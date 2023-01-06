Как строить планы на год в условиях неопределенности?

Конкретная цель и понимание того, как к ней идти, позволяет не терять ориентиров даже в ситуации тотальной неопределенности. А для эффективного выполнения планов нужны четкая проработка действий и продумывание возможных рисков. Как грамотно подойти к этой задаче, рассказывает Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».

На праздниках традиционно принято подводить итоги прошедшего года и ставить амбициозные цели на предстоящий. Сейчас сделать это сложнее, но все-таки возможно. И даже нужно.

2022 год для многих стал серьезным вызовом и проверкой на прочность. Но мы постепенно адаптируемся к жизни в условиях постоянной турбулентности, а главное, — уже не боимся строить планы на будущее.

1. Расширьте привычный круг целей и расставьте приоритеты

Чтобы чувствовать себя максимально уверенно в новом году, необходимо поставить для себя цели не только в сфере бизнеса и карьеры, но и в других областях вашей жизни. Это позволит более явно видеть прогресс (ведь целей будет больше) и меньше переживать, если в одной из сфер что-то пока не получается (ведь есть успехи в других делах).

Возьмите за основу шесть ключевых сфер жизни, оцените текущее положение дел и поставьте цели для каждой из них:

Семья и друзья;

Бизнес и карьера;

Здоровье и спорт;

Развитие и образование;

Социальная активность (помощь другим);

Отдых и хобби.

Записывать можно любые варианты, которые приходят в голову. Но потом обязательно нужно расставить приоритеты и поместить в начало списка самое важное. Именно эти цели будут ключевыми для вас в новом году. Для каждой сферы стоит определить не больше трех целей.

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2. Составьте конкретный план

Одного списка целей недостаточно. Важно разработать четкий пошаговый план для достижения каждой цели. Его нужно разбить на несколько частей: задачи на месяц, неделю и день.

Например, если вы давно планировали написать книгу. План на год может выглядеть следующим образом:

Цель на год — написать книгу.

Цель на месяц — за первый месяц собрать материал для книги, далее готовить в месяц по 3-4 главы.

Цель на неделю — готовить по одной главе.

Цель на день — писать по 3 страницы.

Чтобы достигнуть цели и не свернуть с пути, вы должны каждый день делать хотя бы маленькие шаги к ней. В противном случае вы рискуете забросить эту идею, даже не приступив к ее реализации. Целеустремленность — одно из важнейших качеств успешных людей. Необходимо постоянно развивать навык достижения целей и ежедневно работать над собой.

3. Подготовьтесь к возможным проблемам

Подумайте, что может помешать вам в достижении поставленных целей. При этом учтите не только внешние факторы (изменение экономической ситуации или смена работы), но и внутренние (например, спад энтузиазма). Для каждого случая лучше заранее продумать, как вы будете действовать. Это своего рода риск-менеджмент для достижения целей.

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Кроме того, чтобы не свернуть с намеченного пути, важно:

Тренировать силу воли. Занимайтесь важными делами, даже когда не хочется. Просто начните делать хоть что-то, поборите страх чистого листа. Движение маленькими шагами — это все-таки движение.

Продумать инструменты для самомотивации. Определите приятное вознаграждение за выполнение каждого этапа. Например, это может быть просмотр любимого фильма, поход в кафе или на выставку. Это особенно важно, когда достижение цели связано с выполнением рутинных, однообразных действий. Маленькие награды в этом случае помогут расцветить этот путь более яркими красками.

Не бояться спада энтузиазма. После периода активных действий и быстрого роста наступает плато, когда результаты стоят на месте. Это абсолютно естественный процесс. К этому нужно заранее морально подготовиться. Двигайтесь дальше, этот стопор обязательно пройдет.

4. Контролируйте результаты и подводите итоги

Заведите привычку письменного подведения итогов. Это позволит вам не только структурировать информацию, но и наглядно видеть прогресс, обращаться к своему прошлому успешному опыту в более сложные периоды.

Несколько важных рекомендаций:

Заранее продумайте, какие результаты вы будете отслеживать каждый день. Это поможет заранее настроиться на четкий контроль процесса.

Введите в практику публичные отчеты. Например, раз в месяц рассказывайте об успехах своим друзьям, семье или делитесь этой информацией на личной странице в соцсетях. Такая форма отчетов может стать дополнительным инструментом мотивации.

Не забывайте хвалить себя, даже если что-то идет не так. Ищите свои сильные стороны и старайтесь опираться на них при планировании дальнейших действий.

Заручитесь поддержкой наставника. Иногда бывает сложно объективно оценить свои успехи, поэтому найдите эксперта, который сможет периодически давать вам конструктивную обратную связь. В зависимости от специфики цели это может быть ваш начальник, коллега, друг, внешний консультант или коуч. Выбирайте вариант, который больше подходит в вашем случае.

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