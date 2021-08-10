Как устроен бизнес по выращиванию клубники на вертикальных фермах

«Агротехфарм» занимается выращиванием клубники на вертикальных фермах методом аэропоники. Компания появилась в 2019 году, сейчас у нее три фермы на Урале. В год со всех точек удается собирать до 45 тонн клубники. В планах — заняться выращиванием и других растительных культур. Подробнее о том, как устроены вертикальные фермы, рассказал генеральный директор компании Илья Цигвинцев.

Как появился проект

Идею проекта я подсмотрел у своего знакомого, который экспериментировал с автоматизированным поливом растений, а также пробовал выращивать овощи в домашних условиях. Я увидел, что такой способ действительно работает и решил инвестировать в разработки выращивания растений без субстрата — это почва, торф, кокос или минеральная вата — то, в чем выращивается растение.

Также к созданию проекта меня подтолкнуло отсутствие на российском рынке качественной и экологически чистой еды. Я себе никогда не отказывал в экзотических фруктах, ягодах и привозных овощах. Однако, спустя какое-то время обнаружил у себя проблемы с пищеварением, притом что вел здоровый образ жизни, занимался спортом и правильно питался.

После обследований у врачей выяснилось, что это негативные последствия употребления продуктов, содержащих большое количество нитратов и пестицидов, переживших длительное хранение на складах и утомительные перевозки.

В течение нескольких лет идея развивалась. Мы проводили эксперименты с технологическим процессом и различными методами выращивания. К примеру, пробовали выращивать клубнику методом проточной гидропоники Метод основан на принципе выращивания растений в питательном растворе с постоянной рециркуляцией по желобам и трубам., пробовали разные сорта и в результате получили сладкую ягоду с ярко выраженным вкусом.

Первую ферму открыли в 2019 году в Екатеринбурге, после появились фермы в Тюмени и Челябинске. Строили их в партнерстве и заработанные на продаже комплектующих для вертикальных ферм (стеллажи, лотки, насосы для подведения воды, растворные узлы, система осмоса, шкафы управления освещением и автоматикой, вспомогательное оборудование) деньги инвестировали в разработку новых технологий.

Многие спрашивают, почему выращиваем именно клубнику. Объясняю: зелень можно вырастить даже на подоконнике, и никакие технологии для этого не нужны, а клубника — одна из самых сложных культур для выращивания. К сожалению, в России более-менее хорошая клубника доступна только пару месяцев в году. В остальное время она привозится из-за границы: из Египта, Турции, Марокко.

Импортная клубника не обладает должными вкусовыми качествами и похожа, скорее, на безвкусное хрустящее яблоко. В России все, кто выращивают клубнику, вынуждены использовать сорта (например, «мурано» и «альбион»), приоритет которых — долгое хранение, а это уменьшает качество и вкус.

Мы хотели сделать так, чтобы свежая и сладкая клубника была доступна покупателям круглый год.

Как устроены вертикальные фермы

Инновационность нашего проекта заключается в выращивании клубники без земли и субстрата методом аэропоники — это распыление на корневую систему воды с питательными веществами в виде мелкой дисперсии (тумана). Метод аэропоники позволяет контролировать содержание и количество питательных элементов в процессе выращивания — именно этим данная технология и отличается от классической.

Также нам удалось создать природные условия в закрытом помещении: влажность, температура, содержание углекислого газа, искусственный свет, который имитирует солнечный и позволяет клубнике расти круглый год и не зависеть от погоды.

Здание фермы достаточно масштабно — 1000 кв.м. Внутри — зона выращивания (700-800 кв.м.), центр управления, где происходит мониторинг за всеми показателями работы фермы и управление автоматикой, упаковочный центр, помещение с оборудованием для подготовки и подачи раствора.

Одну ферму обслуживают в среднем 10 человек: пять-шесть агрономов, трое — клининговый персонал и инженер-энергетик.

Мы первые в мире (вывод сделан на основе самостоятельного изучения рынка, мониторинга технологических разработок в данной сфере) запустили промышленную ферму по выращиванию клубники по данной технологии. Наша разработка позволяет получать стабильный и высокий урожай десертных сортов клубники круглый год. Например, с фермы в 1000 кв.м. получаем урожай 300 кг в день.

Кроме клубники есть много других культур, которые уже умеем выращивать: салаты, шпинат, руккола, томаты, огурцы, перцы, цветы, в разработке — ежевика, голубика, малина. В перспективе планируем выращивать их на продажу.

Как продвигаем продукцию

Готовую продукцию реализовываем под собственным брендом «Внеземное». Килограмм нашей клубники стоит 1500 рублей. Продажи осуществляем через аккаунт в Instagram @vnezemnoe.ru и службы сервисов доставки.

В Тюмени, например, выставлялись на высоко проходимом и популярном месте в городе — рынке «Михайловский». В Екатеринбурге основным каналом продвижения на текущий момент является Instagram.

Нашей целевой аудиторией являются частные потребители, а также бизнесы: кондитерские, рестораны и кафе.

При развитии проекта мы не вкладывались в маркетинг — все имевшиеся средства и инвестиции направляли на разработку качественного продукта. Привлекали клиентов в основном за счет сарафанного радио.

Мы сделали ставку на Instagram и отправили нескольким крупным блогерам нашу клубнику в подарок. Они рассказали о нас, после чего пошли новые заказы. В данный момент продолжаем осваивать инструменты Instagram, также рассматриваем возможности Telegram.

Про команду

Поначалу мы работали вдвоем с моим бизнес-партнером и первые фермы собирали своими руками, чтобы отладить весь процесс. Когда технология была отработана, возникла потребность в привлечении дополнительных специалистов, в особенности агрономов.

Тогда мы столкнулись с дефицитом квалифицированных кадров. Оказалось, что в профильных вузах в принципе не рассказывают о возможностях выращивания сельскохозяйственных культур методом аэропоники.

Для нас основным критерием отбора агрономов является опыт работы в тепличных хозяйствах и понимание принципиальных различий выращивания в открытом грунте и на многоярусных фермах. Так что своих специалистов собирали буквально по друзьям.

Можно сказать, что мы выращиваем своих специалистов, как клубнику: команда растет, набирается опыта. Сейчас у нас работают порядка 10 человек плюс сторонние специалисты, привлекаемые под отдельные задачи.

Основными ценностями при подборе сотрудников для нас являются сообразительность, порядочность, здоровая одержимость проектом и готовность решать нестандартные задачи нестандартными способами.

Какие планы по дальнейшему развитию

В 2021 году «Агротехфарм» стала резидентом Сколково и получила определенные налоговые льготы. Сейчас запускается процесс привлечения инвестиций для развития 50 ферм по всей стране. Основной критерий выбора городов — население свыше 500 тыс. человек: Москва, Питер, Сургут, Нижний Новгород и т.д.

Инвестиции привлекаем через продажу акций в АО «Внеземное» только на данном этапе развития, так как позже планируем развиваться за счет собственных средств, генерируемых с ферм.

В наших планах — выход на мировой рынок. В данный момент ведутся переговоры с ОАЭ, Кувейтом, Бахрейном. Многие инвесторы верят в наш проект, и наша компания настроена на крупные масштабы. Основная цель — снабдить все человечество полезной и здоровой пищей.

Мы хотим донести до людей важную истину: сельское хозяйство как сфера отмирает, молодежь уезжает в города, и создавать фермы уже ни для кого не представляет интереса. В будущем только с помощью инновационных технологий будет возможным питаться чистыми и качественными продуктами, выращенными в черте города.

Как получить максимум

Спустя несколько лет прожитого опыта мы с партнером выделили для себя некоторые постулаты, которые по сей день помогают нам в ведении бизнеса:

Положительные отзывы клиентов дают мотивацию к развитию, а отрицательные — к улучшению продукта. Нашему первому урожаю клиенты ставили наивысшие вкусовые оценки — это мотивировало нас вести разработки и двигаться дальше. Полная погруженность команды в проект — залог успеха. Команда должна видеть и понимать ценность того, что создает. Если команда верит в продукт, его значимость увидят все. Создайте такое качество, которое бы удовлетворило тебя самого. Главная цель — создать настолько прочную технологию, которая снабдит качественной продукцией многие поколения вперед без капитальных вложений на ремонт оборудования.

Фото на обложке и в тексте предоставлены автором