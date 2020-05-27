11 способов улучшить работу Wi-Fi-роутера

Мы продолжаем работать и в целом проводить много времени дома, поэтому быстрый интернет важен как никогда. Издание Wired собрало 11 советов, которые помогут ускорить Wi-Fi.

1. Переместите роутер

Держите роутер в шкафу? Это не лучшая идея. Стены, шкафы и даже книжные полки могут ослабить сигнал Wi-Fi. Перемещение роутера может ощутимо повлиять на скорость и площадь зоны покрытия. Нет какого-то универсального места для роутера, но старайтесь не ставить его в углу, под шкафом или в ящике стола. Чем заметнее его положение, тем лучше.

Возможно, вам придется проявить изобретательность, чтобы достигнуть своей цели, но это того стоит. Необходимо, чтобы все основные устройства – консоли, ноутбуки и так далее – находились как можно ближе к роутеру. Гаджеты, которым не требуется такая высокая скорость соединения, например, интеллектуальные терморегуляторы, можно отодвинуть чуть дальше.

Если нет подходящей ровной поверхности, можно установить роутер возле стены. По возможности храните его подальше от других приборов, распространяющих электромагнитные волны. К ним относятся радионяни, беспроводные клавиатуры и микроволновые печи.

2. Используйте сетевой кабель

Мы иногда забываем: провода все еще существуют! Необязательно подключаться именно к wi-Fi. Проводное подключение к роутеру обычно предпочтительнее беспроводного. Оно быстрее, стабильнее и не восприимчиво к воздействию других устройств или крупных аквариумов. Однако у него есть существенный недостаток: ограниченный радиус действия, и в целом оно менее удобно.

О проводном подключении стоит задуматься владельцам устройств, которым нужен по-настоящему скоростной интернет: к ним относятся игровые и стриминговые приставки. Для этого понадобится только кабель.

Чтобы потом не спотыкаться о провода, сразу продумайте их организацию. Такие держатели позволят закрепить сетевой кабель на стене. Если несколько проводов идут в одном направлении, подойдут такие крепления. Некоторым гаджетам могут потребоваться дополнительные настройки.

3. Измените канал или диапазон

Сигнал Wi-Fi делится на каналы, и роутер использует один из них для связи с устройствами по всему дому. Если соседи живут очень близко, то ваши роутеры используют один и тот же канал, из-за чего все подвисает. Переключение на другой канал может решить эту проблему.

Каждый роутер переключается по-своему. Изучите документацию или посмотрите инструкции в интернете, если не уверены, что сможете найти эту опцию в настройках устройства. Попробуйте каналы 1, 6 и 11, так как для них характерно наименьшее количество помех при подключении нескольких устройств.

Сейчас большинство роутеров используют двухдиапазонную технологию передачи данных на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Если настройки роутера это позволяют, сделайте одну из частот приоритетной для определенных устройств. Частота 5 ГГц обеспечит более быстрое подключение к интернету, хотя у нее более короткий диапазон, чем у 2,4 ГГц.

4. Обновите роутер

Маршрутизаторы значительно различаются по функционалу и цене, но в этом случае нас прежде всего интересует радиус покрытия Wi-Fi. Для большого дома подойдет роутер, который может соединяться с репитерами, передающими сигнал в самые удаленные уголки. Малогабаритные дома и квартиры могут обойтись более простой системой.

Роутеры, которые советует Wired:

Netgear Nighthawk AX4 и AX8;

TP-Link AX6000;

TP-Link AX3000.

Для больших домов рекомендуются системы узловой сети:

Eero Wi-Fi;

Netgear Orbi.

Также есть Google Nest Wi-Fi, оцененная Wired на шесть баллов из 10.Эта система хорошо работает, хотя ей не хватает некоторых функций, присутствующих у ее аналогов. Однако $299 (на Amazon) — не самая доступная цена.

Фото: IgorVetushko / Фотодженика

5. Купите Wi-Fi-репитер

Если настройка роутера кажется непосильной задачей, можно купить Wi-Fi-репитер или усилитель беспроводного сигнала. Эти устройства включаются в розетку и подсоединяются к интернету, который раздает роутер, а затем усиливают сигнал.

Как правило, их просто устанавливать, использовать, и они помогают мгновенно избавиться от мертвых зон Wi-Fi. Однако усиленные или повторяющиеся беспроводные сигналы будут не такими мощными, как сигналы, поступающие непосредственно от роутера, поэтому здесь снова важно расположение устройства. Попробуйте использовать репитеры и усилители для подключения гаджетов, которым не требуется большой диапазон частот.

Тут есть, из чего выбрать: Wired советует присмотреться к Linksys AC1900 или Netgear EX7300. Убедитесь, что поддерживаемый ими стандарт Wi-Fi (например, 802.11ac) соответствует стандарту вашего роутера.

6. Используйте электропроводку

Альтернативой репитеру служит прибор для подключения к электросети. Цифровые сигналы могут проходить через электропроводку, и специальные устройства позволяют использовать это преимущество. Их выпускают несколько производителей, в том числе Netgear и TP-Link.

Это работает следующим образом: вы подключаете прибор к роутеру, а затем — к розетке. Добавьте еще одно такое устройство в любую другую комнату, и вы сможете обеспечить проводное или беспроводное соединение с этой комнатой. Да, скорость незначительно снизится, но это простой и эффективный вариант.

7. Установите пароль

Это очевидный совет, но напоминание о нем не будет лишним. Пароль необходим, чтобы защититься от хакеров и не дать соседям подключиться к Netflix через ваш роутер, что определенно снизит скорость соединения. Убедитесь, что вы используете стандарт шифрования AES, который обеспечивает высокий уровень безопасности и при этом не снижает скорость интернета.

8. Отключите все неиспользуемые устройства

Одновременное подключение нескольких гаджетов к сети Wi-Fi может создать множество проблем. Убедитесь, что ее используют действительно нужные устройства, а не тот умный чайник, который вам так ни разу и не пригодился.

Качественные роутеры (например, все перечисленные выше) позволяют определять приоритет устройств и сервисов. Это поможет убедиться, что никакой Facebook-стример не помешает вам играть в компьютерные игры.

Фото: IgorVetushko / Фотодженика

9. Проверьте компьютер

Если на вашем ПК или ноутбуке постоянно медленный интернет, а с другими устройствами проблем нет, откройте диспетчер задач или монитор активности и посмотрите, какие программы работают в фоновом режиме. Часть из них может быть настроена на автоматическое обновление. Если они всегда обновляются в фоновом режиме, это может стать причиной низкой скорости интернета. Поэтому проверьте их и отрегулируйте настройки.

10. Перезагрузите роутер

Перезапуск роутера иногда действительно помогает восстановить подключение к интернету, но другие проблемы он не решает. Wired спросил у производителя роутеров Netgear, эффективна ли эта мера, и он ответил: «Нет».

Сандип Харпалани, вице-президент по управлению продуктовой линейкой Netgear, сказал, что компания не рекомендует перезагружать роутер, «если только у вас не возникнут проблемы с подключением или скоростью из-за радиочастотных помех». Он также добавил, что если вы все еще используете Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и у вас возникли проблемы со скоростью, это может помочь. С помощью перезагрузки маршрутизатор выберет лучший канал с наименьшими помехами. Если вы перешли на роутер с частотой 5 ГГц, вам не нужно беспокоиться: он автоматически переключится на канал с наименьшим количеством помех.

В любом случае нет причин регулярно перезагружать роутер. Старайтесь придерживаться других рекомендаций.

11. Позвоните интернет-провайдеру

Если вы все перепробовали, но ничего не помогает, всегда можно обратиться к провайдеру. Возможно, к вам отправят специалиста. Он точно определит проблему с Wi-Fi и сможет устранить ее.

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Фото на обложке: IgorVetushko / Фотодженика