В Москве пройдет первый международный конгресс TON CON 2022 Autumn

12-13 ноября в «Точке кипения» в Москве пройдет TON CON 2022 Autumn. Среди спикеров — топовые игроки технологического, цифрового, финансового, игрового, арт- и blockchain-рынков, которые поделятся реализованными кейсами. Участие бесплатное.

В программе:

панельные дискуссии на темы blockchain, DeFi, NFT, DAO, инвестиций, метавселенных, образования и искусства;

лекции известных современных художников и галеристов;

воркшопы и практики;

интеллектуальные настольные игры и разговоры об играх, VR, геймификации и токенизации реального бизнеса.

На мероприятии гости смогут пройти квест в дополненной реальности, познакомиться с трендом Wear2Earn, узнать о новом виде цифрового искусства DiveArt, поучаствовать в большом количестве розыгрышей и выиграть эксклюзивные NFT.

Уникальность конгресса в том, что лекции спикеров, которые не смогли быть в Москве, будут транслироваться в метавселенной.

Среди спикеров:

Наталья Иванова, советник президента Московской ассоциации предпринимателей;

Владимир Горгадзе, руководитель магистерской программы «Блокчейн» в МФТИ;

Юлия Вихреева, владелец Mr.Metapreneur, виртуальные инфлюенсеры с AI;

Екатерина Фоминых-Капица, руководитель галереи «Ходынка»;

Сергей Мироненко, CEO Sense Capital, архитектор первой в мире индустриальной метавселенной;

Мария Болобонова, руководитель рабочей группы по блокчейн-технологиям, цифровым финансовым активам и цифровым валютам при ЭС. МП Гос. Думы РФ;

Константин Беляков, сооснователь креативного агентства BALAGAN;

Герберт Шопник, ex-Microsoft, директор по развитию бизнеса Web3 Tech, основатель Digital ART & NFT;

Алексей Каленчук, директор AR/VR, GameDev направления «Кластер ИТ» Фонда «Сколково» и другие.

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Фото на обложке: Black Salmon / Shutterstock