Топовые стартапы Школы управления СКОЛКОВО поборются за инвестиции в прямом эфире

7 июня состоится ежегодное мероприятие «Стартап Академии» и международной организации инвесторов INVESTORO «День инвестора». Семь топовых стартапов Школы управления СКОЛКОВО с реальной выручкой и метриками поборются за внимание инвесторов и крупнейших венчурных фондов. Следить за питчами можно будет в прямом эфире на YouTube и в Zoom.
«День инвестора» — динамичное и захватывающее онлайн-шоу, где стартапы получают реальный опыт питчинга проектов, а зрители — возможность увидеть волнение стартаперов перед питчингом и эмоции после поднятого раунда.
У каждого участника будет только три минуты на питчинг и семь минут для ответов на вопросы инвесторов. Задача стартапов — привлечь внимание инвесторов и финансирование. За последние пять прошедших мероприятий самый крупный поднятый раунд составил 140 млн рублей, а общая сумма поднятых стартапами раундов превысила 500 млн рублей.
«День инвестора» традиционно проведут менторы «Стартап Академии» — Антон Козлов, основатель 4FRESH, и Кирилл Белов, основатель и управляющий партнер Impulse VC.
Следить за ходом мероприятия можно на YouTube и в Zoom. Чтобы получить приглашение, нужно зарегистрироваться на сайте.
Фото на обложке: Sergey Bezgodov /
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07 июня 2023
07 июня 2023
07 июня 2023