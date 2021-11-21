2021 год побил рекорд по количеству новых стартапов с оценкой выше $10 млрд

Этот год отличился значительным количеством декакорнов — стартапов, оцененных в $10 млрд или выше. На данный момент, по данным Crunchbase, в 2021 году этот статус получили 30 компаний. В 2020 году их было 15, а в 2019 году — всего 5. Последними в список декакорнов вошли Grammarly и Faire. Подробности — в переводе материала Crunchbase.

Первый декакорн

Рост числа дорогостоящих стартапов в этом году не стал неожиданностью, учитывая, что 2021 год стал рекордным годом для венчурного финансирования по всему миру. Список стартапов-единорогов Crunchbase Unicorn Board недавно впервые расширился до 1 тысячи компаний, а фонды прямых инвестиций и хедж-фонды как никогда активно вкладываются в быстрорастущие стартапы.

Количество новых стартапов-декакорнов в мире, с 2007 по ноябрь 2021. Инфографика: Cruncbase

Тем не менее, стоит отметить, что прошло всего 14 лет с появления первого декакорна. Это был Facebook (теперь Meta), который получил оценку в $15 млрд в ходе раунда финансирования в 2007 году благодаря инвестициям Microsoft.

Декакорны 2021 года

Среди новых декакорнов 2021 года — онлайн-платформа для дизайна Canva, которая сейчас оценивается в $40 млрд и в этом году поднялась на шестое место по стоимости среди частных единорогов. На предыдущем раунде она получила оценку в $14,4 млрд, которая с тех пор прибавляла в стоимости в среднем $157 млн в день.

Databricks, оцененная в $38 млрд в августе 2021 года, в настоящее время занимает восьмое место среди частных компаний. Всего за шесть месяцев ее оценка прибавила $10 млрд к $28 млрд, полученным во время предыдущего раунда финансирования в феврале 2021 года.

Лондонский необанк Revolut стоимостью $33 млрд — еще один новый декакорн 2021 года. В настоящее время это десятая по стоимости компания в мире, согласно данным Crunchbase. Чуть более года назад, в июле 2020 года, Revolut был оценен в $5,5 млрд в раунде финансирования — это означает, что за короткий срок он подорожал на $27,5 млрд, в среднем прибавляя около $77 млн в день в течение 12-месячного периода.

Среди других новых декакорнов 2021 года — багамская криптобиржа FTX стоимостью $25 млрд и шанхайская социальная платформа для e-commerce Xiaohongshu стоимостью $20 млрд. На момент публикации обе компании входят в топ-20 наиболее ценных компаний.

Ликвидность

Двенадцать декакорнов вышли на IPO в 2021 году. Три из них получили этот статус только в этом году, прежде чем стать публичными: Rivian, Roblox и Squarespace.

Из 31 компании с оценкой в $10 млрд и выше, которые стали публичными после IPO Facebook в 2012 году, большинство торгуются по рыночной цене, превышающей их самые высокие частные оценки.

Стартапы-декакорны с максимальной оценкой в сравнении с текущей рыночной капитализацией,

сгруппированные по году выхода на IPO. Инфографика: Cruncbase

Исключением из этого правила на момент публикации являлись WeWork, Lu.com, Paytm, Didi, Wish, UiPath и Squarespace. Paytm — это самый последний декакорн, который стал публичным.

​​Краткая история декакорнов

Когда частные компании впервые начали получать оценки в $10 млрд?

После дебюта Facebook в 2007 году, следующий декакорн появился только два года спустя. По подсчетам Crunchbase, это была компания Alibaba, которая в 2009 году была оценена в $10 млрд в ходе раунда, возглавляемого инвесткомпанией General Atlantic. Два года спустя Alibaba была оценена в $32 млрд в рамках раунда финансирования, возглавляемого Silver Lake и DST Global.

По данным Crunchbase, до 2014 года ни одна компания не была оценена в $10 млрд.

В 2014 году целых 7 компаний впервые получили статус декакорна. Среди них — публичные теперь компании Snap, Dropbox, Xiaomi, Uber, Palantir, Airbnb и Flipkart (приобретена Walmart в 2018 году). Количество новых декакорнов снижалось каждый последующий год до 2018 года, когда количество новых компаний с двузначной оценкой впервые достигло 13.

В общей сложности с 2007 года, когда частная компания впервые получила оценку в $10 млрд, насчитывается 84 декакорнов. Из них 33 стали публичными компаниями, а 51 по-прежнему входит в список единорогов Crunchbase.

Это только начало

Сейчас, когда не за горами 2022 год, фонды прямых инвестиций и хедж-фонды стремятся инвестировать в быстрорастущие компании до IPO. Существует более 1 тысячи частных единорогов, причем 90 из них оцениваются в сумму от $5 млрд до $10 млрд. Можно ожидать, что новые декакорны будут стабильно появляться и в 2022 году.

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