27-29 июля 2022 года сообщество стартапов и инвесторов «Разведка боем» проведет стартап-марафон. Это возможность для проектов заявить о себе и привлечь инвестиции, а инвесторам — получить эксклюзивный доступ к перспективным стартапам для инвестирования. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.
В программе (27-28 июля):
- презентация проекта (три минуты на питч);
- вопросы и обратная связь от инвесторов;
- круглый стол;
- личные онлайн-встречи инвесторов с отобранными проектами.
29 июля пройдет детальный разбор трех проектов, команды получат полноценную обратную связь.
Для участия нужна регистрация:
Марафон пройдет совместно с сообществом StartupSamara.
Фото на обложке: SFIO CRACHO /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Якутия на Startup Village 2022: чем запомнилось событие
- 2 AgTechInventum проведет питч-сессию агрофудтех-стартапов
- 3 Startech.vc проведет бизнес-завтрак для предпринимателей
- 4 В Москве пройдет саммит по ИИ Machines Can See 2022
- 5 Открыта регистрация на конференцию по промышленному дизайну Design Day 2050
ВОЗМОЖНОСТИ
21 июня 2022
21 июня 2022
24 июня 2022