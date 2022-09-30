Стартовал прием заявок на высшую награду в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards

Открыт прием заявок на соискание высшей награды для творческого и креативного сообщества Russian Creative Awards (Российская национальная премия в сфере креативных индустрий). Уже во второй раз премия определит самые яркие проекты и профессионалов креативной отрасли России по таким номинациям, как «Человек года», «Событие года», «Культурный код», «Креативный регион» и др. Подать заявку можно на сайте rc-awards.ru до 16 октября.

«Russian Creative Awards — высшая точка признания профессионализма и качества в сфере креативных индустрий. Это единственная в мире кросс-отраслевая премия, объединяющая все существующие креативные индустрии и их представителей всех уровней.

Важной особенностью премии также является эффективный механизм отбора лучших проектов и представителей отрасли. Нельзя не отметить и торжественную церемонию награждения, отличающуюся оригинальностью творческой концепции и масштабом постановки мирового уровня», — комментирует директор Роскультцентра и форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

Новшеством премии 2022 года стало то, что теперь номинировать проект может каждый: не только творческие объединения, профессиональные гильдии и организации, но и физические лица. Победители Russian Creative Awards станут обладателями награды в форме семечки, спроектированной командой Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица и символизирующей собой метавселенную и креативность.

Торжественная церемония награждения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий пройдет в Москве 1 декабря. В 2021 году церемония прошла в московском концертном зале «Зарядье» в формате постановки мирового уровня, подготовленной театральным режиссером Максимом Диденко совместно с дирижером Теодором Курентзисом и оркестром musicAeterna, балетмейстером Ильей Оши и поэтом Львом Рубинштейном.

Russian Creative Awards — это единственная в мире кросс-отраслевая премия, объединяющая все существующие креативные индустрии. Идея о запуске премии появилась на первой «Российской креативной неделе», крупнейшем федеральном событии в области креативных индустрий, и была учреждена по инициативе первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко. Организаторами выступают дирекция «Российской креативной недели», АНО «Креативная экономика» и ФГБУ «Роскультцентр».

На участие в премии 2021 года было подано свыше трех тысяч заявок из 72 регионов страны. В числе лауреатов: город Москва как креативный регион года, фестиваль «Таврида.АРТ», художественный фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко, чемпионат творческих компетенций ArtMasters, российское общество «Знание», дом культуры «ГЭС-2» и др.

Фото на обложке: предоставлено пресс-службой организаторов