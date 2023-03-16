24 марта beeline ventures и Startech.vc приглашают стартапы на бизнес-завтрак, на котором обсудят, можно ли привлечь инвестиции от корпорации и не потерять управление компанией. Участие бесплатное.

Startech.vc и beeline ventures проведут бизнес-завтрак для стартапов на тему венчурных инвестиций