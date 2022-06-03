Открыта регистрация на конференцию по промышленному дизайну Design Day 2050

29 июня в Москве при партнерстве НИТУ МИСиС пройдет международная конференция по промышленному дизайну Design Day 2050 . Событие станет площадкой для взаимодействия между наукой, технологиями, бизнесом и промышленным дизайном. Участие бесплатное.

Конференцию откроет приветствие президента WDO Дэвида Касумы. Далее состоится стратегическая сессия, которую проведет генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская. Представители дизайн-сообщества, бизнеса, образования и промышленности поделятся своим видением будущего в контексте новой экономической реальности.

В международном блоке «Проектирование счастья» выступят эксперт по стандартам WorldSkills в компетенции Industrial Design, доцент магистерской программы «Промдизайн и инжиниринг» НИТУ МИСиС Евгений Коржов, промышленный дизайнер Кадзуаки Сузуки Сан (Япония) и декан Chitkara Design School Вайнит Радж Капур (Индия).

Продолжат Design Day 2050 кейс-сессия «Горизонт дизайна 2050» с участием директора дизайн-студии Максима Чащина и шеф-дизайнера Алексея Шаршакова, питч-сессия студентов магистратуры «Промдизайн и инжиниринг» НИТУ МИСиС и презентация глобального цифрового проекта по защите авторских прав от Russian Design Council.

Спикеры Design Day 2050: директор по развитию 2050.ЛАБ Елена Пантелеева, директор по стратегическому маркетингу ТМХ Кристина Дубинина, руководитель центра дизайна МТС Алексей Чупин, первый проректор НИТУ «МИСиС» Сергей Салихов, заведующий кафедрой инженерной кибернетики НИТУ МИСиС Альберт Ефимов, заместитель генерального директора Smirnov Design Павел Зиновьев, основатель дизайн-студии «МАСШТАБ» Ирина Жданова, президент Союза Дизайнеров России Виталий Ставицкий, заведующий кафедрой инжинирингового оборудования НИТУ МИСиС Алексей Карфидов.

Финалом конференции станет выступление нового поколения дизайнеров, которые будут защищать свои проекты в рамках уникального конкурса цифрового проектирования Design Challenge.

Для участия в конференции нужна регистрация.

Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ реализует проекты, призванные повысить привлекательность и конкурентоспособность отечественного производства на российском и международных рынках, а также опытно-конструкторскими работами для предприятий транспортно-машиностроительного комплекса РФ. Компания является членом World Design Organization (WDO).

Фото на обложке: Andrey Armyagov / Shutterstock