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Топовые стартапы Школы управления СКОЛКОВО поборются за инвестиции в прямом эфире

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

7 июня состоится ежегодное мероприятие «Стартап Академии» и международной организации инвесторов INVESTORO «День инвестора». Семь топовых стартапов Школы управления СКОЛКОВО с реальной выручкой и метриками поборются за внимание инвесторов и крупнейших венчурных фондов. Следить за питчами можно будет в прямом эфире на YouTube и в Zoom.

Топовые стартапы Школы управления СКОЛКОВО поборются за инвестиции в прямом эфире

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

«День инвестора» — динамичное и захватывающее онлайн-шоу, где стартапы получают реальный опыт питчинга проектов, а зрители — возможность увидеть волнение стартаперов перед питчингом и эмоции после поднятого раунда.

У каждого участника будет только три минуты на питчинг и семь минут для ответов на вопросы инвесторов. Задача стартапов — привлечь внимание инвесторов и финансирование. За последние пять прошедших мероприятий самый крупный поднятый раунд составил 140 млн рублей, а общая сумма поднятых стартапами раундов превысила 500 млн рублей.

«День инвестора» традиционно проведут менторы «Стартап Академии» — Антон Козлов, основатель 4FRESH, и Кирилл Белов, основатель и управляющий партнер Impulse VC.

Следить за ходом мероприятия можно на YouTube и в Zoom. Чтобы получить приглашение, нужно зарегистрироваться на сайте

Фото на обложке: Sergey Bezgodov / Shutterstock

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