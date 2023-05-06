Топ-7 ошибок селлеров на маркетплейсах при выборе налогового режима

Как правильно выбрать налоговый режим и на какой форме регистрации бизнеса остановиться при торговле на маркетплейсах? О связанных с этими вопросами и о других типичных ошибках селлеров рассказывает Аскар Рахимбердиев, CEO облачного сервиса «МойСклад».

Если вы селлер, вам, увы, не избежать головной боли, имя которой – налогообложение. Я часто сталкиваюсь с тем, что начинающие поставщики маркетплейсов чувствуют себя неуверенно в этой сфере и многого о ней не знают. В связи с этим хотелось бы поговорить о том, какие налоги все-таки следует платить и как избежать распространенных ошибок.

Мы регулярно проводим обучающие семинары для предпринимателей. На одном из них Вера Бойцова, эксперт по налогам в торговле, замечательно рассказала о некоторых особенностях налогообложения селлеров, и я позволю себе следовать логике ее выступления.

Ошибка 1. Зарегистрировать ООО вместо ИП для старта

Почему селлеры совершают эту ошибку? Действительно, кажется, что у этого решения есть свои плюсы.

Во-первых, открытие юридического лица несколько «солиднее». Во-вторых, многие убеждены, что это безопаснее – ведь ООО будто бы отвечает по долгам только в пределах уставного капитала. В-третьих, это дает возможность вести совместный бизнес.

Однако не все так просто. При работе с ООО есть ряд трудностей.

Во-первых, сложнее и дороже вывод прибыли.

Если вы индивидуальный предприниматель, то вы можете взять свою бизнес-карту и расплачиваться ей. (Замечу, что покупать в такой ситуации алкоголь или древесину, однако, не стоит – будет считаться, что вы используете их для бизнеса, и вас могут оштрафовать).

Юридическое же лицо может выводить свои деньги только:

под нужды бизнеса, для выплаты зарплаты (не забудьте про 13% НДФЛ и 20% взноса), как дивиденды (есть определенные правила относительно того, когда их можно выводить, плюс нужно будет заплатить НДФЛ 13% – или 15%, если дивиденды больше 5 млн рублей).

Во-вторых, отчетность сложнее и дороже.

ИП освобождены от бухгалтерской отчетности, однако должны вести налоговый учет (кроме ИП на НПД). У ООО же отчетность достаточно сложная. Более того, у вас непременно будет по крайней мере один работник (генеральный директор) – а значит, придется платить за него зарплатные налоги, взносы и сдавать отчетность.

В-третьих, выше риски (штрафы).

Например, за отсутствие договора с работником ИП заплатит до 10 тыс. рублей, в то время как ООО — до 100 тыс. рублей. Если нет кассового оборудования, то ИП оштрафуют на ¼-½ от суммы расчета, а ООО — на ¾.

При нарушении закона о персональных данных ИП накажут на 10 тыс. — 300 тыс. рублей, а ООО на 30 тыс. — 500 тыс. рублей. За повторное нарушение грозит штраф 18 млн рублей.

В-четвертых, с 2017 года нивелировано отсутствие субсидиарной ответственности – учредитель и директор в случае необходимости будут отвечать по оставшимся долгам своим личным имуществом.

В каком же случае все-таки стоит открывать ООО? Если у вас совместный бизнес или уже есть ИП (другой бизнес).

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Ошибка 2. Выбрать неверный налоговый режим

Многие селлеры думают, что УСН «Доходы минус расходы» – это более выгодный режим, чем УСН «Доходы», если прибыль совсем небольшая, а расходов много. Но на самом деле, это будет вам выгодно только в том случае, если доля ваших расходов составляет 70-75%.

Более того, у вас должны быть документы на оплату и получение всех товаров, материалов и услуг, то есть речь здесь не о товарах с рынка «Садовод». Ведь, если документов на расходы нет, вы не сможете уменьшить свою налоговую базу. Кроме того, УСН «Доходы минус расходы» сложнее в плане учета.

В каком случае стоит выбрать этот налоговый режим? Если у вас есть серьезные льготы по ставке налога. Это характерно для некоторых регионов РФ. В остальных случаях предпочтительнее выбрать режим УСН «Доходы» (либо НПД, если это возможно).

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Ошибка 3. Не ознакомиться с региональными законами или совершить «налоговую миграцию»

В разных регионах разные условия для бизнеса: существуют, например, пониженные ставки налогов и налоговые каникулы. Однако не стоит и злоупотреблять этим знанием – переводить свой бизнес в тот или иной регион с выгодными налоговыми условиями, если у вас там нет производства и офиса, вы там физически не находитесь и не платите коммуналку.

Налоговая имеет богатый опыт в доказывании того, что вы перевели бизнес в другой регион только для налоговой оптимизации.

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Ошибка 4. Не читать оферту

У разных маркетплейсов разные оферты, и здесь особенно интересен случай Wildberries. Компания работает по агентскому договору, причем продает свой товар физическим лицам. А это означает, что налог на НПД будет составлять для вас 4%, а не 6%. Если же вдруг вам велят платить 6% – вы сможете это оспорить на основании оферты.

Ошибка 5. Не вести и не хранить КУДиР

Книга учета доходов и расходов (КУДиР) – это специальный журнал, в котором ИП и ООО ведут учет своих доходов, расходов и некоторых других показателей.

Кто же обязан вести КУДиР?

ИП и ООО на УСН.

ИП на патенте. В отличие от ИП на УСН, они заносят в КУДиР только данные о полученных доходах. Свои расходы они в ней не указывают.

ИП на ОСН. (ООО на ОСН книгу учета доходов и расходов не заполняют, поскольку ведут бухгалтерский учет).

Самозанятые и ИП на НПД вести КУДиР не обязаны.

КУДиР имеет разные формы в зависимости от налогового режима, однако есть и некоторые общие правила ее ведения: она заполняется на русском языке, вестись она может как на бумаге, так и в электронной форме, все показатели вносятся в нее в рублях.

Отдельная книга составляется на каждый год, причем ее необходимо прошить и пронумеровать, если же она ведется в электронной форме, то по окончании года ее следует распечатать – и уже затем прошить и пронумеровать.

Будьте внимательны, вести КУДиР нужно на основании отчета о продажах.

КУДиР нужно хранить пять лет. Да, налоговая может проверить ее не сразу, но если в этом году КУДиР не проверяли, это не значит, что этого не случится через три года.

Ошибка 6. Использовать патент на розницу

Можно подумать, что раз покупатель на Wildberries – физическое лицо, значит в этом случае можно взять патент на розничную торговлю. Однако это не так.

В НК РФ указано, что к рознице не относится торговля через интернет. Существуют патенты на производство (ковров, например), и по ним можно работать и на маркетплейсах, если вы производитель – однако таких патентов очень мало.

Ошибка 7. Использовать не тот ОКВЭД

Свое наравление по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности необходимо определить верно. ОКВЭД нужен для того, чтобы налоговая видела, за что именно вы получаете деньги.

Селлерам следует выбрать в качестве основного вида деятельности ОКВЭД 47.91, «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет». Однако по закону не запрещено иметь сколько угодно дополнительных видов деятельности, так что вы можете добавлять к основному и другие коды.

На самом деле ничего сверхсложного в налогообложении для предпринимателей, в том числе селлеров, нет. Если вы планируете бизнес надолго, то лучше сразу разобраться в деталях и настроить работу, исходя из планируемых затрат и прибыли.

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