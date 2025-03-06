В Москве пройдет ежегодный Российский форум по управлению интернетом

7 апреля в пространстве Согласие Hall состоится 15-й Российский форум по управлению интернетом — RIGF 2025 — главная площадка для обсуждения актуальных вопросов регулирования и развития интернета.

В форуме, организованном Координационным центром доменов .RU/.РФ и Центром глобальной ИТ-кооперации, примут участие ведущие интернет-эксперты, представители органов государственной власти, бизнеса и общественных организаций по вопросам регулирования интернета.

Участники и спикеры RIGF 2025 обсудят вопросы цифровой безопасности Рунета, проблемы безопасности детей в интернете, развитие спутникового интернета, принципы противодействия цифровой дезинформации, а также международное сотрудничество в новых условиях. Отдельное внимание будет уделено реализации глобального цифрового договора и перспективам глобального взаимодействия в сфере цифровых технологий.

Особую роль в форуме сыграет молодежная повестка. В преддверии RIGF 2025 пройдет специальный курс для молодежи, в ходе которого молодые специалисты обсудят главные темы форума и сформулируют молодежные тезисы, отражающие их взгляд на развитие интернета.

Кроме того, на RIGF 2025 будет отмечаться 15-летие кириллического домена .РФ, а также состоится вручение награды Virtuti Interneti («За заслуги в сфере интернета»).

«Российский форум по управлению интернетом был и остается не только ключевой площадкой для диалога, но и местом, где формируются важнейшие решения, определяющие развитие сети. В этом году мы обсудим главные вызовы интернет-индустрии и сформулируем принципы, механизмы и подходы, способствующие развитию Рунета и защите его пользователей», — отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

RIGF 2025 пройдет в гибридном формате. Участие бесплатное, регистрация уже открыта.