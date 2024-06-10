Новые сервисы Wildberries: как увеличить продажи с помощью WB Travel, Guru и «Цифровой»

В этой статье маркетолог сервиса аналитики маркетплейсов Eggheads Анастасия Барановская рассказала, как расширить свой бизнес на Wildberries и какими инструментами из экосистемы маркетплейса можно воспользоваться, чтобы увеличить прибыль.

Wildberries развивается не только как маркетплейс, но и как экосистема. Конечно, не такая крупная, как у Сбербанка или «Яндекса». Но на WB есть небанальные инструменты, о которых знают не все и которые помогают увеличивать продажи.

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Wildberries Travel

В прошлом году маркетплейс представил Wildberries Travel — сервис для бронирования билетов на самолет, поезд и автобус. Это ещё один сервис, который позиционирует себя как конкурент «Авиасейлсу», «Яндекс Путешествиям», «Островку», «Туту-ру» и другим агрегаторам.

В отличии от других агрегаторов, у WB Travel есть несколько рубрик, которые будут интересны малому и среднему бизнесу: «Впечатления» и «Туры». Здесь локальные туроператоры и гиды могут размещать информацию о своих услугах.

Через Wildberries Travel можно дополнительно продавать туристические товары:

товары для путешествий, например, надувную подушку;

товары для активного отдыха;

сувениры: магниты, брелоки и так далее;

сезонную одежда для поездок в конкретный регион, например, Сибирь;

предметы, которые пригодятся для отдыха на природе: палатка, газовая плита, жестяные кружки.

Такие кросс-продажи можно встраивать в описание туров и их программу. Для этого стоит найти партнёра среди локальных гидов и с их помощью продавать свои товары через платформу Wildberries Travel.

Интересно, что маркетплейс самостоятельно делает подборки туристических товаров, когда пользователи на сайте ищут билеты или туры. Это также даёт дополнительный охват вашим продуктам.

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Wildberries Guru

Чтобы о ваших товарах узнала более широкая аудитория, у Wildberries есть собственная площадка, похожая на лайфстайл-медиа, — WB Guru. И в отличие от других опций маркетплейса, здесь можно бесплатно писать статьи, делать полезные подборки и параллельно рекламировать свой товар. Быстро написать статью можно с помощью нейросети, затем при необходимости отредактировать и отправить на сайт.

Вот несколько тем для публикаций, в которые можно «вшить» рекламу вашего товара:

Для одежды: интересные детали в повседневных образах. 5 идей по обустройству дома, 10 топовых нарядов на свидание. Тренды этого сезона: в одежде, обуви, интерьере и так далее. Подарки к праздникам: Новый год, День рождения, 8 марта, 23 февраля. Лайфхаки по выбору качественного товара из вашей категории.

Публикации на Wildberries Guru легко найти в поисковиках «Гугл» и «Яндекс». При этом пока все инструменты WB бесплатные. Вы ничего не платите за размещение статей на портале, маркетплейс сам развивает площадки: привлекает трафик, делает рекламу публикациям и т.д. Как сообщают в Wildberries, за неполный 2023 год WB Guru достиг 1 млн посетителей в месяц.

«Wildberries Цифровой» позиционируется как агрегатор онлайн-товаров. Сюда входят электронные книги, компьютерные игры, консультации специалистов: психологов, коучей, а также курсы по работе на маркетплейсе и публикации в сообществе.

Чем может быть полезна эта площадка тем, кто продаёт товары:

производители одежды и товаров для шитья: можно выкладывать выкройки и лекала, которые не являются промышленной тайной и таким образом не только продавать лекала, но и демонстрировать преимущества своей одежды;

детские товары: предлагать бесплатно онлайн-шаблоны раскрасок или прописей и предлагать покупку физической раскраски;

компьютерные и мобильные игры, программное обеспечение, офисные приложения могут идти в качестве подарка при покупке техники.

На цифровой площадке маркетплейса можно применять такие технологии привлечения и удержания клиентов, которые запрещены на основной площадке:

розыгрыш промокодов, скидок и перевод аудитории на другую площадку: телеграм-канал, сайт;

советы от стилиста с рекламой конкретных вещей;

предложения подарочных сертификатов на товары конкретного продавца.

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Обучение от Wildberries для работы с новыми инструментами

У Wildberries есть официальные курсы по работе на маркетплейсе: для начинающих и будущих продавцов и менеджеров маркетплейсов. Помимо курсов есть бесплатные вебинары. Например, 11.06. состоится вебинар под названием «Как увеличить прибыль». Один из спикеров — Анастасия Болдырева, руководитель по работе с партнёрами WB.

На курсах и вебинарах обучают как сами представители маркетплейса, так и приглашённые эксперты. На момент написания статьи на курсах обучались всего 902 человека, что не так уж и много. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, всего на российских маркетплейсах ведут деятельность около 1,2 млн предпринимателей.

Конкурировать в традиционном виде на маркетплейсах становится всё сложнее, и речь про все категории товаров. Возможно, селлерам будет интересно попробовать для этого площадки экосистемы Wildberries: Travel, Guru и «Цифровой». Если ничего не получится — не страшно. По крайней мере, вы не потеряете на этом денег.

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