В Москве состоится встреча CLUB 500 на тему построения социальных связей в бизнесе
30 марта в московском отеле The Carlton пройдет вторая планерка CLUB 500, посвященная феномену дружбы в деловом мире. На ней обсудят, какие связи помогают предпринимателям масштабировать проекты и выстраивать устойчивый бизнес, а также стратегии построения долгосрочных партнерств.
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Откроет мероприятие Михаил Федоренко — советник руководителя ФАС России, научный руководитель корпоративных институтов и экс-генеральный директор АО «Деловая среда» — платформа ПАО Сбербанк. Он объяснит, почему в мире больших сделок дружба — не просто приятный бонус, а одна из основополагающих стратегий развития компании.
Вопросы о качестве окружения и навыках выстраивания надежных контактов поднимет Александр Колмановский — ведущий психолог-консультант, эксперт в области деловых и личных отношений и преподаватель курса «Психология отношений» в МГУ. Он раскроет принципы построения долгосрочных отношений, на которых держатся крупнейшие компании и бизнес-сообщества, а также поможет участникам определить, какие связи ведут к росту, а какие — становятся слабым звеном.
Одним из ключевых спикеров станет Максим Фельдман — ведущий эксперт по социальному интеллекту и стратегическому нетворкингу, предприниматель и бизнес-наставник. В своем выступлении он разберет, как психология влияет на успех в бизнесе, почему эмоциональный интеллект становится ключевым навыком для руководителей и какие техники помогают формировать сплоченные и мотивированные команды. Отдельное внимание будет уделено формированию доверительных связей: расширению сети полезных контактов, укреплению существующих деловых связей.
Участники смогут применить полученные знания на практике: в течение дня их ждут интерактивные дискуссии, тематические круглые столы и специальные нетворкинг-сессии, где можно будет встретить будущих бизнес-партнеров.
Фото на обложке: HIVAN ARVIZU /
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