Завершается девятый сезон бизнес-акселератора МФТИ «Физтех.Старт»

16 июня состоится демо-день девятого сезона бизнес-акселератора «Физтех.Старт», который в этом году МФТИ проводил совместно со Startech.vc и компанией «Правокард». Мероприятие будет транслироваться в YouTube.
В прямом эфире финалисты «Физтех.Старт» расскажут о своих продуктах, результатах работы и поделятся запросами к рынку.
В течение трех месяцев команды участвовали в экспертных сессиях, получали менторское сопровождение от успешных предпринимателей международного уровня, входящих в сообщество «Физтех-Союз». По итогам у участников будет возможность выиграть гранты, привлечь инвестиции и запустить пилотные проекты.
После мероприятия гостям будут доступны записи выступлений и подробные презентации проектов.
Участие бесплатное. Регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Alex from the Rock /
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