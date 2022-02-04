18 профессий будущего, к которым мы пока не готовы

К какой профессии стремиться нашим детям после космического университета? Еще 20 лет назад профессиональных геймеров и ютуберов не было и в помине, но сейчас эти занятия приносят талантливым и целеустремленным молодым людям миллионы. Очевидно, что возможно все.

Рынок труда меняется, это факт. Но независимо от сотен необоснованных прогнозов, сама работа в ближайшее время не исчезнет. Однако профессии все равно не стоят на месте — из-за технологий, демографических сдвигов, урбанизации, изменения климата и так далее.

Новые рабочие места на платформах будущего

1. Менеджер по граничным вычислениям

Когда интернет вещей наконец-то станет массовой технологией? Через 5 лет? Через 10? Согласно исследованию, и того меньше.

Во всяком случае, когда эта технология станет более демократичной, кто-то должен будет отвечать на следующие ключевые вопросы и даже больше: какой объект подключить? Действительно ли подключенный девайс отвечает конкретной потребности?

Какие данные интересны с точки зрения бизнеса? Какую инфраструктуру необходимо будет адаптировать? Что создать с нуля? Какое долгосрочное влияние она окажет на бизнес? Менеджер по граничным вычислениям должен знать, как ответить на эти вопросы, когда к нему постучится совет директоров.

2. Гид по онлайн-магазину

Представьте, что Amazon — это физический рынок. Насколько он большой по площади? Можно ли в нем заблудиться? Сколько продавцов-консультантов понадобится, чтобы обслужить всех желающих?

Здравый смысл и десятки книг по стратегии говорят нам, что главное преимущество физических магазинов перед интернет-ресурсами — это персонал.

Поэтому вполне логично, что по мере расширения платформ, цифровые бренды и маркетплейсы будут нанимать персональных консультантов/гидов, чтобы превратить зачастую неприятный опыт онлайн-покупок в приятную прогулку.

3. Сторителлер для дополненной реальности

Виртуальная реальность пока не дала всего того, что было обещано. А вот дополненная реальность — реальный тренд, который будет лишь расти.

Поскольку «экономика впечатлений» и концепция геймификации набирают обороты, вполне логично ожидать от опыта дополненной реальности отличной сюжетной линии. Именно здесь на помощь приходит сторителлер, или рассказчик. Эта работа позволит организациям создавать как иммерсивные учебные сценарии, так и труднодоступные маркетинговые возможности.

4. Конструктор миров

Виртуальная реальность, возможно, не оправдала надежд, но она не умерла. После создания сюжетных линий нужно будет создавать целые миры.

Эта профессия требует тех же навыков, что и у разработчиков видеоигр, только с совершенно другой конечной целью. Потенциал для обучения здесь неисчерпаем. Кроме того, психологический аспект тоже имеет место: зачем убивать внутренних демонов, если можно притвориться, что убиваешь их в цифровом мире?

5. Эксперт по блокировке рекламы

Граничные вычисления, онлайн-магазины, AR, VR... Все эти технологии откроют рекламодателям целую новую вселенную. И как только мы устанем от новизны, нам понадобятся блокировщики рекламы.

Такой специалист должен быть достаточно подкован, чтобы заметить рекламу, встроенную в саму реальность, где ее нельзя зафиксировать невооруженным взглядом, например, с помощью AR-очков.

Профессии будущего в новых правовых реалиях

6. Менеджер по этике

Компании все чаще пытаются занять позицию, при которой стараются компенсировать неудачи властей и себя им противопоставить. Эта тенденция, вероятно, сохранится, учитывая растущую близость между компаниями и их клиентами.

В этом новом корпоративном мире сотрудник по этике будет играть роль, аналогичную нынешнему менеджеру по КСО, за исключением того, что его будут воспринимать всерьез, поскольку он будет тесно взаимодействовать с финансовыми и техническими директорами.

7. Менеджер по доверию

В условиях, когда дезинформация и фейк-ньюс могут стать вирусными в считанные минуты, доверие становится крайне важным фактором.

Поэтому довольно логичным кажется нанять человека, который будет гарантировать: клиенты могут доверить корпорации свои личные данные, сбережения и секреты. Это что-то вроде PR, но с более серьезным подходом.

8. Представитель по персональным данным

Это человек или компания, которая будет представлять все данные человека в правовом поле и вносить их в нужные базы данных, чтобы обеспечить своим клиентам безопасность.

В его интересах следить за тем, чтобы никто не использовал данные его или его клиентов без законного интереса или согласия, что делает такого специалиста вдвойне полезным.

Профессии будущего, связанные с ИИ

9. Расследователь данных

Как уже неоднократно говорилось, алгоритмы должны быть способны объяснить лежащий в их основе механизм простыми словами. Еще важнее это становится по мере того, как ИИ проникает в повседневную жизнь, в том числе в систему правосудия.

Поэтому может возникнуть спрос в специалистах, которые будут разбираться в коде и выяснять, почему эта машина на автопилоте свернула направо и наехала на группу дошкольников, а не на беременную женщину.

10. Детектив данных

В то время как расследователь данных отвечает на вопросы, которые уже были заданы, детектив данных будет давать ответы на вопросы, которые не обязательно были заданы, копаясь в данных, полученных с помощью, например, интернета вещей.

Приводит ли отсутствие молока к росту преступности? Влияет ли объем производства беспилотников на сокращение рождаемости у голубей?

11. Прогнозирующий агент по обслуживанию клиентов

Да, колл-центры уже существуют, но с ростом объема больших данных некоторые из самых передовых компаний, возможно, захотят перестать решать проблемы своих клиентов постфактум и начать действовать на опережение.

На основе профилей клиентов, их потребительских привычек и частоты возникновения проблем с качеством товара определить, есть ли у клиента проблемы с товаром или услугой, может быть, и не так сложно, как кажется.

Профессии будущего как «мостики между мирами»

12. Аналитик по взаимодействию человека и машины

В самом ближайшем будущем автоматизация, вероятно, затронет значительную часть рабочих мест. Но, прежде чем полностью передать бразды правления роботам и алгоритмам, предстоит ответить на множество вопросов.

Кого мы автоматизируем? Когда? Модернизировать или заменить? Ответы на них будут ключевыми в большинстве отраслей. Экономисты и социологи должны отвечать за подготовку соответствующих ответов, но неудивительно, если этим займутся специальные консультанты.

13. IT-координатор

Всем понятно: «айтишники» и отделы эксплуатации должны научиться лучше общаться. Однако владение обоими языками — редкий талант, как и совмещение потребностей бизнеса с технологическими/техническими возможностями и бюджетами на оборудование.

IT-координатор должен избавить отдел управления проектами от страданий. Возможно, что некоторые такие специалисты будут весьма неплохо зарабатывать.

14. Защитник сотрудников

Наконец, когда решено, что и кого автоматизировать, а IT и эксплуатационные подразделения договорились о дальнейших действиях, необходимо найти способ справедливо и тактично проинформировать работников о новой стратегии. А они, в свою очередь, могут быть не самыми технологически подкованными людьми.

И не самыми понимающими. Именно здесь на помощь приходит защитник сотрудников. Доказательством того, что эта роль необходима, являются многочисленные скандалы, связанные с условиями труда в Amazon.

Профессии будущего в новых городах

15. Аналитик умного города

Градостроители востребованы как никогда. Умные машины, беспилотники, оптимизация офисного пространства после пандемии…

Такие специалисты не будут лишними. Скажем, если автомобили теперь могут сами парковаться за городом без водителя, нужно ли так много парковочных мест?

Если у меня есть данные с каждого мобильного телефона в городе, могу ли я направить в тот или иной район больше или меньше полицейских или пожарных до того, как возникнет необходимость? Возможности безграничны. Но их нужно тщательно взвесить: от того, как проектируются города сегодня, будет зависеть мир в течение следующих 50 лет.

16. Специалист по сохранению наследия

По мере роста, эволюции и совершенствования «умных» городов мы будем вынуждены избавляться от части прошлого. В обязанности такого специалиста будет входить сохранение в цифровом формате изображений и чертежей дорог и зданий, чтобы наше прошлое навсегда осталось источником информации для нашего будущего.

Эта роль уже существует, но в гораздо меньших масштабах: трудно поместить в музей целое здание.

17. Удаленный автомеханик

По мере того, как автомобили становятся все более автоматизированными и автономными, сохранится ли необходимость посещать автосервис из-за каждой мелочи? Скорее всего, нет.

Если все разговоры о переходе в цифровой формат легитимны, то вскоре мы увидим, как многие профессии, которые сейчас требуют встречи с клиентами, станут в большей степени удаленными. Автомеханики будут в числе первых.

18. Аналитик по микросетям

Возобновляемые источники энергии становятся все более популярными. Каждый дом, вероятно, будет производить собственную электроэнергию.

Но если человек уезжает в отпуск, эта энергия может остаться неиспользованной и быть продана соседу, который устраивает вечеринку и ему нужно электричество, чтобы запустить голограмму Майкла Джексона, которую он обещал своим гостям.

Именно тогда на помощь приходит аналитик по микросетям, который обеспечивает максимально эффективное использование энергии на гораздо меньшем уровне, но с гораздо большим количеством источников, раздающих в большее количество точек.

Источник.