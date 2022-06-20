23 июня в 16:30 (по Москве) пройдет вебинар для предпринимателей от акселератора Tech Export to India, созданного Московским экспортным центром и международной компанией Global Venture Alliance. Встречу проведет Апурва Чамария — руководитель отдела партнерских решений, стартапов и венчурного капитала в Google India, Investment Committee — Venture Debt, бизнес-ангел, трекер программы Tech Export to India.

Акселератор Tech Export to India проведет вебинар по выходу на индийский рынок