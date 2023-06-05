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Акселератор ФРИИ проведет вебинар для IT-компаний, которые намерены исследовать новые рынки

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

7 июня пройдет бесплатный вебинар «Как IT-компании из России запустить бизнес в новой стране». Эксперты ФРИИ расскажут о своем опыте использования различных инструментов для масштабирования бизнеса за рубежом.

Акселератор ФРИИ проведет вебинар для IT-компаний, которые намерены исследовать новые рынки
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Вебинар будет полезен:

  • руководителям и топ-менеджерам IT-компаний, которые готовы исследовать новые регионы;
  • IT-предпринимателям, которые уже начали выход на новые рынки и хотят улучшить результат;
  • владельцам российских бизнесов, которые хотят проверить спрос на свой продукт за рубежом. 

Участники обсудят, как использовать искусственный интеллект и ChatGPT в касдеве, особенности выстраивания системных продаж за рубежом в B2B-секторе. Эксперты ФРИИ расскажут о своем опыте использования различных инструментов для масштабирования бизнеса за рубежом.

Среди спикеров:

  • Павел Рысков, серийный предприниматель, CEO и сооснователь AMZScout, Philadelphia; 
  • Дмитрий Соколов, предприниматель и эксперт по Customer Development; 
  • Дарья Ральникова, специалист по международному развитию компьютерной академии «Тор».

Подробнее — на сайте.

Фото на обложке: NicoElNino / Shutterstock

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