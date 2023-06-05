Акселератор ФРИИ проведет вебинар для IT-компаний, которые намерены исследовать новые рынки

7 июня пройдет бесплатный вебинар «Как IT-компании из России запустить бизнес в новой стране». Эксперты ФРИИ расскажут о своем опыте использования различных инструментов для масштабирования бизнеса за рубежом.

Вебинар будет полезен:

руководителям и топ-менеджерам IT-компаний, которые готовы исследовать новые регионы;

IT-предпринимателям, которые уже начали выход на новые рынки и хотят улучшить результат;

владельцам российских бизнесов, которые хотят проверить спрос на свой продукт за рубежом.

Участники обсудят, как использовать искусственный интеллект и ChatGPT в касдеве, особенности выстраивания системных продаж за рубежом в B2B-секторе. Эксперты ФРИИ расскажут о своем опыте использования различных инструментов для масштабирования бизнеса за рубежом.

Среди спикеров:

Павел Рысков, серийный предприниматель, CEO и сооснователь AMZScout, Philadelphia;

Дмитрий Соколов, предприниматель и эксперт по Customer Development;

Дарья Ральникова, специалист по международному развитию компьютерной академии «Тор».

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Фото на обложке: NicoElNino / Shutterstock