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Акселератор Tech Export to India проведет вебинар по выходу на индийский рынок

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

23 июня в 16:30 (по Москве) пройдет вебинар для предпринимателей от акселератора Tech Export to India, созданного Московским экспортным центром и международной компанией Global Venture Alliance. Встречу проведет Апурва Чамария — руководитель отдела партнерских решений, стартапов и венчурного капитала в Google India, Investment Committee — Venture Debt,  бизнес-ангел, трекер программы Tech Export to India.

Акселератор Tech Export to India проведет вебинар по выходу на индийский рынок
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В программе:

  • обзор рынка, основные игроки, растущие секторы;
  • ключевые факторы и особенности рынка, на которые стоит обратить внимание, прежде чем выводить продукт в Индию;
  • топ-5 причин неудач;
  • особенности программы Tech Export to India.

Мероприятие будет полезно тем, кто:

  • хочет масштабироваться;
  • ищет новые пути развития бизнеса;
  • подал заявку в программу TEI, но хочет до конца разобраться;
  • уже продает в Индии;
  • только задумывается о том, чтобы начать экспортировать.

Участие в вебинаре бесплатное. Регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Towering Goals / Shutterstock

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