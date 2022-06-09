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Завершается девятый сезон бизнес-акселератора МФТИ «Физтех.Старт»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

16 июня состоится демо-день девятого сезона бизнес-акселератора «Физтех.Старт», который в этом году МФТИ проводил совместно со Startech.vc и компанией «Правокард». Мероприятие будет транслироваться в YouTube.

Завершается девятый сезон бизнес-акселератора МФТИ «Физтех.Старт»
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В прямом эфире финалисты «Физтех.Старт» расскажут о своих продуктах, результатах работы и поделятся запросами к рынку.

В течение трех месяцев команды участвовали в экспертных сессиях, получали менторское сопровождение от успешных предпринимателей международного уровня, входящих в сообщество «Физтех-Союз». По итогам у участников будет возможность выиграть гранты, привлечь инвестиции и запустить пилотные проекты.

После мероприятия гостям будут доступны записи выступлений и подробные презентации проектов.

Участие бесплатное. Регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Alex from the Rock / Shutterstock

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