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Развитие туристического бизнеса в России: на чем фокусировать внимание сегодня

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Максим Неретин
Максим Неретин

Учредитель, CEO, PME Aurora Group

Ирина Печёрская

В международной торговле услугами индустрия туризма — один из наиболее динамичных и активных лидеров. На туризм приходится более 10% мирового ВВП (свыше $6 трлн).

Однако в России эти цифры значительно ниже — всего 4,9%. По этому показателю мы находимся на 155-ом месте в мировом рейтинге после Гвинеи, Нигерии и Ганы. Это говорит о немалом отставании и вместе с тем о высоком потенциале для развития туристического бизнеса в стране. 

Как выбрать рыбное место для такого бизнеса и сервисов, связанных с ним? И как окружение и городская среда влияют на туристические потоки? Об этом рассказали представители компании Aurora Group Максим Неретин и Никита Куров.
Развитие туристического бизнеса в России: на чем фокусировать внимание сегодня

Как начать туристический бизнес

Красивая природа и уникальные достопримечательности. Достаточно ли этого для постоянного туристического потока? Нет, необходимы центры притяжения туристов — кластеры. И тот, кто планирует развиваться в сфере туризма, должен понимать, что для выбора правильной локации есть два пути: присоединиться к уже имеющемуся центру притяжения туристов или создать свой. 

Присоединиться к туристическому кластеру

Расскажем чуть подробнее о туристских кластерах, то есть туристических комплексах, состоящих из тех объектов, которые привлекают туристов и закрывают все их потребности.

К примеру, помимо источника с целебной минеральной водой на местности может находиться кафе с панорамным видом, музей воды, несколько красивых пешеходных маршрутов, возможность конных прогулок или полета на воздушном шаре, гостиница для временного размещения, детский клуб и т.д. Также здесь должна быть хорошая транспортная доступность. 

Очевидно, что в один туристический кластер входят представители совершенно разных направлений бизнеса: от общепита до транспорта. Остается проанализировать уже имеющиеся в кластере услуги и сервисы, их качество и способность полностью удовлетворять туриста и занять там свою нишу. 

Например, добавить кофейню там, где есть только рестораны, или создать прокат того снаряжения, который мог бы пользоваться спросом. Здесь важно провести глубокий анализ бизнеса и конкурентов, а после решаться на инвестиции. Плюс такого подхода в том, что при правильных расчетах вы почти ничем не рискуете и довольно быстро выйдете на окупаемость.

Создать свой кластер

Второй путь для развития туристического бизнеса, более масштабный, рискованный и амбициозный, — создать центр притяжения туристов с нуля. Естественно, и здесь важна первичная аналитика: насколько доступна локация в плане транспорта, какие преимущества у нее есть, какие сервисы можно развить на этой местности. 

Все это необходимо учесть еще до первого раунда инвестиций. Здесь нужно готовиться к более длительному сроку окупаемости, осознавать риски, но понимать, что в случае успеха вы создаете больше, чем бизнес: благодаря вам на пустом месте появляется целая экосистема.

 

Какие города более привлекательные 

Если говорить о туристической привлекательности городов, здесь особое внимание нужно уделять комфорту. Город должен быть удобен для туристов: насыщен достопримечательностями и интересными арт-объектами, разнообразной инфраструктурой и событийными мероприятиями. В таком случае в нем будет хорошо не только туристам, но и жителям, а значит потенциальных клиентов у бизнеса будет много.

Это подтверждают данные исследования КБ «Стрелка» в Москве в 2017 году. Тогда специалисты наблюдали за тем, как меняется трафик и работа бизнеса на недавно благоустроенных улицах. В результате были выявлены следующие закономерности: 

  • Трафик на улицах в целом увеличился, в выходные — на 23%. В некоторых точках количество пешеходов стало в два раза больше. 
  • Ритейлеры, опрошенные в рамках исследования, рассказали о росте молодежной аудитории. Новая аудитория заставляет предпринимателей меняться и предлагать новые услуги.
  • Число пустующих помещений сократилось почти на 40%.
  • Увеличилась ротация арендаторов. Они менялись, подстраиваясь под запросы новой аудитории, так как пешеходы стали основными клиентами бизнесов на вновь благоустроенных улицах.

Помимо всего перечисленного в комфортных городах больше рабочих мест, больше высококвалифицированных специалистов, которые могут появиться в штате вашего предприятия и качественно повлиять на его развитие. Но это уже совсем другая история.

 

Почему важен многоплановый подход к развитию туристического бизнеса

Теперь о более глобальных вопросах. Для того чтобы туристический поток в локацию вашего бизнеса не иссякал, а местные жители стремились продолжать работу в родном регионе, нужен многоплановый подход к развитию туристического бизнеса, и вот что он может взять на себя:

  • поддержать сохранение культурного наследия, обрядов и традиций населения (привлекать местных носителей культуры для планирования и проведения мероприятий для гостей);
  • совершенствовать инфраструктуру местности (организовать транспортную доступность локации, следить за качеством работы кафе, ресторанов и гостиниц, облагораживать парки и набережные, формировать новые туристические кластеры);
  • развивать развлекательную индустрию.

Бизнес, а особенно туристический, может менять облик территорий и даже влиять на экономику местности. И самое главное: эта глобальная социальная миссия может стать основой процветания крупного центра притяжения туристов. Ведь чем привлекательнее местность, тем больше трафик, больше спрос на услуги и больше прибыль бизнеса-основателя.

Внешний вид и комфорт локации напрямую влияет на желание гостей посетить это место еще раз или рассказать о нем друзьям. При выборе географии для своего бизнеса тщательно анализируйте его и свои перспективы. Воспользуйтесь этим коротким чек-листом:

1. Если вы готовы рисковать и играть по-крупному, создавайте большой бизнес с нуля в пустом поле, у вас будет большое пространство для маневра. В таком случае:

  • выбирайте перспективную локацию;
  • проанализируйте ее возможности для развития туристических направлений и сервисов, транспортную доступность и т.д.;
  • инвестируйте в бизнес, помня о рисках и времени окупаемости.
2. Если же ваша цель — определенный туристический сервис, присоединитесь к кластеру, в котором данный сервис отсутствует или не представлен на должном уровне. Для этого:
  • проанализируйте имеющиеся туристические потоки и интересы гостей данного кластера;
  • выясните, какие услуги в кластере не представлены на должном уровне, но будут востребованы;
  • инвестируйте и рассчитывайте на скорую окупаемость бизнеса.

Для туристического бизнеса в городах выбирайте благоустроенные улицы, а среди городов выбирайте живые, активные, наполненные мероприятиями и интересными арт-объектами. Не забывайте про социальную миссию бизнеса: облик территории напрямую коррелируется с прибылью туристического бизнеса. Это тот самый случай, когда мыслить шире — выгодно.  

Фото на обложке: aanbetta/shutterstock.com

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