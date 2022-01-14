До Web Summit 2022 есть год. Как подготовиться стартапам?

Если стартап планирует выходить на международные рынки, стоит начать именно с Web Summit. Но многие не знают, как сэкономить на участии и съездить максимально эффективно. В статье Юлия Сабитова , фаундер BeGlobe, на основе личного опыта рассказала, как организовать поездку на форум, — от покупки билетов до поиска инвесторов.

В начале ноября 2021 года в Лиссабоне прошел очередной Web Summit: 42 тысячи участников из 128 стран, 850 инвесторов и 1500 стартапов. В Европе нет другого форума, где за 4 дня можно продаться в Facebook, рассказать о себе ключевым мировым медиа и познакомиться лично с TechCrunch.

До Web Summit 9-12 месяцев

Кажется, что времени еще много. Но это основной период, чтобы сэкономить на поездке.

Купить билет участника

Продажи на Web Summit 2022 уже открыты. Сейчас можно купить 2 билета по цене одного — за 850 €, то есть с пятидесятипроцентной скидкой. Если вы даже вдруг передумаете или не сможете поехать, билет можно будет передать другому участнику.

Подать заявку на спикерство

Покупая билет, можно сразу подать заявку на спикерство. Это бесплатно. Закрывается подача заявок за 4 месяца до форума (если вы, конечно, не Илон Маск или Николай Костер-Вальдау — их подождут). В остальных случаях — чем раньше, тем лучше.

Тема доклада должна впечатлить продюсеров. Чтобы её найти, советую посмотреть предыдущие программы и видео с Web Summit — поможет не повторяться, за 14 лет ивента говорили о многом. Найдите то, что будет актуально и через год. Важно, чтобы это был не только спич о компании, но и темы из жизни предпринимателей: лайфхаки по образу жизни, лидерству, умению справляться со стрессом.

Спланировать бюджет

Заранее определите маркетинговый бюджет — сколько готовы потратить на лиды и, исходя из этого, планировать, например, ужин или покупку партнерского пакета.

Если бюджета нет, но вы перспективный стартап, и поехать хочется, советую следующее.

Изучить возможности, которые предоставляет государство

У многих стран есть поддержка IT-компаний — сейчас это перспективное направление, а все хотят, чтобы «единороги рождались» у них. В России есть программы участия в международных выставках — например, у Российского экспортного центра. Сейчас в списках возможных мероприятий нет Web Summit, но можно предложить. У Украины тоже есть саппорт от Ukrainian Startup Fund.

Благодаря такой поддержке вы делаете коллективный стенд с другими стартапами. Согласитесь, для инвесторов и журналистов куда привлекательнее выглядит стенд IT-технологий от России, чем стенд маленького стартапчика, в котором 5 сотрудников.

Найти единомышленников

Весь Web Summit живет комьюнити. Из чатов можно узнать всю информацию — кто едет, где жить, с кем завтракать. Чем раньше вы вступите в них, тем качественнее подготовитесь. Не стесняйтесь общаться — узнавайте, что вам нужно, и помогайте другим.

Если хотите попасть в наш чатик «Открывая Web Summit» для русскоговорящих участников, напишите мне в Facebook. У нас есть отбор: расскажите кратко, кто вы, чем занимаетесь. Из интересных также — украинский и международный чат Майка Бутчера. Если хотите в них вступить, напишите мне об этом.

До Web Summit 6-9 месяцев

Пора задуматься о самом важном!

Спланировать встречи с инвесторами

Основная задача для стартапа на форуме — познакомиться с инвесторами. Из четырех дней форума активные только первые два и половина третьего. На третий зачастую инвесторы уже уезжают. Но при этом они общаются в неофициальных местах. Те, кто участвует из года в год, не доезжают до самого саммита, а садятся в ресторанах и кофейнях рядом.

Чтобы спланировать общение, в идеале за полгода до форума спросите у интересующего инвестора, едет ли он на Web Summit. Может быть и так, что он заинтересуется, спросит у других портфельных проектов и тогда решит поехать.

Начать готовить собственное мероприятие

На Web Summit можно организовать мероприятие. Это актуально, если понимаете, что есть 10-15 потенциальных инвесторов, и хочется всем сразу презентовать проект. Но учтите, не все инвесторы ладят. А также важно соблюдать тонкую грань — если они поймут, что вы слишком много вкладываетесь, чтобы привлечь их внимание, подумают, что вы склонны тратить деньги компании зря.

Если все же решились, на самом мероприятии не делайте акцент на продаже проекта. Сделайте тематический ужин. Например, если стартап из области искусственного интеллекта, организуйте паблик-толк с экспертами.

Забронировать жилье

Чтобы не жить в 40 километров от Лиссабона, бронируйте жилье за 6-9 месяцев до начала. Web Summit длится не так уж и долго — любое свободное время проведите за нетворкингом, а не в дороге на ивент.

Ключевые места, где лучше бронировать жилье, — Time Out Market и The Pink Street. Это самые тусовые улицы с ресторанами, и все встречи вне Web Summit назначают именно здесь. Ну и, конечно, бронировать жилье заранее выйдет гораздо дешевле.

До Web Summit 3-6 месяцев

Самое время сосредоточиться на подготовке.

Подать документы на визу

Тут коротко: учитывая ситуацию с пандемией, к визе подойдите особенно внимательно. Подавайте не позднее чем за 3 месяца. Проверяйте сроки. Планируйте пребывание в Лиссабоне минимум на неделю, ниже расскажу почему.

Спланировать общение со СМИ

Вторая по важности цель после знакомства с инвесторами — общение со СМИ. Если вы выходите на международные рынки, нужно присутствовать в медиа. На Web Summit можно познакомиться с журналистами из TechCrunch, Sifted, Emerging Europe и другими. Привлечь их внимание непросто, но дам несколько советов.

Изучите заранее, какие будут СМИ-участники, — это поможет сориентироваться на месте.

Если у компании за несколько месяцев до форума случился масштабный инфоповод (в неё вложили 10 млн $), придержите его до Web Summit и уже там дайте интервью.

Если новостей нет, но что-то планируется в будущем — классический нетворкинг. Попробуйте просто назначить встречу с нужным журналистом.

Если все это не подходит, объединитесь в группу с другими стартапами а-ля «мы российский стенд, у нас есть 16 компаний, расскажем, какие компании привезли и почему». Вас упомянут с меньшим акцентом, но хоть как-то.

Подготовить питч

Чтобы не растеряться на форуме и всегда быть готовыми презентовать стартап, подготовьте понятный питч — небольшую устную презентацию. Лучше несколько версий — отдельно для инвесторов и журналистов. Не поленитесь и тренируйте его до поездки много-много раз.

Доработать онлайн-площадки

Начните с самого простого — убедитесь, что у вас есть английская версия сайта. Да, такие моменты тоже бывают. Проверьте актуальность информации, упомяните на сайте издания, в которых о вас писали. Не забудьте написать о том, что едете на Web Summit, — кто-то из потенциальных инвесторов может увидеть и подумать: «Класс, они едут, встретимся там и обсудим сделку».

Кроме того, убедитесь, что есть профиль на Crunchbase (онлайн-платформа с информацией о стартапах), — у каждой компании, которая собирается на международный рынок, должен быть там профайл.

До Web Summit 1-3 месяца

Осталось совсем немного.

Изучить приложение и спланировать деловую программу

В этот период советую подтягивать все сказанное выше и плотнее изучать официальное приложение — ваш проводник в мир масштабного Web Summit. Там вы найдете программу, список участников, компании по интересам. Сможете отследить и не пропустить все нужные встречи, мастер-классы, вечеринки.

Забронировать рестораны

Если вы планируете общаться с супер-партнером или инвестором, в Лиссабоне есть прекрасные мишленовские рестораны, их желательно бронировать за месяц. Из-за большого количества ивентов все будет занято. Если затянули, назначайте ключевые встречи утром — места на завтраки занимают не так активно.

Советую рестораны Solar 31 da Calçada и Sea Me Peixaria Moderna (свежая рыба), Versículo d'O Faia (отличный осьминог) и Oyster & Margarita (устрицы), а также рестораны шеф-повара Кико и Жозе Авилежа. Там не только вкусно, но и есть шанс завести случайные знакомства с инвесторами.

Выбрать полезные вечеринки

Идти, нельзя игнорировать. Есть Night Summit — официальная вечеринка от форума, но если вы были в Москве на Никольской во время ЧМ по футболу в 2018, то это примерно так. Будут ли там полезные знакомства — большой вопрос.

Есть камерные мероприятия, где собирается 150 человек. Мы делаем ежегодную вечеринку (в последний раз она называлась Deep Tech Night, до этого — Russian Venture Party) для русскоязычных партнеров из Восточной Европы и Центральной Азии. Знакомства с теми, кто говорит с тобой на одном языке, эффективны: уехавшие из России инвесторы продолжают инвестировать в русскоязычные компании, а общий язык определяет уровень доверия.

На прошлый Deep Tech Night мы пригласили главного редактора TechCrunch Майка Бутчера. Он рассказал, как правильно «питчить» журналистов. В следующем году планируем сделать больше зон на объемной площадке и расширить тему вечеринки на все стартапы и венчурных инвесторов из Восточной Европы и Центральной Азии.

Позаботьтесь о билетах на такие события заранее и следите за анонсами. Многие, как и мы, делают early bird — стоимость билета в два раза ниже стоимости сета еды с вином на человека!

До Web Summit меньше месяца

Спланировать программу после форума

Выше я говорила, что визу в Лиссабон нужно делать не менее чем на неделю. Дело в том, что многие остаются после Web Summit и едут куда-то рядом: на Канары, Майорку, Азорские острова. Едут, чтобы продолжить знакомиться с классными людьми и потенциальными партнерами. Кто-то становится друзьями — все же интересы у всех плюс-минус похожие.

Вот и все. Осталось еще раз все изучить, отрепетировать питчи, проверить контакты, бронирования. Собирайте вещи и настраивайтесь на продуктивную неделю!

Фото на обложке: Shutterstock / G Holland