30+ полезных инструментов для зарубежного фриланса

Какие инструменты полезны для поиска зарубежных работодателей в нынешних условиях, рассказал Александр Норовяткин, Head of PR в Solar Staff, эксперт в направлении фриланса, который и сейчас активно помогает соискателям из 130+ стран.

Фрилансерам все сложнее продолжать работать с иностранными заказчиками: биржи и платежные системы блокируют пользователей из России, а программы ограничивают доступ.

Поиск клиентов

Биржи, которые не блокировали доступ фрилансерам из России, но получение оплаты на них возможно только через зарубежные счета:

Freelancer — крупнейшая биржа для фрилансеров с большим выбором категорий работ. Сотрудничает более чем с 64 млн заказчиков и фрилансерами из 247 стран.

Сферы: IT и разработка, копирайтинг и создание контента, дизайн, работа с данными, наука и инжиниринг, продажи и маркетинг, бизнес, бухгалтерский учет, управление персоналом и юриспруденция, производство, перевод, образование, доставка и логистика, медицина и др.

Guru — биржа с более, чем 800 тыс заказчиков.

Сферы: дизайн, копирайтинг и перевод, IT и разработка, продажи и маркетинг, образование, финансы, юридические услуги и др.

PeoplePerHour — крупный ресурс, на котором зарегистрировано 3 млн фрилансеров и около миллиона компаний со всего мира.

Сферы: разработка, перевод и копирайтинг, дизайн, маркетинг, аудио- и видео-производство, бизнес, брендинг, продажи, соцсети.

Kwork.com — здесь фрилансеры размещают «кворки» — карточки услуг, благодаря чему формируется своего рода каталог, по которому заказчики ищут исполнителей на задачи.

Сферы: дизайн, IT и разработка, копирайтинг и перевод, SEO и трафик, маркетинг и реклама, аудио- и видео-производство, бизнес и др.

Works — биржа с заказчиками из Сингапура, Малайзии, Южной Кореи, Тайваня и Гонконга. Перед стартом работы попросят пройти тест на знание своей специализации. В чате с клиентом встроен переводчик, чтобы можно было общаться с заказчиком на его языке.

Сферы: разработка, дизайн, продакт-менеджмент.

Working Not Working — ресурс для поиска работы и фриланс-проектов в творческой индустрии. Здесь можно найти предложения от крупных компаний вроде Bloomberg, PepsiCo. Сайт является посредником между компаниями и фрилансерами, не участвует в процессе найма и не гарантирует оплату.

Сферы: дизайн, копирайтинг, продюсирование, маркетинг, ивент-менеджмент и др.



Тематические ресурсы для поиска клиентов

Это сообщества специалистов-фрилансеров в конкретных сферах, где можно попросить помощи, обсудить проблему и найти новые заказы.

Telegram-каналы

В Telegram довольно много каналов с работой для фрилансеров, но ниже те, где встречаются заказы от зарубежных компаний.

Distantsiya — вакансии на удаленке и фриланс-проекты, удобный поиск по сферам и специальностям через хэштеги.

Вся творческая работа в мире — вакансии и проекты из творческой сферы, удобный поиск по хэштегам и прямые контакты клиентов.

Фрилансеры и удаленщики (чат) — здесь ищут удаленщиков и фрилансеров из разных сфер.





LinkedIn

На LinkedIn существует множество групп с вакансиями для фрилансеров по специальностям, например, Freelance graphic designers. Также, помимо сообществ с предложениями о работе, на ресурсе можно найти объединения специалистов-фрилансеров, которые делятся полезной информацией — например, The Freelance Writers' Connection и Freelance writers.

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Создание портфолио

Notion — база знаний с широкими возможностями для создания заметок, списков и т.д. В нем удобно создавать и делиться доступом к резюме, а еще хранить ссылки на свои работы. На сайте приложения доступны бесплатные шаблоны.

Miro — интерактивная доска для совместной работы команд, но она также подходит для портфолио. Пользователям доступны специальные шаблоны, но набор инструментов позволяет создать индивидуальный формат.

Supa — аналог недоступной для России Canva. По готовым шаблонам можно создать слайды или видеопрезентацию с примерами работ. Готовый результат можно скачать файлом или сохранить на Google Диск или Dropbox.

Muck Rack — инструмент для копирайтеров, журналистов и всех, кто работает с текстом. Пользователь добавляет ссылки на свои статьи, а сайт автоматически приводит их к единому виду в портфолио.

Расчеты с заказчиком

Solar Staff, Deel, Консоль и другие посредники — сервисы, которую обеспечивают безопасность сделки между фрилансером и компанией. Кроме того, они автоматически формируют закрывающие документы для отчета.

Криптокошельки вроде Atomic Wallet или Trust Wallet — заказчик покупает криптовалюту, кидает её на кошелек, а исполнитель меняет ее на наличные или рубли через биржу.

Boosty — сервис для донатов, который стал популярным способом получать оплату за проекты на фрилансе. Такой вариант подходит фрилансерам, которые создают объекты творчества: иллюстрации, музыку, тексты. Платежные документы не понадобятся — заказчик платит за работу фрилансера, как за контент на платформе. Принимать платежи можно в рублях, долларах и евро. При использовании сервиса важно учитывать комиссию в 10%.

Управление задачами

Todoist — популярный таск-менеджер, универсальный для рабочих и личных дел. Широкий инструментарий: создание проектов и задач внутри них, добавление дедлайнов, прикрепление файлов, календарь и т.д. Из интересного — возможность отслеживать продуктивность, исходя из количества выполняемых задач, и интеграция с большим количеством других программ.

Singularity — российский планировщик с похожим функционалом.

Trello — подходит для фрилансеров, которые работают в команде. Можно создавать отдельные доски на команды, добавлять задачи и прикреплять к ней исполнителя, вставлять необходимые файлы/ссылки.

Crocotime — система учета рабочего времени, которая поможет отслеживать, сколько рабочего времени тратится на конкретные задачи. Необходимый инструмент для фрилансеров, которые работают по почасовой оплате.

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