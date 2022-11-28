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Участники преакселерационной программы MGIMO Ventures презентуют свои проекты на демо-дне

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

7 декабря в Москве состоится заключительное мероприятие преакселератора MGIMO Ventures. Финалисты расскажут о своих продуктах, результатах, поделятся планами на будущее и запросами к рынку.

Участники преакселерационной программы MGIMO Ventures презентуют свои проекты на демо-дне

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

В течение двух месяцев стартапы в сопровождении личных трекеров тестировали гипотезы, подробно изучали рынок, искали свою бизнес-модель и делали пивоты. Командам был открыт доступ к профильному нетворкингу и экспертам. Участники получили поддержку в поиске релевантных специалистов в команду и возможность выиграть гранты.

Партнерами программы стали такие крупные компании, как «Яндекс Облако», МКБ, «Сколково», «Нетология», HeadHunter, Kaspersky Product Studio, «Иннохаб», «Газпром-медиа», «СберМаркетинг», Cloud и другие.

На демо-дне в формате питч-сессии финалисты расскажут о своих продуктах, результатах за программу, поделятся планами на будущее и запросами к рынку.

После мероприятия участники получат запись трансляции в YouTube и подробные презентации проектов. Зарегистрироваться можно на сайте

Преакселератор реализуется в партнерстве с венчурной компанией Startech.vc и в рамках программы «Приоритет 2030».

Фото на обложке: NDAB Creativity / Shutterstock

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