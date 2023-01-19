Сам себе микроменеджер: почему инструменты для планирования подойдут не всем

Нам доступно множество инструментов для управления проектами, которые обещают упростить жизнь. Но почему одним удается спланировать все, а другие продолжают прокрастинировать? Разбираемся вместе с автором VICE Эстель Плаге.

Когда я прихожу на встречу с Сарой Уайтстоун, 28-летним неврологом из Бордо, я уже задыхаюсь и опаздываю на пять минут. Впрочем, она уже придумала как воспользоваться этим временем и позвонила своей матери в США. Я понимаю, что мы с ней не из одного теста. Существует два типа людей: те, кто организует свое время, и те, кто никогда ничего не успевает.

Уайтстоун работает в международной группе, базирующейся в Швейцарии: ее карьера занимает много времени и предусматривает еженедельные командировки. Один из ее любимых инструментов управления проектами — Jira, по ее описанию «список дел, но на стероидах».

«На работе я живу и дышу своим списком дел. Я жонглирую столькими проектами, и у меня так много вещей, которые нужно запомнить», — говорит она. Ее любимые приложения также синхронизированы с ее личным календарем, которым она делится со своим молодым человеком.

Более того, эти же инструменты позволяют ей контролировать и другие аспекты ее жизни — от свиданий до семейных поездок, от занятий физическими упражнениями до визитов к врачу и даже случайных мыслей. Когда она показывает мне свои приложения, я чувствую себя так, как будто получил доступ ко всей ее личной жизни.

«Мне не нужно ничего запоминать, если об этом напомнит телефон», — объясняет она, когда я спрашиваю, почему эти приложения так полезны для нее.

Инструменты для организации почти повсеместно присутствуют в нашей жизни, но они появились в мире корпоративного управления.

Большинство из них основаны на диаграмме Ганта, разработанной в период с 1910 по 1915 годы инженеров и консультантом по менеджменту Генри Гантом для повышения продуктивности и оптимизации рабочего процесса на производстве. Еще одна популярная модель — метод Канбан, впервые внедренный в рамках производственной системы Toyota в 1950-х годах.

34-летний Эдуард Полезе из Парижа возглавляет стартап, специализирующийся на обучении людей вождению. Он также является поклонником подобных инструментов — настолько, что создал собственное приложение.

«Я использую одни и те же инструменты чтобы управлять бизнес-стратегией и и выбрать подарки на Рождество», — говорит Эдуард Полезе.

Предприниматель уверен, что это очень полезно для его психического здоровья.

«Цель в том, чтобы облегчить ментальную нагрузку, успокоиться. Можно сказать, что сейчас мы вынуждены смешивать профессиональную и личную жизнь — наш мозг не умеет автоматически забывать, что происходит на работе, потому что уже 9 вечера и мы дома», — говорит он.

«Когда мы спрашиваем людей, что им нравится и какую главную выгоду они получают от Todoist, это то, что он уменьшает стресс и беспокойство. У большинства людей нет ассистентов. Большинство просто держат все в голове, и я думаю, что вызывает больше стресса, чем если бы они использовали приложение, с которым можно было бы сверять график» — говорит Амир Салихефендич, CEO Todoist.

Салихефендик, который признает, что у него «очень плохая память», создал свое приложение еще в 2007 году, когда он был 22-летним студентом информатики. Сегодня у Todoist 20 млн пользователей.

Для Уайтстоун инструменты управления в равной степени важны и для психического, и для физического здоровья, поскольку у нее аутоиммунное расстройство и ей необходимо выделять время на отдых.

«Многие люди, у которых ограниченный уровень энергии или хронические боли, в конечном итоге перестают это делать», — говорит она. Уайтстоун учится на последнем курсе и зачастую она игнорировала признаки усталости, из-за чего перегорала или заболевала.

«Я из тех людей, которые просто работают до изнеможения. Я много лет назад поняла, что мне нужно планировать время для отдыха», — говорит она.

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Для многих пользователей такие инструменты необходимы, чтобы выдерживать ритм городской жизни. 29-летний Матис Самба, который работает в сфере финансов в консалтинговой компании, признается, что повседневная жизнь в Париже его просто ошеломила. Он страдал — как и его отношения с девушкой. Дошло до того, что они почти не видели друг друга по будням.

Несмотря на насмешки друзей и близких, Самба в конце концов решил запланировать время для свиданий в приложении Family Wall, специализирующемся на организации домашней жизни.

«Мы должны быть уверены, что находим время для себя, так же как и для наших друзей и коллег, — говорит Самба. — Поскольку мы живем вместе, мы всегда будем видеться, но можно просто видеться или качественно проводить время друг с другом».

Можно заметить, что у всех людей, которые обычно используют подобные инструменты, есть кое-что общее: часто они занимают высокие должности, живут в городах и ведут насыщенную социальную жизнь. По словам Марка Бессена, директора по исследованиям Французского национального центра научных исследований (CNRS) и социолога Школы перспективных исследований в области социальных наук (EHESS), это не совпадение.

«Если вы заинтересованы в такого рода приложениях, значит, у вас есть средства организовать свое время», — говорит он. Это не обязательно относится ко всем очень занятым людям, как, например, к матери-одиночке, работающей на низкооплачиваемой работе полный рабочий день с несколькими детьми, о которых нужно заботиться.

«Умение управлять расписанием — это то, что отличает вас в современном мире. Эти приложения предназначены для тех, у кого растет желание взять свою жизнь под контроль», — отмечает Бассин.

На самом деле эти приложения предназначены не для всех — в основном они адресованы очень специфическому типу людей, зарплата которых привязана к результатам. Омер Перчик, CEO Any.do, подсчитал, что его проникновение на рынок у его компании и ее основных конкурентов вместе взятых составляет менее 5%, что означает, что подавляющее большинство потенциальных клиентов не используют эти инструменты.

«В этой категории относительно высокий уровень оттока не потому, что продукты плохие, а потому, что люди в целом прокрастинируют», — говорит он.

Салихефендик соглашается: «У большинства людей на самом деле очень плохо с планированием и исполнением. Если посмотреть на наши данные, можно увидеть эффект снежного кома, когда люди продолжают добавлять задачи на сегодня, не завершают их и переносят на завтра, тогда у них появляется тысяча задач на один день».

Действительно, не у всех тип мышления, ориентированный на организацию, но наша одержимость производительностью и оптимизацией может заставить нас чувствовать себя неполноценными по сравнению с теми, кто от природы обладает этими навыками. Дизайнер-фрилансер Патрик Пабен — один из тех, кто об этом мечтает.

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«У меня есть сестра-близнец, которая функционирует совсем не так, как я — на работе она управляет большой командой, и остается время на личную жизнь. Еще она занимается йогой и устраивает по крайней мере два ужина в неделю», — рассказывает он. Патрик надеется, что благодаря приложениям сможет с тем же комфортом жить в плотном графике.

«В идеальном мире все это просто сосуществовало бы в гармонии», — говорит он.

Напрашивается вопрос — есть ли еще место для мечтателей в этом мире? Социолог Марк Бессин считает, что массовое внедрение этих приложений на самом деле не следует рассматривать как признак прогресса.

«Общество подталкивает нас следить за нашей деятельностью, чтобы получать мгновенные результаты», — объясняет он. По этой причине мы склонны отказываться от более долгосрочного взгляда на жизнь, теряя представление о том, как на самом деле выглядит баланс в целом.

«Вам не всегда нужно сосредотачиваться на том, чтобы организовать повседневную жизнь, — заключает Бессин. — Вам нужны и значимые занятия, благодаря которым мы присутствуем в мире».

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