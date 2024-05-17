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Идет прием заявок на конкурс для ESG-проектов «Дело в людях»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Стартовала регистрация на ежегодный конкурс для частных и государственных компаний, реализующих проекты в области устойчивого развития, «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее». У участников будет возможность получить профессиональную обратную связь по проектам. Подать заявку можно до 28 июня 2024 года. 

Идет прием заявок на конкурс для ESG-проектов «Дело в людях»

В этом году «Дело в людях» пройдет уже в 17-й раз. Нововведение 2024-го — появление дополнительных номинаций. Всего жюри конкурс будет оценивать проекты в 11 номинациях:

  • «Управление человеческими ресурсами»;
  • «Здоровый образ жизни»;
  • «Развитие местных сообществ»;
  • «Экологическая эффективность»;
  • «Выстраивание отношений с партнерами и клиентами»;
  • «Вклад в создание общества равных возможностей»;
  • «ESG-коммуникации»;
  • «ESG-трансформация»;
  • «ESG-старт»;
  • «Устойчивый туризм»;
  • «Поколение будущего».

 

 

Так, в номинации «ESG-трансформация» рассмотрят проекты, в которых отражены глубинные внутренние изменения производственных и бизнес-процессов компаний с учетом принципов устойчивого развития. В ней могут участвовать организации, которые только встают на путь социально ответственного ведения бизнеса. 

А номинация «Поколение будущего» призвана выявить лучшие корпоративные проекты, направленные на развитие и поддержку молодежи, в том числе профориентационные программы в школах и профильных высших учебных заведениях. Подробная информация о всех номинациях — на сайте

Очная защита проектов начнется 12 августа. По результатам презентаций члены жюри определят победителей 2024 года. Все участники конкурса получат обратную связь по своим проектам от ведущих экспертов в области устойчивого развития.

Фото на обложке и в тексте: «Дело в людях»

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