Найти своих и не успокоиться: нетворкинг на Web Summit в семи вещах

Buman Media как коммуникационное агентство, более десяти лет работающее с компаниями в сфере ИТ, не пропустило это событие. Каролина Деменко, старший менеджер по связям с общественностью, уверена: если в интересах вашего бизнеса обрести широкую базу лояльных контактов для расширения и углубления деятельности, тогда стоит уже сейчас сформулировать цели, расчехлить обаяние и вооружиться списком из семи вещей, которые нужно не забыть взять с собой при поездке на этот грандиозный ивент в 2023-м.

К 2022 году стартапы стали рассматривать в качестве локомотива инновационного будущего уже, кажется, в каждой точке планеты. Но есть особенное место, где все буквально дышит технологическим прогрессом, а любой стартап может почувствовать себя как дома, откуда бы он ни был, и буквально за несколько дней обрасти разветвленной сетью инвесторов, партнеров и единомышленников. Это португальский Лиссабон осенью во время проведения Web Summit — место встречи самых креативных и амбициозных, который в 2022 году собрал более 70 тысяч человек со всего мира.

Капли от сухости глаз

Web Summit оправдывает звание одного из важнейших технологических мероприятий мира не только из-за своей программы или аудитории, но и благодаря тому, что даже рутинные процессы в нем организованы по-современному.

Главная фича мероприятия — собственное приложение, в котором можно зарегистрироваться, заранее найти людей, знакомство с которыми будет полезным, всё про них узнать, а затем и написать им (уже в LinkedIn или Telegram). А потом фоллоу-апить, фоллоу-апить и еще раз фоллоу-апить…

И даже если не удалось отыскать всех интересующих людей заранее, то уже на мероприятии при любом знакомстве будет отличной идеей добавить новый контакт в друзья (ну и лайкнуть пару фото тоже было бы хорошо — в 21 веке же живем!). В общем, на Web Summit все глаза обращены на смартфоны — так что лучше еще до поездки запастись средством от сухости глаз, чтобы не было мучительно больно уже на второй день мероприятия.

Читайте также:

Топ-5 мероприятий на Web Summit, которые нельзя пропустить

Как стартапу с пользой съездить на Web Summit: три совета от инвестора

Свежие визитки

Даже если вы не пользовались визитками последние несколько лет, поездка на Web Summit заставит вас достать их из дальнего шкафчика рабочего стола. Мероприятие, на котором можно завести десятки полезных знакомств, обязывает! А если бумажный формат в ваших глазах устарел, можно сгенерировать QR-код.

И совершенно точно вам пригодится четко сформулированная легенда бренда, а также Q&A с ответами на вопросы, которые потенциально захотят задать на этапе знакомства потенциальные инвесторы и партнеры. В общем, рассказ о компании и том, кем вы в ней являетесь, должен отскакивать от зубов.

Если вы едете на мероприятие не в одиночку, убедитесь, что все участники поездки готовы представиться столь же моментально. Весь Web Summit — сплошной elevator pitch: на нем присутствуют тысячи людей, принимающих важные решения, к которым рвутся познакомиться десятки тысяч людей, желающих, чтобы эти решения касались именно их, поэтому времени на расшаркивания нет.

Наталия Бучельникова

Основатель и генеральный директор Buman Media

Полноценным инструментом и нетворкинга, и достижения договоренностей, и вообще решения любых вопросов стали чаты в Telegram. Вы приехали в Португалию из другой страны? Отыщите чат соотечественников, которые также приедут на мероприятие: держаться вместе проще, да и знакомства никогда не бывают лишними.

Вам интересна в рамках мероприятия определенная тема? По ней обязательно будет свой чат. Это источники огромного объема полезной информации, которая останется в вашем смартфоне после окончания Web Summit и которой можно будет грамотно распорядиться, когда спадет волна суматохи.

Яркий аксессуар

Окей, представились, завладели вниманием. Теперь важно его удержать и запомниться. В помощь здесь — как какой-то яркий аксессуар на каждом из членов команды, так и брендинг в фирменном стиле компании. Web Summit, как и любое технологическое мероприятие, визуально очень разнообразен и стилен, и современная компания, принимающая в нем участие, должна быть уверена, что соответствует заданной планке.

Хорошо, если интересующему вас человеку сразу запомнится бренд и область деятельности — для этого не стоит пренебрегать заготовкой брошюр, флаеров или других визуальных материалов, которые можно вручить при знакомстве и сократить время на озвучивание очень интересных, но захламляющих информационный поток фактов.

Но чаще всего, так уж мы устроены, запоминается сначала человек, а затем уже компания, которая за ним стоит. Так что важно убедиться, что ваше отражение в зеркале цепляет взгляд.

Bullet journal

Web Summit — мероприятие, богатое на события. Вам решать, хотите ли вы посетить все активности основной программы или нет (ради них все, собственно, организуется, но, с другой стороны, большую часть выступлений потом можно найти в интернете), но пренебрегать побочными ивентами очень не рекомендуется. Их список присылают организаторы после регистрации — да, эти ребята продумали все!

Читайте по теме: До Web Summit есть год. Как подготовиться стартапам?

И важно не мешкать с бронированием мест на них. Поскольку подобных активностей очень много (ознакомиться со списком 2022 года и прикинуть варианты на будущее можно здесь — это мероприятия и по криптовалютам, и по Web3, и по женскому лидерству в IT, и мероприятия для креаторов и видеографов, и еще сотни других тематических встреч), в них принимает участие меньше людей, зато их аудитория отсортирована по сферам интересов.

Так что знакомства ad hoc латинская фраза, означающая «к этому», «специально для этого», «по особому случаю». на этих мероприятиях окажутся потенциально более полезными. Иногда в списке side events попадаются непосредственно встречи конкретных инвесторов со стартапами для неформального проведения презентаций проектов, но на них существует большой конкурс.

Чтобы не забыть тему каждого отдельного обсуждения, а также время и место встречи, лучше вести подробный список побочных мероприятий и постоянно с ним сверяться.

Вместительный рюкзак

Нетворкинг в рамках Web Summit начинается не на самой площадке, а сильно заранее — даже не на этапе добавления всех KOLs в LinkedIn, а уже при планировании места размещения на время проведения мероприятия.

Если вы ответственный и уверенный в завтрашнем дне человек, который уже сейчас готов забронировать отель на будущий год — это прекрасно! Поверьте, никогда не рано начать готовиться к этому событию, и мы в агентстве настоятельно рекомендуем не терять время — подобное грандиозное событие требует расчетливости.

Но даже если вы оказались в ситуации, при которой билеты на Web Summit есть, а вот мест размещения кот наплакал, не бойтесь экспериментировать. Лиссабон находится на побережье Пиренейского полуострова, и последние годы вошло в моду, например, жить в автокемпинге на Лиссабонской Ривьере.

Но это только один из возможных вариантов размещения — не ограничивайте свою свободу передвижения громоздкими чемоданами, дерзайте! Где бы вы ни остановились, скорее всего, окажетесь рядом с кем-то, кто также приехал на мероприятие. Чем не разновидность нетворкинга?

Карта Лиссабона

На Web Summit ищут не только инвесторов и партнеров, но и единомышленников — тех, с кем можно обсудить реалии современного бизнеса, поделиться опытом решения задач и преодоления трудностей, а также тех, кто «в теме» и с кем просто приятно провести время (а в перспективе и кого можно захантить к себе в компанию).

Если для делового общения на площадке Web Summit выделено довольно много отдельных зон, то неформальный разговор лучше провести в более располагающей к этому обстановке — например, в одном из уютных лиссабонских кафе. Стоит еще до поездки на мероприятие ознакомиться со списком симпатичных вам мест города на TripAdvisor и отметить их на память на карте.

Пачка ацетилсалициловой кислоты «Алка-Зельтцера»

Если вам для достижения поставленных целей и получения эмоций не хватило официальной части мероприятия и сторонних ивентов, можем только позавидовать вашей энергичности ;) Но Web Summit готов предложить еще больше — богатую ночную жизнь!

И да, «неофициальный» список мероприятий также можно получить от организаторов после регистрации, но можно найти их и самостоятельно — например, на Eventbrite. Это могут быть вечеринки для сотрудников компаний одной сферы бизнеса или же устраиваемые самими компаниями «междусобойчики»: побывать на них бывает полезно как для знакомств, так и для понимания настроений рынка.

Но также это бывают и гранд-ивенты вроде концерта Дэвида Гетты для всех посетителей Web Summit в 2022-м. У каждого мероприятия свои правила и место проведения, но лучше не рисковать своим самочувствием на следующий день и заранее запастись средством от похмелья и головной боли.

Web Summit, конечно же, совсем не про вещи — он про людей, «паутину» взаимоотношений и ценность общения, а все это в совокупности является триггером для развития технологий будущего. Но, как писал Маркес в «Сто лет одиночества»: «Вещи <…> живые, надо только уметь разбудить их душу».

Пусть все перечисленные нами вещи позволят вам достучаться до людей, вместе с которыми вы сможете построить крепкие и доверительные отношения, обещающие процветание бизнесу.

Фото на обложке предоставлено автором.