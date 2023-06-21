mads поделилась вдохновляющими историями лидеров

Международная креативная школа mads запустила проект «Дневники лидеров», цель которого — дать возможность руководителям разных направлений и масштаба посмотреть на свой путь под другим углом, увидеть зоны роста и получить ответы на вопросы.
С 2019 mads собирает вдохновляющие истории лидеров топовых компаний, и за это время накопила множество интервью. В этом году школа решила поделиться этими историями, чтобы вдохновить на аутентичное лидерство как можно больше людей.
Спецпроект «Дневники лидеров» позволяет руководителям посмотреть на свой путь под другим углом, увидеть зоны роста и точки силы, получить ответы на вопросы. Проект дает возможность почерпнуть много интересных идей, принципов и инсайтов, которыми можно вдохновиться и интегрировать в персональный лидерский маршрут.
Чтобы принять участие в проекте и поделиться своей историей, необходимо связаться с организаторами в Telegram.
Фото на обложке: Dikushin Dmitry /
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