Вино, комиксы, бриллианты: разбираем нетрадиционные объекты инвестирования

Все о том, как сохранить и приумножить сбережения — в специальном разделе RB.RU «Личные инвестиции»

В январе 2021 года Bloomberg представило список нетрадиционных объектов инвестирования. Туда вошли такие активы, как редкий виски, права на музыкальные хиты и фермы съедобных насекомых. Максим Надежин разобрал особенности других нетипичных инвестиций.

Максим Надежин — эксперт в сфере инвестиций, управляет частным капиталом. Ранее работал в консалтинге (делал проекты для Google, BP, HSBC, Standard & Poor’s, Booking.com, Heinz, Nissan, Citibank и других).

Вино

Вкладываться в вино — затея рискованная, если в нем не разбираешься. Не каждая бутылка вина (даже дорогая и очень дорогая) принесет вам прибыль — в спиртном нужно знать толк. Но, если все сделать правильно, в итоге получите неплохие дивиденды.

Если у вас в портфеле правильное вино (выдающийся год, производитель с мировым именем), то вы в любом случае будете в плюсе — с течением времени его стоимость будет только расти и вполне может удвоиться за пять лет.

Но бывает и стремительный рост. Например, ящик Mouton Rothschild 2012 года в июне 2019 года стоил 3 750 фунтов стерлингов, а в ноябре — уже 3 850. Рост составил 2,7%.

Как выбрать?

Вино перестало быть просто напитком уже достаточно давно — первые винные аукционы появились в США более 100 лет назад. Сегодня же это целая индустрия.

Чтобы выбрать правильный объект для вложений, нужно знать главные ориентиры. В основном профессиональные игроки опираются на эти четыре источника:

Факторы риска

Казалось бы все — выбирай, сверяйся, покупай и жди, пока подорожает. Но нет, так не получается. Во-первых, вино, как и любой актив, может подешеветь. Так, например, случается с напитками, вышедшими из моды.

Во-вторых, оно может испортиться, если его неправильно хранить. Поэтому прежде, чем скупать потенциально драгоценные бочонки и бутылки, стоит позаботиться о винном погребе.

В-третьих, российское законодательство не способствует развитию этой отрасли — «алкогольная вторичка» у нас не предусмотрена. Это означает, что, скорее всего, управлять активом придется дистанционно — ввозить коллекционное вино в РФ достаточно затратное занятие.

Управление

Если вы разбираетесь в винах, то рассмотрите для себя возможность участия в аукционах. Самые известные — Sotheby's, Christie's, Bonhams, Artcurial, Tajan. Из плюсов: возможность дистанционного участия и гарантированная эксклюзивность лотов. К тому же в России работают агентства, которые могут проконсультировать инвестора перед началом аукциона, например, Baltzer.

Также вы можете обратиться к винному брокеру — он возьмет на себя взаимодействие с винными биржами и производителями. Также он может помочь определиться, где покупать фьючерсы.

Если же вы новичок в винном инвестировании, лучший вариант — вступить в паевой инвестиционный фонд. Плюсы очевидны: команда профессионалов сама проанализирует рынок и решит, что купить, вам останется только получать прибыль. Из минусов — только достаточно высокий порог входа (от $13 тыс.) и отсутствие таких организаций в России.

Кому подойдет?

В принципе, этот вид активов подойдет и начинающим инвесторам, и опытным игрокам, и просто ценителям вина. Несмотря на то, что наши законы ставят палки в колеса в плане ввоза и перепродажи алкоголя, это не мешает получать удовольствие и прибыль от сделок.

Да, ввозить приобретенные ящики и бутылки в Россию будет сложно и дорого, но, если смотреть объективно, для успешного вложения не обязательно видеть ваши активы. Вы можете купить вино в Великобритании, там же его хранить, а потом продать в Испании.

В качестве итога: если у вас есть несколько свободных тысяч долларов, почувствуйте себя эстетом и присмотритесь к инвестициям в вино.

NFT-арт

NFT-арт — это цифровое искусство, подлинность которого подтверждается NFT-токенами (невзаимозаменяемыми токенами). Обычные токены в блокчейн-цепочке легко можно поменять один на другой, а каждый NFT-токен уникален. Соответственно, с помощью этой технологии можно защищать авторские права.

Вот как это работает: криптохудожник загружает свое произведение (музыку, видео, цифровую живопись) на специальный ресурс и конвертирует ее в один или несколько токенов. Коллекционер, покупая их, становится правообладателем этого произведения.

По сути, это обычная сделка по купле-продаже предметов искусства, только здесь за подлинность отвечают не эксперты, а NFT-токены.

Возникает вопрос, а зачем нужно платить за картинку в интернете, если ее можно скачать и так. Как оказалось, есть резонная причина.

Возьмем «Джоконду» да Винчи. Копию этой картины можно скачать в сети бесплатно, она будет в хорошем качестве, и при желании ее можно будет распечатать и повесить в гостиной. Но всегда найдется человек, который захочет приобрести оригинал.

В цифровом искусстве все точно также. Есть миллионы копий и один оригинал — и его можно приобрести только у автора.

Как выбрать?

Я уже упоминал, что каждый NFT-токен уникален и его нельзя подделать, то есть если вы приобретаете такой токен, то вы защищены от подделки. Это так, но ничего не мешает недобросовестному художнику (или мошеннику) выставить несколько копий одной работы.

Поэтому прежде, чем покупать диджитал-арт, убедитесь в надежности площадки. Вот несколько проверенных:

Они дорожат своей репутацией, поэтому следят за безопасностью. Например, проверяют авторство, прежде чем выставить объект на продажу.

Стоит ли покупать?

Если вы популярный блогер, гик или просто ценитель диджитал-арта, то определенно да. Вы понимаете ценность этого актива и знаете, что с ним делать. В противном случае вы просто не поймете, во что (а главное — зачем) вложили деньги.

Комиксы

Инвестирование в комиксы долго было недооценено и считалось занятием для гиков, но фильмы Marvel и DC настолько популяризировали культуру, что в 2018 году перепродажи печатных изданий выросли на 156%, и теперь некоторые (не самые, кстати, старые) комиксы издательства Marvel стоят более 25 тыс. рублей.

Как выбрать?

Комиксы, подходящие для инвестирования, делятся на и три хронологические категории.

золотой век (1938–1956) включает комиксы о Супермене, Бетмене, Микки Маусе, Тарзане и Капитане Америке;

серебряный век (1956–1970) — это издания о Фантастической четверке, Человеке-пауке, Людях Икс, Халке, Сорвиголове, Мстителях;

бронзовый век (1970–1986) — это «Дом тайн», «Гробница Дракулы», «Росомаха», «Клинок» и «Вампирелла».

Можно предположить, что чем более старое издание, тем выше его цена. Однако иногда и сравнительно новые издания могу приносить большие деньги. Все дело в том, что стоимость комиксов предопределяется рядом критериев и факторов.

Значительную роль играет авторитет автора. Если на обложке мелькают имена Джека Кирби, Стэна Ли, Стива Дитко, Нила Адамса или Херба Тримпа, то это издание ценно по умолчанию. А если на комиксе есть подлинный автограф, то цену можно повысить в несколько десятков раз.

Далее следуют популярность главного героя и важность эпизода в общей канве серии и состояние издания. Состояние комиксов оцениваются по шкале от 1 до 10 и промежуточным баллам. Руководство по оценке комиксов, такое как Overstreet, можно найти онлайн.

Ценность коллекционного комикса растет и падает в зависимости от различных факторов. Попробуйте ответить себе на вопросы: выходят ли фильмы с участием главного героя серии, успешны ли они в прокате? Связан ли сюжет издания с появлением нового персонажа или со смертью существующего персонажа? Сколько выпусков этого издания в таком состоянии сейчас на рынке?

Чтобы облегчить себе задачу, вы можете воспользоваться различными «биржевыми тикерами» комиксов, такими как GoCollect. Сама продажа комиксов происходит на eBay и Comic Link.

Стоит ли инвестировать?

Инвестирование в комиксы — достаточно трудоемкий процесс, однако они считаются универсальным активом для всех, кто стремится к диверсификации портфеля и пассивному доходу. Дело в том, что комиксы — вложение, набирающее ценность со временем и выходом кассовых фильмов.

Бриллианты

За последнее десятилетие цены на цветные бриллианты выросли на 1000% и, по мнению экспертов, этот рост продолжится. Также могут подорожать и бесцветные бриллианты. Это хороший повод разнообразить активы в вашем портфеле.

Как выбрать?

Ценность камней складывается из четырех пунктов:

вес в каратах;

чистота;

цвет;

огранка.

Чем лучше соотношение параметров, тем дороже и ценнее бриллиант.

Инвестиционно привлекательными считаются камни от одного карата (0,2 г). Именно от этой цифры стоит отталкиваться, но эксперты рекомендуют брать покрупнее (пять и более карат). Также много значит цвет — небольшой бриллиант редкого окраса может стоить в разы дороже такого же, но бесцветного камня.

Где покупать?

Прежде, чем покупать приглянувшийся бриллиант, нужно удостовериться в его подлинности. Это можно сделать с помощью сертификатов: если камень сертифицирован такими компаниями, как HRD (Hoge Raad voor Diamant), IGI (International Gemological Institute) и GIA (Gemological Institute of America), значит, все в порядке. В иных случаях потребуется дополнительная экспертиза.

Чаще всего инвестиционные бриллианты покупают в алмазных центрах. Самые известные располагаются в Бельгии, Израиле, Индии и ОАЭ. Также набирают популярность онлайн-площадки: Singapore Diamond Investment Exchange (SDiX) и Rapnet. Но действительно эксклюзивные камни по-прежнему продают на аукционах, таких как Sotheby's и Christie's.

Кому подойдет?

Бриллианты — долгосрочная история, которая не подойдет любителям хайпа и высокой волатильности. Он будет более интересен тем инвесторам, которые уже имеют в портфеле краткосрочные и среднесрочные активы, потому что в среднем стоимость камней растет на 5-6% в год. Соответственно, существенная прибыль возможна в перспективе 10 и более лет.

Как получить максимум

Зная о нетривиальных способах диверсифицировать портфель, логично задуматься о том, как получить максимум прибыли от вложений. Выделим основные способы:

проведите краткое исследование направлений и подумайте, какие вам ближе, поскольку в дальнейшем придется собирать больше информации и погружаться в выбранную вами сферу;

собирайте статистику, сравнивайте актуальную прибыльность. Главное — пользоваться достоверными источниками и не пренебрегать консультациями специалистов;

выберите для начала два направления, одно из которых должно быть с широким горизонтом и обеспечивать накопления, например, драгоценные металлы или комиксы;

если видите волну хайпа, то действуйте быстро: неизвестно, долго ли будут актуальны такие активы, как цифровое искусство;

попробуйте себя сразу в нескольких направлениях — так вы поймете, какие активы для вас перспективнее.

Фото на обложке: UfaBizPhoto/shutterstock.com