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«Разведка боем» проведет стартап-марафон

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

27-29 июля 2022 года сообщество стартапов и инвесторов «Разведка боем» проведет стартап-марафон. Это возможность для проектов заявить о себе и привлечь инвестиции, а инвесторам — получить эксклюзивный доступ к перспективным стартапам для инвестирования. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.  

«Разведка боем» проведет стартап-марафон

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

В программе (27-28 июля):

  • презентация проекта (три минуты на питч);
  • вопросы и обратная связь от инвесторов;
  • круглый стол;
  • личные онлайн-встречи инвесторов с отобранными проектами.

29 июля пройдет детальный разбор трех проектов, команды получат полноценную обратную связь.

Для участия нужна регистрация:

  • гости и инвесторы — тут;
  • стартапы — тут

Марафон пройдет совместно с сообществом StartupSamara.

Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock

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