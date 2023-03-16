Startech.vc и beeline ventures проведут бизнес-завтрак для стартапов на тему венчурных инвестиций

24 марта beeline ventures и Startech.vc приглашают стартапы на бизнес-завтрак, на котором обсудят, можно ли привлечь инвестиции от корпорации и не потерять управление компанией. Участие бесплатное.
Специальные гости завтрака:
- Николай Евченко, директор по инновациям в «билайн», руководитель beeline ventures;
- Роман Павлушко, основатель сервиса бронирования парковки «Паркли», ангел-инвестор в технологические стартапы, ex-CTO Avito.
Модераторировать мероприятие будет Анастасия Карпова, ex-заместитель главного редактора Forbes Russia.
В программе — выступление спикеров и питчинг стартапов в формате открытого микрофона — для участия нужно заполнить специальную форму и дождаться ответа организаторов.
Для участия в бизнес-завтра требуется регистрация. Количество мест ограничено.
Фото на обложке: Fotyma /
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