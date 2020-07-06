Как общаться с аудиторией в 2020 году: последние тренды визуальной коммуникации

Чтобы подготовить этот материал, команда Depositphotos , платформы стоковой фотографии, векторов и видео, проанализировала, какие приемы визуальной коммуникации оказались наиболее эффективными в 2020 году и как технологии трансформировали визуалы.

Начало 2020 года стало проверкой на прочность для малого и среднего бизнеса. От специалистов, которые отвечают за коммуникацию (маркетологов, SMM, дизайнеров и PR-менеджеров), потребовались гибкость, фантазия и дальновидность.

Ситуативный PR и маркетинг стал, пожалуй, основным трендом коммуникаций. Как заставить говорить о продукте или бренде, когда внимание миллионов приковано к акциям протеста, локдауну или экологии? На какой вид коммуникаций (email, социальные платформы или локальный маркетинг) сделать ставку при ограниченном бюджете?







1. Mobile-first подход

Рекомендация: отдавайте предпочтение вертикальным изображениям

В 2019 году почти 56% интернет-трафика приходилось на десктоп-пользователей, а более 40% потреблялось через смартфоны и планшеты. В этом году процент потребления информации с помощью мобильных устройств продолжает расти. В некоторых нишах (к примеру, в розничной торговле или сфере развлечений) соотношение мобильного и десктоп-трафика достигает пропорции десять к одному.

Вертикальные изображения (фотографии, схемы, видео или интерактивные объекты) способствуют повышению конверсии, будь то изображения для корпоративного сайта или писем. Верстка таких продуктов может быть адаптивной, однако базовая версия — всегда мобильная.

То же правило распространяется на контент новых форматов — приложения с функциями AR и VR рассчитаны исключительно на вертикальные экраны.

Если Facebook или другие социальные сети — ваш основной канал коммуникации с аудиторией, вот еще один аргумент в пользу вертикальных визуалов. 78% пользователей Facebook в апреле 2020 использовали исключительно мобильные устройства.





Устройства для входа в Facebook по всему миру, апрель 2020 года. Источник: Statista





PR с фото-доказательствами вместо рекламы

Прямая реклама звучит для потенциального покупателя убедительно лишь тогда, когда он сам размышлял над покупкой товара, а вам удалось подгадать момент, чтобы указать ему, где он может купить его. В остальных случаях вас ждет разочарование: миллениалы (самая «покупающая» социальная группа в 2020 году) глухи к обещаниям, призывам и описаниям преимуществ. Они недоверчивы.

Чтобы продать что-то миллениалам, вам необходимо сделать бренд их приятелем, другом и, если повезет, кумиром.

Возможностей для этого в 2020 году хоть отбавляй. В зависимости от сферы и миссии, вы можете организовывать благотворительные акции и агитировать других присоединиться к ним, продвигать идеи бережливого потребления и снимать ролики в поддержку Zero waste. Вам нужно создать социальный нарратив бренда, в который позже будет легко вплести продукцию или услуги.

Социально ответственный бизнес — это курс, который должен прослеживаться во всей вашей визуальной коммуникации, включая оформление аккаунта в социальных сетях, сайт, упаковку товаров, стикеры в Telegram.

Пример. Миссия производителя очков Warby Parker — помогать людям ориентироваться, пока они совершают маленькие и большие путешествия по миру. Каждая купленная пара очков в магазине означает, что еще один человек из 15% жителей планеты, которые не могут приобрести очки, тоже сможет видеть! Еще бренд использует перерабатываемые материалы.





3. Новый стандарт открытости

Рекомендация: дайте слово сотрудникам, просите прощения за ошибки и делите с читателями маленькие радости

Как мы уже писали, традиционная реклама в 2020 году малоэффективна, поэтому пришло время забыть о визуальных формах с акцентом на выгодных свойствах вашего товара. Посвятите видео, фотографии и кастомную графику тому, чем на самом деле живет ваш бренд.

Внутренняя жизнь компании, отношения между сотрудниками, забавные истории с производства и рассказы о том, как вы работаете над новыми товарами — вот темы, которые сегодня стоит проиллюстрировать.

Отдельного внимания заслуживают проблемные кейсы и истории людей. Если ваша компания столкнулась с неудачей, честно расскажите о том, как вы вышли (или выходите из ситуации). Негативные отзывы и ваша реакция (забудьте о формальных ответах!) тоже могут стать темой для коммуникации.

Чем иллюстрировать кейсы, связанные с conversational marketing? Сохраняйте скриншоты общения с клиентами (при публикации обеспечивайте анонимность пользователей) или используйте формат «иллюстрация плюс плашка с заголовком», если вам необходимо посвятить истории более двух абзацев. В последнем случае в качестве иллюстрации вы можете использовать аутентичные снимки из наших кураторских коллекций.

В Instagram-аккаунте бренда Teva — истории амбассадоров бренда, сотрудников и путешественников. Бренд делится мнением и рассказывает об успехах клиентов и работников.





Источник: Teva





4. Видео и анимационный дизайн вместо статичных изображений

Рекомендация: вкладывайте средства в производство контента, где суть можно уловить за секунды, а смотреть — часами

Сказать, что интенсивность потребления информации в интернете увеличивается с каждым годом — не сказать ничего. Современный пользователь проводит более 450 минут, контактируя с медиа целый день, и успевает потребить одну публикацию в социальных сетях каждые три секунды.

У брендов есть всего несколько секунд, чтобы донести потенциальному клиенту свое сообщение.

Несложно догадаться, что картинки справляются с задачей значительно эффективнее, чем текст, а подвижные картинки — эффективнее, чем статичные. Важный нюанс: даже если вы за несколько секунд объясните что-то пользователю, это не означает, что он запомнит вас или ваше сообщение надолго.

Динамичные изображения и визуальный контент, с которым можно взаимодействовать повышают шансы на длительный контакт с пользователем, а, значит, и на то, что вы останетесь в его памяти. Не удивительно, что в 2020 году именно Facebook, Instagram и YouTube — самые быстрорастущие социальные сети в мире.

Если до этого момента вы работали лишь со статичными иллюстрациями, начните эксперименты с gif-анимацией на основе привычного статичного контента. Интегрируйте микроанимацию в email-кампании и используйте динамическую графику на сайте. Использование готового контента удешевит работу с коммуникациями.





5. UGC и интерактивные визуальные формы

Рекомендация: постоянно общайтесь с пользователями

User-generated content (UGC) — контент, который создали сами пользователи, — суть любой социальной сети. Однако только в 2020 году стало очевидно, что Stories и другие публикации от среднестатистических пользователей (не обязательно топ-блогеров) могут стать альтернативой традиционной рекламе. Прием заключается в следующем: бренд-аккаунт провоцирует подписчиков публиковать контент, связанный с брендом, а потом сам делится им на официальной странице.

Во второй части статьи «Визуальный сторителлинг: как завоевать любовь клиентов с помощью наглядных историй» мы уже рассматривали примеры стимуляции UGC — челленджи, конкурсы, опросы, запуск VR-фильтров для селфи и онлайн-игры. Ключевая идея такого подхода заключается в том, что информация о бренде становится вирусной без вложений в производство визуального контента.

Наш совет: используйте контент пользователей и создавайте на его основе материалы для продвижения (c указанием авторства).

Например, TikTok-челлендж #ThousandDollarCrocs от Crocs, который сгенерировал более 3 млрд видео. Его суть была в том, чтобы предложить подписчикам снять видеопрезентацию их кастомизированных «кроксов».





Как достичь максимума

Проверить, как отображается ваш визуальный контент на мобильных устройствах (вертикальная ориентация).

Определить социальную миссию бренда и найти ее отражение на уровне брендинга, стиля общения, тематики кампаний и иллюстраций.

Посвятить бренд-сообщения жизни сотрудников, производственному процессу и историям пользователей.

Сделать визуальный контент динамическим (gif-анимация, видео или интерактивная история).

Общаться с клиентами и поощрять их инициативы, чтобы построить комьюнити вокруг вашего бренда.

Интерактивность, открытость, человечность и динамика — так звучат принципы, которыми мы советуем руководствоваться в этом сезоне при создании визуальных материалов. А чтобы ускорить производство баннеров и других продуктов, рекомендуем использовать готовые стоковые фотографии, векторы, иллюстрации и видео.





Фото обложки: Unsplash.

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