важно оптимизировать свой листинг в App Store для поискового алгоритма. А это значит — адаптировать кейворды, название и описание приложения.

Кейворды – это ключевые фразы или слова, которые имеют определенное значение на отдельной странице.

Чтобы понять, на каких ключевых словах сделать акцент, в первую очередь нужно проанализировать конкурентов. Затем попробовать разные варианты слов и посмотреть на реакцию пользователя. После – убрать из списка непопулярные.



Понять реакцию пользователей можно при помощи различных сервисов, которые показывают коэффициент популярности по кейворду. Например, можно использовать такие сервисы как AppFigures и AppFollow.

Соблюдайте баланс между желаниями пользователя и алгоритмом

Для успеха в App Store важны отзывы клиентов. И в погоне за оптимизацией алгоритма есть риск потерять этих клиентов — ведь описание приложения, забитое кейвордами, отталкивает пользователей.



Важно не забывать, что конечное решение о скачивании принимает все-таки клиент, а не алгоритм App Store. В первую очередь нужно думать о том, чтобы пользователю было удобно познакомиться с приложением — а затем уже можно заниматься оптимизацией алгоритма.



Огромное значение при выборе лучшего приложения из категории имеют иконка и скриншоты. Их нельзя оптимизировать под алгоритм, а вот вызвать при их помощи определенные эмоции у человека — легко. Вы должны четко понимать, что именно будет драйвером для пользователя скачать ваше приложение — и прилагать усилия в этом направлении.

Существуют три параметра, от которых зависит конечное решение пользователя – иконка, название и скриншоты.

В приложении 1Blocker мы сделали яркие скриншоты с крупным коротким текстом. Такая подача текста помогает сразу ответить на главный вопрос пользователей – зачем им приложение. Не забывайте и о болях пользователя, которые закрывает ваше приложение. В тексте на скриншотах обязательно сделайте акцент на том, какую проблему вы решаете.

Скриншоты: 1Blocker

Перевод текста на разные языки также может помочь отстроиться от конкурентов. Это дает дополнительный трафик в тех странах, где английский знает небольшой процент населения. У пользователей создается ощущение, что приложение «говорит» с ними на одном языке. Например 1Blocker переведен на 8 языков: русский, английский, испанский, итальянский, немецкий, китайский, французский и японский.

Отправляйте питчи в СМИ

Есть хороший способ продвигаться без вложений — публикации в СМИ. Площадки с большими месячными охватами могут приветси не одну тысячу клиентов. Главное — выбрать релевантые СМИ. Например, к таким относятся TechCrunch, iMore, TechRadar, MacStories, Cult of Mac. Также можно реализовать публикацию в издании с большим охватом. Например, в The New York Times, Business Insider, The Washington Post.

В качестве площадки для продвижения можно использовать Twitter и Product Hunt. Нужно создать эффект «ажиотажа», публикуя информацию о приложении на разных площадках. Тогда потенциальные пользователи начинают поддерживать, делать репосты, рассказывать о вас друзьям и т д.

Но как сделать так, чтобы СМИ и тематические площадки в принципе захотели о вас написать? Есть два типа приложений, которые будут всегда интересны журналистам: новые приложения, которые решают старую проблему, или старые приложения, которые используют новый подход к решению старой проблемы.

Так, например, мы внедряли VoiceOver для людей с ограниченными возможностями или реализовали синхронизацию с iCloud.

Не отбирайте у пользователей фичи

В топ App Store не так трудно пробиться — а вот начать на этом стабильно зарабатывать и удержаться на плаву может быть проблематично.



Основная сложность заключается как раз в стабильности. На рынке всегда будут появляться новые приложения — дешевле и удобнее. После релиза нового приложения обычно ожидается самый большой и резкий скачок по загрузкам, и, соответственно, прибыли. Но за подъемом, так или иначе, следует резкий спад.



Чтобы стабилизировать количество загрузок, я внедрял разные решения. Одно из них — это выпуск обновления как отдельного приложения, которое было в несколько раз лучше предыдущего. Однако я совершил ошибку — сделал обновление платным. Такой подход вызвал негативные отклики. Некоторые пользователи отказывались платить за то, чем раньше пользовались бесплатно (потому что они за это уже заплатили при первом скачивании), и ушли к нашим конкурентам. Я получил хороший урок: нельзя отбирать фичи у клиентов, которые уже купили твой продукт, а потом просить их заплатить еще раз.

Пользователи всегда должны получать скидку на апгрейды за лояльное отношение к приложению. Просить доплатить можно только за какие-то опциональные фичи, если человек того захочет.

Если нет, то в его версии как минимум все основные функции должны остаться и работать не хуже, чем раньше. Именно на такую модель подписки мы перешли в прошлом году.

Инвестируйте не только в приложение, но и в себя

И под «собой» я имею в виду не только основателя компании, но и всю команду, которая делает продукт. Когда мы вкладываем время и деньги в свое развитие, получается то приложение, которым будут пользоваться миллионы.



На сегодняшний день существует огромное количество обучающих курсов по разработке, UX и продвижению приложений для любого уровня подготовки. Кроме того, я советую читать официальную документацию от Apple. Также существуют так называемые блог-посты — это информация от других разработчиков, которые пришли к какому-то интересному решению и советуют его — и рассылки для разработчиков.



После того как скиллы основных участников команды вырастут до уровня Advanced, можно инвестировать в само приложение.

Как получить максимум

Помимо очевидных решений — закрытие реальной проблемы пользователя, удобный интерфейс, стабильность работы и т.д. — нужно уделить время локализации приложения на другие языки. Также позаботиться о скриншотах, иконке и описании в App Store.



Необходим хороший сайт, с продуманным до мелочей UX-дизайном. Пользователь приложения должен чувствовать, что о нем заботятся, на каждом шагу облегчают его жизнь, а не усложняют. Не бойтесь go the extra mile ради своих клиентов. И тогда ваше приложение будет иметь успех.