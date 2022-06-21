27-29 июля 2022 года сообщество стартапов и инвесторов «Разведка боем» проведет стартап-марафон. Это возможность для проектов заявить о себе и привлечь инвестиции, а инвесторам — получить эксклюзивный доступ к перспективным стартапам для инвестирования. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

«Разведка боем» проведет стартап-марафон