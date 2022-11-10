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В Москве пройдет первый международный конгресс TON CON 2022 Autumn

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

12-13 ноября в «Точке кипения» в Москве пройдет TON CON 2022 Autumn. Среди спикеров — топовые игроки технологического, цифрового, финансового, игрового, арт- и blockchain-рынков, которые поделятся реализованными кейсами. Участие бесплатное. 

В Москве пройдет первый международный конгресс TON CON 2022 Autumn
Читатель, познакомимся? Заполни короткую анкету по ссылке

В программе:

  • панельные дискуссии на темы blockchain, DeFi, NFT, DAO, инвестиций, метавселенных, образования и искусства;
  • лекции известных современных художников и галеристов;
  • воркшопы и практики;
  • интеллектуальные настольные игры и разговоры об играх, VR, геймификации и токенизации реального бизнеса. 

На мероприятии гости смогут пройти квест в дополненной реальности, познакомиться с трендом Wear2Earn, узнать о новом виде цифрового искусства DiveArt, поучаствовать в большом количестве розыгрышей и выиграть эксклюзивные NFT.

Уникальность конгресса в том, что лекции спикеров, которые не смогли быть в Москве, будут транслироваться в метавселенной.

Среди спикеров:

  • Наталья Иванова, советник президента Московской ассоциации предпринимателей;
  • Владимир Горгадзе, руководитель магистерской программы «Блокчейн» в МФТИ; 
  • Юлия Вихреева, владелец Mr.Metapreneur, виртуальные инфлюенсеры с AI;
  • Екатерина Фоминых-Капица, руководитель галереи «Ходынка»; 
  • Сергей Мироненко, CEO Sense Capital, архитектор первой в мире индустриальной метавселенной; 
  • Мария Болобонова, руководитель рабочей группы по блокчейн-технологиям, цифровым финансовым активам и цифровым валютам при ЭС. МП Гос. Думы РФ;
  • Константин Беляков, сооснователь креативного агентства BALAGAN;
  • Герберт Шопник, ex-Microsoft, директор по развитию бизнеса Web3 Tech, основатель Digital ART & NFT;
  • Алексей Каленчук, директор AR/VR, GameDev направления «Кластер ИТ» Фонда «Сколково» и другие.   

Подробнее — на сайте.

Фото на обложке: Black Salmon / Shutterstock

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