Идет прием заявок на конкурс для ESG-проектов «Дело в людях»

Стартовала регистрация на ежегодный конкурс для частных и государственных компаний, реализующих проекты в области устойчивого развития, «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее». У участников будет возможность получить профессиональную обратную связь по проектам. Подать заявку можно до 28 июня 2024 года.
В этом году «Дело в людях» пройдет уже в 17-й раз. Нововведение 2024-го — появление дополнительных номинаций. Всего жюри конкурс будет оценивать проекты в 11 номинациях:
- «Управление человеческими ресурсами»;
- «Здоровый образ жизни»;
- «Развитие местных сообществ»;
- «Экологическая эффективность»;
- «Выстраивание отношений с партнерами и клиентами»;
- «Вклад в создание общества равных возможностей»;
- «ESG-коммуникации»;
- «ESG-трансформация»;
- «ESG-старт»;
- «Устойчивый туризм»;
- «Поколение будущего».
Так, в номинации «ESG-трансформация» рассмотрят проекты, в которых отражены глубинные внутренние изменения производственных и бизнес-процессов компаний с учетом принципов устойчивого развития. В ней могут участвовать организации, которые только встают на путь социально ответственного ведения бизнеса.
А номинация «Поколение будущего» призвана выявить лучшие корпоративные проекты, направленные на развитие и поддержку молодежи, в том числе профориентационные программы в школах и профильных высших учебных заведениях. Подробная информация о всех номинациях — на сайте.
Очная защита проектов начнется 12 августа. По результатам презентаций члены жюри определят победителей 2024 года. Все участники конкурса получат обратную связь по своим проектам от ведущих экспертов в области устойчивого развития.
Фото на обложке и в тексте: «Дело в людях»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как сделать деловое мероприятие доступным для людей с ОВЗ и другими потребностями
- 2 PR-тренды в 2024-м: что важно знать
- 3 4 причины, почему некоторые принципы ESG лучше работают в стартапе, чем в корпорации
- 4 Кто такой ESG-специалист и зачем он нужен бизнесу
- 5 В России появился «зеленый» калькулятор для того, чтобы сделать офисные пространства более экологичными
ВОЗМОЖНОСТИ
17 мая 2024
17 мая 2024
18 мая 2024