Идет прием заявок на конкурс для ESG-проектов «Дело в людях»

Стартовала регистрация на ежегодный конкурс для частных и государственных компаний, реализующих проекты в области устойчивого развития, «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее». У участников будет возможность получить профессиональную обратную связь по проектам. Подать заявку можно до 28 июня 2024 года.

В этом году «Дело в людях» пройдет уже в 17-й раз. Нововведение 2024-го — появление дополнительных номинаций. Всего жюри конкурс будет оценивать проекты в 11 номинациях:

«Управление человеческими ресурсами»;

«Здоровый образ жизни»;

«Развитие местных сообществ»;

«Экологическая эффективность»;

«Выстраивание отношений с партнерами и клиентами»;

«Вклад в создание общества равных возможностей»;

«ESG-коммуникации»;

«ESG-трансформация»;

«ESG-старт»;

«Устойчивый туризм»;

«Поколение будущего».

Так, в номинации «ESG-трансформация» рассмотрят проекты, в которых отражены глубинные внутренние изменения производственных и бизнес-процессов компаний с учетом принципов устойчивого развития. В ней могут участвовать организации, которые только встают на путь социально ответственного ведения бизнеса.

А номинация «Поколение будущего» призвана выявить лучшие корпоративные проекты, направленные на развитие и поддержку молодежи, в том числе профориентационные программы в школах и профильных высших учебных заведениях. Подробная информация о всех номинациях — на сайте.

Очная защита проектов начнется 12 августа. По результатам презентаций члены жюри определят победителей 2024 года. Все участники конкурса получат обратную связь по своим проектам от ведущих экспертов в области устойчивого развития.

Фото на обложке и в тексте: «Дело в людях»