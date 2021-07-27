10 признаков, что вас взломали

Как правило, хакеры стараются не оставлять следов, чтобы пользователь не успел заметить вторжение и не предпринял соответствующие действия. Однако некоторые злоумышленники не всегда действуют скрытно. Вот десять признаков того, что ваше устройство было взломано.

1. Хакеры сами сообщают о взломе

Если злоумышленники хотят заработать, они часто напрямую связываются с жертвой взлома.

Программы-вымогатели

Шифрование всех файлов и невозможность обрабатывать данные говорят о том, что сеть была взломана. Обычно злоумышленники требуют выкуп, чтобы восстановить доступ к данным.

Специалисты советуют ничего не переводить хакерам, однако согласно статистике 50% жертв платят выкуп. Как правило, после того, как хакеры получают, что хотели, они требуют больше денег.

Вероятнее всего, жертва уже не получит доступ к своим данным, поэтому стоит переустановить систему и восстановить данные из резервной копии. Но это не всегда возможно. Некоторые вирусы могут находиться в системе в течение нескольких недель, прежде чем активировать шифрование. Злоумышленники должны убедиться, что они заразили локальные, а иногда и удаленные резервные копии.

Если этот способ не подходит, можно попробовать поискать ключ дешифрования в интернете. Проект No More Ransom, который поддерживает Европол, может помочь в этом.

Также стоит отметить, что даже если жертва переводит нужную сумму злоумышленнику, она может не получить ключ. Специалисты говорят, что после подобного взлома все равно следует провести глубокую очистку, восстановить систему и убедиться, что программа-вымогатель полностью удалена.

Доксинг

Подобный метод взлома подразумевает хищение конфиденциальных данных и частных документов с целью публикации их в открытом доступе. Это своего рода цифровой шантаж. За определенную сумму злоумышленники обещают удалить документы и не выкладывать их в интернет.

Рекламное ПО

Всплывающие рекламные объявления, предлагающие ускорить работу системы, удалить вредоносные программы или выдающие себя за службу технической поддержки — это признак того, что сеть или компьютер были взломаны.

Возможно, причиной послужила уязвимость в браузере, и если не нажимать на рекламу, с компьютером ничего не случится. С другой стороны, это также может означать, что операционная система уже заражена.

Письма-вымогатели

При атаках этого типа злоумышленник тоже связывается с жертвой напрямую. Как правило, он присылает email, в котором сообщает, что взломал веб-камеру и заснял пользователя в какой-то компрометирующей ситуации. Если он не заплатит выкуп, хакер грозится разослать эти материалы друзьям и семье.

На эти мошеннические письма можно не обращать внимания. Их рассылают тысячам людей в надежде, что кто-то в это поверит. Однако даже если среди них найдется несколько наивных пользователей, это может неплохо обогатить киберпреступников.

Злоумышленники действительно могут получить доступ к веб-камерам, и этот метод взлома набирает обороты. Он используется в любых целях, от промышленного шпионажа до сталкинга. Но как правило, преступники редко выходят на связь со своими жертвами.

2. В браузере появляются новые инструменты

Если в вашем браузере появились новые панели инструментов, которые вы не устанавливали, вероятнее всего, он был заражен. Они могут регистрировать нажатия клавиш, чтобы собирать данных учетных записей и кредитных карт. Кроме этого, подобный вирус может загрузить на устройство и другие вредоносные программы.

В лучшем случае, поисковые запросы просто будут перенаправлены на другие сайты. Злоумышленники получают деньги за генерацию трафика на определенных ресурсах.

3. Друзья получают странные сообщения

Хакеры часто создают поддельные профили в социальных сетях и рассылают приглашения контактам владельца реальной страницы.

Настоящий или поддельный профиль может использоваться для распространения спорной или конфиденциальной информации с целью нанести ущерб репутации. С помощью этих страниц также можно добывать необходимую информацию о пользователе, расспрашивая его друзей. Этот метод называется социальной инженерией.

Друзья пользователя могут получить сообщение с просьбой получить платеж через PayPal от вашего имени.

Поскольку жертву просят получить, а не оплатить что-то, у нее может не возникнуть никаких подозрений. Злоумышленник предлагает жертве перевести полученные деньги на ее банковский счет, а затем ему на карту.

Но, разумеется, банковский счет принадлежит злоумышленникам. Как только они получают деньги, первоначальная транзакция в PayPal отменяется, и жертва остается без денег.

4. Не получается войти в учетную запись

Если не удается зайти в какой-то сервис или сайт, первым делом нужно убедиться, что он работает. Если у других пользователей нет проблем, скорее всего, ваш аккаунт был взломан. Как только злоумышленнику удается войти в чужую учетную запись, он сразу меняет пароль, чтобы владелец аккаунта не смог зайти в него.

Хакеры могут заполучить пароль различными способами:

они могут использовать метод подбора,

взломать другую вашу учетную запись, где используется такой же пароль,

провести фишинг-атаку.

Если вам не удается зайти на сайт, необходимо как можно скорее сообщить о проблеме в техподдержку. Конечно, вам придется доказать, что вы — настоящий владелец, а не взломщик, который использует социальный инжиниринг, чтобы получить доступ к аккаунту.

Также можно попросить поддержку немедленно заблокировать профиль и восстановить доступ только после того, как они определят истинного владельца. Если вы использовали этот пароль на других сайтах или платформах, немедленно измените его.

5. Устанавливается новое ПО

Если на компьютере появилась новая программа, которую никто не устанавливал, это верный признак заражения. Вирусы и вредоносное ПО, как правило, скрыты от глаз обычного пользователя, а трояны, черви и рекламное ПО могут отображаться как обычные приложения.

Необычное программное обеспечение может загружаться вместе с другими бесплатными программами. В условиях пользования может быть пункт о загрузке других пакетов ПО, который многие не замечают. Такие программы могут собирать информацию о владельцах и статистические данные об использовании устройства, которые позже могут быть проданы маркетинговым компаниям.

Когда компьютер остается без присмотра, злоумышленники могут загрузить на него вредоносное ПО с USB-носителя, которое будет устанавливать одну программу за другой.

6. Курсор двигается сам по себе

Движущийся указатель может не только указывать на неполадки с оборудованием, но и быть следствием проблем в драйверах программного обеспечения.

Если курсор двигается целенаправленно, этому может быть два объяснения.

Техническая поддержка может получать удаленный доступ к вашему компьютеру. Устройство было заражено трояном удаленного доступа (RAT), и у злоумышленников появился доступ к компьютеру.

RAT позволяет хакерам подключаться к чужому компьютеру, совершать различные операции и наблюдать за действиями пользователя. Он также может фиксировать нажатия клавиш, чтобы хакеры могли видеть все действия владельца, даже когда они не были подключены. Более того, они могут загружать и скачивать файлы с компьютера, а также включать и отключать микрофон и веб-камеру, не задействуя соответствующие светодиоды.

7. Антивирус отключен

Если защитное программное обеспечение отключено и не в состоянии возобновить работу, вероятно, устройство заражено вирусом.

Современные вредоносные программы способны отключить защитное ПО и предотвратить его повторное включение.

8. Пропадают деньги

Большинство киберпреступлений совершаются с целью обогатиться. Если злоумышленники смогут получить учетные данные от сервисов онлайн-банкинга, PayPal или цифрового кошелька с криптовалютой, они немедленно их опустошат.

Также если хакерам удастся убедить сотрудников банковских организаций, что им необходимо немедленно перевести крупную сумму денег, жертва может лишиться всех сбережений.

9. Личные данные появляются в открытом доступе

Если данные пользователя были размещены в интернете, нет сомнений, что это последствия взлома. Иногда это делается в рамках доксинг-атак. А иногда это свидетельствует о том, что хактивисты (хакеры, продвигающие политические идеи) выбрали конкретного пользователя или целую организацию в качестве своей жертвы.

Еще одна распространенная причина крупных утечек данных — это ненадежные сотрудники. В 2014 году старший аудитор британского супермаркета Morrisons по имени Эндрю Скелтон опубликовал личные данные 100 тысяч своих коллег на сайте для обмена файлами. Его мотивом была месть работодателю.

10. Компьютер предупреждает о заражении

Каждое предупреждение системы о заражении должно восприниматься всерьез. Тревожный признак — необъяснимая активность в системных журналах, например входы в систему в необычное время или с IP-адресов с подозрительной геолокацией.

Чтобы научиться правильно оценивать подобные системные предупреждения, необходимо понимать, как выглядит ваш обычный сетевой трафик. В этом могут помочь бесплатные инструменты Snort, wirehark, Brim и Graylog.

Как защититься от взлома?

Чтобы обеспечить безопасность всех систем, необходимо серьезно подойти к обучению персонала основам информационной безопасности и использовать только лицензионное защитное ПО. Вот несколько советов, которые помогут вам защитить себя от взлома.

Регулярно обновляйте все операционные системы и приложения.

Используйте качественные брандмауэры и антивирусы.

Устанавливайте надежные пароли и не используйте одно и то же кодовое слово на разных сайтах.

По возможности используйте двухфакторную аутентификацию.

Создайте многоуровневую систему резервного копирования и храните копии в разных местах.

Проверьте свои резервные копии, системы восстановления данных и планы аварийного восстановления.

Попробуйте отрепетировать свои действия в случае взлома.

Установите программное обеспечение для мониторинга, которое отслеживает различные попытки доступа, системные журналы, сетевой трафик и выдает предупреждения о подозрительной или запрещенной активности.

Изучите протоколы безопасности в своем банке, чтобы предотвратить крупные переводы без дополнительной информации и проверки.

Используйте лучшие программы, которые обеспечат защиту от вирусов и вредоносного ПО, а также безопасный просмотр веб-страниц.

Обучайте своих сотрудников киберграмотности.

Создайте культуру безопасности на рабочем месте. Научите персонал не доверять необычным запросам и сообщать о подозрительных и необъяснимых действиях.

Источник.