Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

Новые сервисы Wildberries: как увеличить продажи с помощью WB Travel, Guru и «Цифровой»

Колонки
Анастасия Барановская
Анастасия Барановская

Маркетолог сервиса аналитики маркетплейсов Eggheads

Елизавета Шатохина

Wildberries развивается не только как маркетплейс, но и как экосистема. Конечно, не такая крупная, как у Сбербанка или «Яндекса». Но на WB есть небанальные инструменты, о которых знают не все и которые помогают увеличивать продажи.

В этой статье маркетолог сервиса аналитики маркетплейсов Eggheads Анастасия Барановская рассказала, как расширить свой бизнес на Wildberries и какими инструментами из экосистемы маркетплейса можно воспользоваться, чтобы увеличить прибыль.

Новые сервисы Wildberries: как увеличить продажи с помощью WB Travel, Guru и «Цифровой»

 Содержание:

 

Wildberries Travel

В прошлом году маркетплейс представил Wildberries Travel — сервис для бронирования билетов на самолет, поезд и автобус. Это ещё один сервис, который позиционирует себя как конкурент «Авиасейлсу», «Яндекс Путешествиям», «Островку», «Туту-ру» и другим агрегаторам.

В отличии от других агрегаторов, у WB Travel есть несколько рубрик, которые будут интересны малому и среднему бизнесу: «Впечатления» и «Туры». Здесь локальные туроператоры и гиды могут размещать информацию о своих услугах.

Через Wildberries Travel можно дополнительно продавать туристические товары:

  • товары для путешествий, например, надувную подушку;
  • товары для активного отдыха;
  • сувениры: магниты, брелоки и так далее;
  • сезонную одежда для поездок в конкретный регион, например, Сибирь;
  • предметы, которые пригодятся для отдыха на природе: палатка, газовая плита, жестяные кружки.

Такие кросс-продажи можно встраивать в описание туров и их программу. Для этого стоит найти партнёра среди локальных гидов и с их помощью продавать свои товары через платформу Wildberries Travel.

RB.RU рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Интересно, что маркетплейс самостоятельно делает подборки туристических товаров, когда пользователи на сайте ищут билеты или туры. Это также даёт дополнительный охват вашим продуктам.

По теме. Wildberries travel и Росаккредитация интегрируют свои каталоги отелей

 

Wildberries Guru

Чтобы о ваших товарах узнала более широкая аудитория, у Wildberries есть собственная площадка, похожая на лайфстайл-медиа, — WB Guru. И в отличие от других опций маркетплейса, здесь можно бесплатно писать статьи, делать полезные подборки и параллельно рекламировать свой товар. Быстро написать статью можно с помощью нейросети, затем при необходимости отредактировать и отправить на сайт. 

Вот несколько тем для публикаций, в которые можно «вшить» рекламу вашего товара:

  1. Для одежды: интересные детали в повседневных образах.
  2. 5 идей по обустройству дома, 10 топовых нарядов на свидание.
  3. Тренды этого сезона: в одежде, обуви, интерьере и так далее.
  4. Подарки к праздникам: Новый год, День рождения, 8 марта, 23 февраля.
  5. Лайфхаки по выбору качественного товара из вашей категории.

Публикации на Wildberries Guru легко найти в поисковиках «Гугл» и «Яндекс». При этом пока все инструменты WB бесплатные. Вы ничего не платите за размещение статей на портале, маркетплейс сам развивает площадки: привлекает трафик, делает рекламу публикациям и т.д. Как сообщают в Wildberries, за неполный 2023 год WB Guru достиг 1 млн посетителей в месяц.

 

«Wildberries Цифровой»

«Wildberries Цифровой» позиционируется как агрегатор онлайн-товаров. Сюда входят электронные книги, компьютерные игры, консультации специалистов: психологов, коучей, а также курсы по работе на маркетплейсе и публикации в сообществе.

Чем может быть полезна эта площадка тем, кто продаёт товары:

  • производители одежды и товаров для шитья: можно выкладывать выкройки и лекала, которые не являются промышленной тайной и таким образом не только продавать лекала, но и демонстрировать преимущества своей одежды;
  • детские товары: предлагать бесплатно онлайн-шаблоны раскрасок или прописей и предлагать покупку физической раскраски;
  • компьютерные и мобильные игры, программное обеспечение, офисные приложения могут идти в качестве подарка при покупке техники.

На цифровой площадке маркетплейса можно применять такие технологии привлечения и удержания клиентов, которые запрещены на основной площадке:

  • розыгрыш промокодов, скидок и перевод аудитории на другую площадку: телеграм-канал, сайт;
  • советы от стилиста с рекламой конкретных вещей;
  • предложения подарочных сертификатов на товары конкретного продавца.

По теме. Wildberries выяснил, какие товары чаще всего продвигают продавцы

 

Обучение от Wildberries для работы с новыми инструментами

У Wildberries есть официальные курсы по работе на маркетплейсе: для начинающих и будущих продавцов и менеджеров маркетплейсов. Помимо курсов есть бесплатные вебинары. Например, 11.06. состоится вебинар под названием «Как увеличить прибыль». Один из спикеров — Анастасия Болдырева, руководитель по работе с партнёрами WB.

На курсах и вебинарах обучают как сами представители маркетплейса, так и приглашённые эксперты. На момент написания статьи на курсах обучались всего 902 человека, что не так уж и много. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, всего на российских маркетплейсах ведут деятельность около 1,2 млн предпринимателей.

Конкурировать в традиционном виде на маркетплейсах становится всё сложнее, и речь про все категории товаров. Возможно, селлерам будет интересно попробовать для этого площадки экосистемы Wildberries: Travel, Guru и «Цифровой». Если ничего не получится — не страшно. По крайней мере, вы не потеряете на этом денег.

Фото на обложке: Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Обновление Google и новая реальность SEO-специалистов
  2. 2 «Ошибка думать, что деньги правят успехом»: 10 советов бизнесу для эффективного онлайн-продвижения
  3. 3 Два в одном: зачем владельцу компании работа руководителя отдела продаж
  4. 4 Уловки кондитеров: на что идут производители, чтобы пережить кризис в отрасли
  5. 5 Видеоконтент, который продает: форматы и особенности

ВОЗМОЖНОСТИ

10 июня 2024

МТС Blockchain Accelerator

14 июня 2024

Академия инноваторов

15 июня 2024

Business Travel Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ