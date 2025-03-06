В Москве пройдет ежегодный Российский форум по управлению интернетом
7 апреля в пространстве Согласие Hall состоится 15-й Российский форум по управлению интернетом — RIGF 2025 — главная площадка для обсуждения актуальных вопросов регулирования и развития интернета.
- Партнеры
В форуме, организованном Координационным центром доменов .RU/.РФ и Центром глобальной ИТ-кооперации, примут участие ведущие интернет-эксперты, представители органов государственной власти, бизнеса и общественных организаций по вопросам регулирования интернета.
Участники и спикеры RIGF 2025 обсудят вопросы цифровой безопасности Рунета, проблемы безопасности детей в интернете, развитие спутникового интернета, принципы противодействия цифровой дезинформации, а также международное сотрудничество в новых условиях. Отдельное внимание будет уделено реализации глобального цифрового договора и перспективам глобального взаимодействия в сфере цифровых технологий.
Особую роль в форуме сыграет молодежная повестка. В преддверии RIGF 2025 пройдет специальный курс для молодежи, в ходе которого молодые специалисты обсудят главные темы форума и сформулируют молодежные тезисы, отражающие их взгляд на развитие интернета.
Кроме того, на RIGF 2025 будет отмечаться 15-летие кириллического домена .РФ, а также состоится вручение награды Virtuti Interneti («За заслуги в сфере интернета»).
«Российский форум по управлению интернетом был и остается не только ключевой площадкой для диалога, но и местом, где формируются важнейшие решения, определяющие развитие сети. В этом году мы обсудим главные вызовы интернет-индустрии и сформулируем принципы, механизмы и подходы, способствующие развитию Рунета и защите его пользователей», — отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.
RIGF 2025 пройдет в гибридном формате. Участие бесплатное, регистрация уже открыта.
Фото на обложке: Philipp Katzenberger /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Генерируем идеи для бизнеса: курс-практикум»
- 1 Фестиваль Silver Mercury объявил о старте голосований по двум конкурсным направлениям Голосование продлится до 12 мая 09 апреля 16:32
- 2 15-й Российский форум по управлению интернетом подвел итоги Участники обсудили самые насущные и актуальные вопросы управления интернетом 09 апреля 12:28
- 3 PR News приглашает на курс «PR + HR: измерение внутренних коммуникаций» Присоединиться можно до 18 апреля включительно 03 апреля 08:50
- 4 Где провести мероприятие: лучшие площадки Москвы и советы по выбору Где и за сколько можно организовать мероприятие в Москве 01 апреля 10:34