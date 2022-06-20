Акселератор Tech Export to India проведет вебинар по выходу на индийский рынок

23 июня в 16:30 (по Москве) пройдет вебинар для предпринимателей от акселератора Tech Export to India, созданного Московским экспортным центром и международной компанией Global Venture Alliance. Встречу проведет Апурва Чамария — руководитель отдела партнерских решений, стартапов и венчурного капитала в Google India, Investment Committee — Venture Debt, бизнес-ангел, трекер программы Tech Export to India.
В программе:
- обзор рынка, основные игроки, растущие секторы;
- ключевые факторы и особенности рынка, на которые стоит обратить внимание, прежде чем выводить продукт в Индию;
- топ-5 причин неудач;
- особенности программы Tech Export to India.
Мероприятие будет полезно тем, кто:
- хочет масштабироваться;
- ищет новые пути развития бизнеса;
- подал заявку в программу TEI, но хочет до конца разобраться;
- уже продает в Индии;
- только задумывается о том, чтобы начать экспортировать.
Участие в вебинаре бесплатное. Регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Towering Goals /
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