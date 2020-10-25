Zero- и low-code: сервисы для работы с базами данных и интеграций, где не нужно писать код

В первой части Петр Чернышев, CEO компании по разработке ИТ-решений FriFlex, рассказал о zero- и low-code сервисах для разработки сайтов. Сейчас он делится коротким дайджестом программ для настройки интеграций сервисов, работы с базами данных и визуализации.

Содержание:

Для работы с базами данных и визуализации данных

Для интеграций

Для страховых компаний и финансовых сервисов





Для работы с базами данных и визуализации данных

Notion

Notion — многофункциональное приложение для организации работы. Тут объединены функции Google Docs, Google Sheets, OneNote, Word, Confluence, GitHub Wiki, Asana, Evernote, Trello, что делает его идеальным инструментом планирования.

Notion можно настраивать под себя: изменять стили, текст, вставлять картинки, иконки. В сервисе удобно создавать базы данных, таблицы, календари, записывать код. Кроме того, можно организовать общую рабочую группу для планирования задач команды.





Условия использования

Есть несколько видов подписки:

Personal — бесплатно, с ограничениями рабочего пространства, размера загружаемых файлов и «урезанной» возможностью делиться информацией;

Personal Pro — 4$ в месяц, без ограничений для персонального пользования;

Team — 8$ в месяц, для организации общей рабочей группы;

Business — цена по запросу, расширенные возможности управления и контроля; для команд свыше 100 человек.





Airtable

Airtable — сервис по созданию электронных таблиц и баз данных. Пользователи могут создавать базы данных, настраивать типы столбцов, добавлять записи, связывать таблицы друг с другом, сортировать записи и публиковать результаты на внешних веб-сайтах.







Условия использования

Есть четыре вида подписки, они отличаются объемом рабочего пространства:

Free (бесплатно);

Plus (10$ в месяц);

Pro (20$ в месяц);

Entreprise (индивидуальный договор с организацией).





Grid.is

Grid.is — сервис для визуализации данных из таблиц Excel и Google SpreadSheets. Исходный файл переводится в особый формат GRID. Документами GRID легко управлять, они работают на всех устройствах и позволяют сделать данные и модели интерактивными.





Условия использования

Сервис находится на стадии бета-тестирования. Пользователи могут присоединиться к тесту, зарегистрировавшись на официальном сайте.





Metabase

Metabase — сервис для выборки и визуализации выборок из баз данных для всей команды. Позволяет без написания кода оперативно получать и выбирать нужную информацию аналитикам, продакт-менеджерам, отделу продаж, работать с данными.





Условия использования

Несколько видов подписок, отличаются количеством пользователей, изолированностью сервера и уровнем поддержки:

Startup (бесплатно); Business (300$ в месяц); Enterprise (цена по договору).

Кроме того, есть возможность использовать для хранения данных собственный сервер, а не сервер Metabase.com:

Open Source (бесплатно); Enterprise (от $10 тыс. в год).





Для интеграций

Zapier

Zapier — автоматизатор для связи сервисов. С ним вы можете интегрировать разные сервисы, например, почту и рекламный кабинет Facebook, «Google Таблицу».



Условия использования

Есть пять видов ежемесячной подписки, которые отличаются количеством задач приложения в месяц:

Free — 100 задач;

Starter — 19$, 750 задач;

Professional — 49$, 2000 задач;

Team — 299$, 50 тыс. задач;

Company — 599$, 100 тыс. задач.







IFTTT

IFTTT — сервис, который объединяет приложения на устройстве. IFTTT расшифровывается как «If This Then That», что в целом описывает суть приложения. При помощи IFTTT можно настроить оповещения так, чтобы вам приходили уведомления о дождливой погоде к определенному времени; или можно при помощи «Алисы» завести автомобиль, отправлять ваши «избранные» твиты в почту.









Условия использования

IFTTT — бесплатное приложение, если вы пользуетесь шаблонами апплетов (так называется способ взаимосвязи приложений в IFTTT). Если вы планируете создавать уникальные апплеты, ежемесячная подписка обойдется в 3,99$.





n8n.io

n8n.io — это бесплатная платформа для автоматизации ежедневных рабочих процессов. Благодаря n8n.io можно автоматизировать текущие задачи, а также синхронизировать данные между различными приложениями / базами данных. Можно настраивать уведомления в Slack о выполненных задачах, создавать узлы для интеграции сторонних сервисов (Airtable, Cockpit, Twitter, YouTube, Asana и пр.) и управлять доступом пользователей.





Условия использования

Бесплатно.







Для страховых компаний и финансовых сервисов

Да, даже для этих сфер есть no-code-сервисы!





Easysend.io

Easysend.io — это платформа для оцифровки бумаг в формы для страховых и финансовых сервисов.

У страховых и финансовых компаний многие процессы, от регистрации клиентов до администрирования претензий, требуют сбора данных и электронных подписей клиентов. Эта zero-code-платформа помогает страховщикам и банкам уйти от неэффективных, ручных методов сбора данных. EasySend предоставляет банкам, страховым компаниям и брокерам возможность преобразовать страховую документацию в электронный формат.





Условия использования

Определяется по индивидуальному запросу.





Фото на обложке: Shutterstock/Dean Drobot