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Startech.vc и beeline ventures проведут бизнес-завтрак для стартапов на тему венчурных инвестиций

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

24 марта beeline ventures и Startech.vc приглашают стартапы на бизнес-завтрак, на котором обсудят, можно ли привлечь инвестиции от корпорации и не потерять управление компанией. Участие бесплатное.

Startech.vc и beeline ventures проведут бизнес-завтрак для стартапов на тему венчурных инвестиций

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Специальные гости завтрака:  

  • Николай Евченко, директор по инновациям в «билайн», руководитель beeline ventures;
  • Роман Павлушко, основатель сервиса бронирования парковки «Паркли», ангел-инвестор в технологические стартапы, ex-CTO Avito.

Модераторировать мероприятие будет Анастасия Карпова, ex-заместитель главного редактора Forbes Russia.

В программе — выступление спикеров и питчинг стартапов в формате открытого микрофона — для участия нужно заполнить специальную форму и дождаться ответа организаторов. 

Для участия в бизнес-завтра требуется регистрация. Количество мест ограничено.

Фото на обложке: Fotyma / Shutterstock

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