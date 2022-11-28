Участники преакселерационной программы MGIMO Ventures презентуют свои проекты на демо-дне

7 декабря в Москве состоится заключительное мероприятие преакселератора MGIMO Ventures. Финалисты расскажут о своих продуктах, результатах, поделятся планами на будущее и запросами к рынку.
В течение двух месяцев стартапы в сопровождении личных трекеров тестировали гипотезы, подробно изучали рынок, искали свою бизнес-модель и делали пивоты. Командам был открыт доступ к профильному нетворкингу и экспертам. Участники получили поддержку в поиске релевантных специалистов в команду и возможность выиграть гранты.
Партнерами программы стали такие крупные компании, как «Яндекс Облако», МКБ, «Сколково», «Нетология», HeadHunter, Kaspersky Product Studio, «Иннохаб», «Газпром-медиа», «СберМаркетинг», Cloud и другие.
На демо-дне в формате питч-сессии финалисты расскажут о своих продуктах, результатах за программу, поделятся планами на будущее и запросами к рынку.
После мероприятия участники получат запись трансляции в YouTube и подробные презентации проектов. Зарегистрироваться можно на сайте.
Преакселератор реализуется в партнерстве с венчурной компанией Startech.vc и в рамках программы «Приоритет 2030».
Фото на обложке: NDAB Creativity /
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