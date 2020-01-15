10 серьезных ошибок, которые допускают пассажиры Uber и других сервисов такси

Водитель Uber и Lyft Кларк Боуман продолжает делиться интересными наблюдениями из жизни пассажиров. На этот раз он рассказал о типичных ошибках при заказе и использовании такси, которые могут стоить вам времени и денег.

1. Заказывать совместную поездку вместо обычной

Совместные поездки в Uber и Lyft предназначены для разных пассажиров, которым по пути из точки А в точку B.

На самом деле пассажирам выгоднее не пользоваться совместными поездками, потому что они отнимают очень много времени.

Да, совместные поездки обычно стоят дешевле всего. Но те несколько долларов, которые вы на них сэкономите, не стоят того, особенно если вам далеко ехать. Когда вы заказываете совместную поездку, алгоритм определяет, кого из пассажиров подобрать первым исключительно по расстоянию, на котором те находятся. Если вас подобрали первым, то, скорее всего, вы будете выходить последним.

Представим, вам нужно поехать куда-нибудь за 15 километров, куда можно добраться примерно за полчаса. Вы первый пассажир. В машину помещается до трех пассажиров. А значит прежде чем вы доедете до своей точки назначения, такси будет делать до трех остановок, и ваше время пути может значительно затянуться.

Ваше время стоит больше сэкономленных пары долларов. По моему опыту, иногда время совместной поездки может в четыре или пять раз превышать время обычной. При этом вы едете в машине с незнакомыми людьми.

2. Не проверять стоимость поездки во всех сервисах такси перед заказом

Если продукт стоит в другом магазине на $10 дешевле и при этом ничем там не отличается, станете ли вы покупать его там, где он стоит дороже? Вероятно, нет.

Uber и Lyft это практически одинаковые сервисы. Удивительно, но многие пассажиры не сравнивают между ними цены.

Опытные пользователи знают, что иногда эти компании устраивают промоакции, чтобы конкурировать друг с другом. Я работаю в обоих сервисах и вожу ту же самую машину. Нельзя сказать, что в каком-то сервисе такси лучше водители — многие работают на обе компании одновременно.

Так почему бы вам, как клиенту, не выбрать более дешевый вариант? Если у вас установлено только одно приложение такси, то вы ограничиваете себе варианты и наверняка уже однажды переплатили.

Часто пассажиры думают, что раз поездка стоит очень дешево, то водителю недоплачивают. Это не так. Водители всегда получают базовую оплату плюс бонусы. Если поездка, которая стоила $20, внезапно стала стоить $10, водитель все равно получит ту же самую сумму за свою работу — в этом случае зарабатывает меньше компания, а не водитель.

Фото: Unsplash

3. Отправляться в путь в самое загруженное время

Многие знают, как работают спрос и предложение. Если спрос выше предложения, то стоимость услуги наверняка возрастет.

Когда слишком много пассажиров пытается заказать поездку в одном месте и не хватает машин, Uber и Lyft повышают цены, чтобы привлечь в эту область больше водителей. Это неплохой способ утолить спрос.

Иногда стоимость повышается немного — и водитель получает лишь на $1,25 больше, но я видел и как цена подскакивала на $30 у аэропорта. Скачки цен могут меняться с каждой минутой.

Если вам нужно куда-то поехать в самый загруженный период (например, в семь вечера в канун Нового года), то, скорее всего, цены на такси вырастут. Но за полчаса до или после этого времени они могут вернуться к нормальному значению.

Если вы знаете, что вы будете уезжать в самое загруженное время (например, после концерта), по возможности проведите с друзьями полчаса, чтобы схлынула толпа, и только тогда вызывайте такси. Если вы сидите допоздна в баре и знаете, что он закрывается в два часа ночи, уходите пораньше и закажите такси в 1:30, иначе после закрытия цена может подскочить.

Разумеется, не всегда можно вот так поменять свои планы, но постарайтесь следовать этому совету — и вы сэкономите.

4. Не проверять точку, где вас подберет такси

Меня бесит, когда я приезжаю на точку, а пассажир не появляется через условленные пять минут. Простите, но я столько проехал и потратил свое время, а вы не подошли — я обязан отметить ваше отсутствие и взыскать штраф за неявку.

Большинство моих пассажиров всегда появляется в назначенном месте. Скорее всего, те, кто не подходит к машине за указанный срок, указали неправильную точку или выбрали место, где я не могу остановиться.

Когда вы заказываете такси, обязательно проверьте, правильно ли указано ваше местоположение. Иногда приложение может ошибаться (особенно если вы находитесь в здании, где плохо работает связь). Поправьте его и укажите точно, где вас надо забрать. Не забывайте, что в некоторых местах водители просто не могут останавливаться.

5. Выбирать неправильный тип поездки

Терпеть не могу, когда я подъезжаю и обнаруживаю, что я не могу выполнить заказ, потому что в машину пытается влезть слишком много пассажиров.

Моя машина может вместить только четырех пассажиров — если я возьму больше, то нарушу правила Uber и Lyft, а в случае аварии мою поездку не покроет страховка.

Внимательно смотрите, какой тип поездки вы заказываете. Для групп из больше чем четырех человек есть UberXL и LyftXL.

Фото: Unsplash

6. Не брать детское автокресло для своего ребенка

Если вашему ребенку меньше трех лет, то ему обязательно нужно автокресло. Просто запомните это.

Что будет, если вы не возьмете автокресло? Вы потратите впустую время и деньги — вам придется заплатить штраф за отмену поездки и ждать следующую. А если вы все равно попытаетесь залезть в машину, то я подам на ваш аккаунт жалобу за то, что вы ставите жизнь своего ребенка под угрозу.

7. Не проверять, не остались ли какие-то вещи в такси

Люди думают, что водители Uber и Lyft обязаны во что бы то ни стало возвращать оставленные в такси вещи. Но вот что сказано в правилах Uber:

«Водители являются независимыми подрядчиками. Ни Uber, ни водители не несут ответственности за оставленные в автомобиле вещи после завершения поездки. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам, но не гарантируем, что у водителя есть ваша вещь или что он может немедленно вернуть ее вам»

Такая же политика действует и у Lyft.

Если вы забудете что-то из вещей в такси, то водитель вернет вам потерянный предмет, но, скорее всего, вам придется заплатить за это $15. Также вполне возможно, что водитель проигнорирует вашу просьбу или не найдет то, что вы оставили, и вы больше никогда не увидите свою вещь.

Так что прежде чем выйти из такси, проверьте, все ли на месте — телефон, кошелек, ключи, сумка.

8. Мусорить и пачкать машину

За короткую поездку некоторые пассажиры способны оставить после себя невероятную грязь.

Такое случается редко, но довольно неприятно. Пассажир выходит из машины, вы оборачиваетесь на заднее сидение и видите, что его придется чистить. А значит нужно будет оставить работу и потратить время на чистку.

Если пассажир сильно испачкал сиденье, водитель может сфотографировать салон и отправить жалобу в Uber или Lyft, чтобы с клиента списали плату за чистку в полном объеме.

Небольшая грязь, которую можно убрать пылесосом или моющими средствами (например, пролитый кофе или следы песка) обойдутся вам в $20.

Средняя грязь в салоне обойдется в $40.

Если вы сильно что-то пролили и это трудно отчистить, или же испачкали салон незначительными выделениями, на уборку уйдет $80.

Обильная и трудноотстирываемая грязь, а также серьезные человеческие выделения (например, рвота) обойдутся в $150.

К счастью, я не находил в салоне что-либо серьезнее небольших пятен и крошек, но несколько раз мне приходилось взимать с пассажиров плату за уборку.

Так что в следующий раз, когда будете заказывать такси для пьяного друга, убедитесь, что его не стошнит в салоне, иначе вам придется выложить немало денег.

Даже если вы оставите в салоне пустую бутылку от газировки или обертку от жвачки, это может не понравиться водителю. Разумеется, он не потребует с вас плату за уборку, но может поставить вам низкую оценку в приложении.

Фото: Unsplash

9. Делать то, что может подорвать ваш рейтинг пассажира

Рейтинг есть как у водителей, так и у пассажиров.

Если у вас низкий рейтинг, водители будут чаще отказывать вам в обслуживании и вам придется дольше ждать такси.

За что водители могут понижать рейтинг? За мусор в салоне, грубость, разговоры о политике, неуважение личного пространства, плохую гигиену или откровенно пьяное поведение. Ведите себя прилично — и ваш рейтинг будет в порядке.

10. Не сообщать сервисам такси о плохих водителях и не ставить высокие оценки хорошим водителям

Лучшее в системе водительского рейтинга то, что в теории она должна заставить людей вести себя честно и ответственно. Плохие водители должны получать низкие оценки, а хорошие — высокие.

Но если эту систему используют неправильно, то она может сломаться.

Многие пассажиры рассказывали мне, как сталкивались с водителями, которые переписывались в телефоне за рулем. Или постоянно ругались на пробки. Одна женщина рассказала воистину жуткую историю — водитель сказал, что Uber проводит какой-то опрос, за который можно получить подарочную карту на $25, и для участия нужно просто указать свое имя и контактный телефон. Через несколько дней водитель нашел ее во всех соцсетях и начал заваливать сообщениями о том, какая она красивая и что они должны быть вместе. Женщине пришлось его везде заблокировать.

Я спрашивал всех, кто рассказывал мне такие истории — а вы поставили этому водителю одну звезду? Пожаловались о нем в Uber или Lyft? Почти все ответили, что нет. Им не хотелось, чтобы водитель лишился работы, которая приносит ему деньги, или же им было просто лень тратить свое время.

Плохие водители должны получать низкие оценки и жалобы. Если вы не чувствуете себя в безопасности, находясь в такси, отправляйте жалобу. Если вы этого не сделаете, на вашем месте может оказаться кто-то еще. Помните, что плохие водители получают деньги, которые мог бы заработать кто-то из хороших водителей.

Источник.