«VK Клипы» представил новую функцию для мгновенного подбора коротких видео под настроение

В сервисе «VK Клипы» появилась новая функция — конструктор впечатлений. В его основе лежат алгоритмы машинного обучения, которые моментально перестраивают ленту и предлагают персональную подборку релевантного контента под настроение зрителя.

«VK Клипы» первым среди сервисов вертикальных видео представил уникальный конструктор впечатлений с новой концепцией рекомендаций: алгоритмы машинного обучения моментально перестроят ленту и предложат персональную подборку релевантного контента в зависимости от желания пользователя. Там же можно будет отметить понравившихся авторов.

Выбранные в конструкторе параметры будут действовать в течение часа, при повторном посещении раздела «Клипы» или приложения «VK Клипы» зрители смогут вернуться к ленте по умолчанию. В любой момент конструктор можно запустить снова или, наоборот, выключить его действие раньше.

В VK отметили, что функция пока доступна не всем: она постепенно появится у всех пользователей в течение недели.

«VK Клипы» — активно растущая и развивающаяся платформа коротких вертикальных видео. За 2022 год среднесуточное число просмотров приблизилось к отметке в 836 млн, а число контента увеличилось в 3,5 раза.

Фото на обложке: DimaBerlin / Shutterstock