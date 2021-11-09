Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

История Rivian: от небольшой мастерской до первого электрического пикапа

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

У истоков многих стартапов стоят люди, непоколебимо сосредоточенные на своей идее. Однако Ар-Джей Скариндж, основатель компании-производителя электромобилей Rivian, прошел иной путь. Сейчас Rivian создает грузовые фургоны для Amazon, а в прошлом месяце начал доставлять покупателям свои первые электрические пикапы R1T.

Какие трудности на пути к успеху преодолел стартап и сможет ли он побороть конкуренцию — рассказываем в этом материале.

История Rivian: от небольшой мастерской до первого электрического пикапа

Изначально Rivian выпускала бюджетные спортивные автомобили, потом дорогие суперкары, а затем перешла на строгие пикапы. Ни одна из этих машин не добилась серьезного успеха, и компания оказалась на грани банкротства. Единственная причина, по которой Rivian удалось выжить, а ее инвесторы считают, что она стоит больше, чем Ford Motor Co., — в ее адаптивности.

«Одни из самых важных человеческих качеств, которые помогают прогрессировать и улучшать среду — скромность и способность слушать других», — утверждает Скариндж. Его стремление реализовывать желания других привело к тому, что 12 лет назад Rivian приступила к разработке электромобиля.

Запуск стартапа

В середине 2000-х годов в Автомобильной лаборатории Массачусетского технологического института аспиранты переделывали в электромобиль серебристый Porsche 914, выпущенный в 1976 году. Скариндж, доктор наук из Рокледжа, Флорида, почти каждый день проходил мимо машины.

В то время он пытался усовершенствовать систему рециркуляции выхлопных газов и фаз газораспределения и посещал занятия по производству. 4 февраля 2009 года, во время своего последнего учебного года, Скариндж посетил семинар. Его проводили Дэниел Роос и Джеймс Вумек, преподаватели и авторы книги «Машина, которая изменила мир».

«В конце первого занятия он подошел ко мне и сказал: “У меня есть новая идея для автомобильной компании. Я хочу рассказать вам о ней”», — вспоминает Вумек.

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Закончив университет, Скариндж отправился домой во Флориду, чтобы реализовать свою идею. Его отец Роберт также был инженером и владельцем мастерской под названием Mainstream Engineering. Там он занимался изобретениями в основном для Министерства обороны США, такими как дизельные двигатели и водоочистные установки.

Скариндж открыл собственную мастерскую поблизости и назвал ее Mainstream Motors. По его словам, в тот момент он не осознавал всех сложностей, которые ждут его впереди.

Разработка Blue Thing

Скариндж нанял около 15 дизайнеров и инженеров, которых привлекло его видение: недорогой спортивный автомобиль, сочетающий в себе высокую производительность и топливную экономичность.

Команда была очень сплоченной. Один из сотрудников, Брайан Гейс, утверждает, что уходил с собеседования с мыслью: «Эти люди сумасшедшие. Они уверены, что могут сделать то, в чем они не разбираются. Это меня зацепило».

Вместо стального каркаса команда Скаринджа использовала легкие сплавы алюминия, а вместо стального кузова — термопластичные листы. Автомобиль Mainstream Engineering состоял из четырех модулей и собирался как детская игрушка. В мастерской не было машины для штамповки металлических изделий и малярного цеха — одних из самых дорогих частей обычного завода.

Концепция электромобиля от Rivian

Фото в тексте: quiggyt4 / Shutterstock

Команда много работала и однажды провела вместе четыре ночи подряд. По пятницам Скариндж угощал всех обедом, а каждую зиму они отправлялись в Дейтона-Бич, чтобы посмотреть автомобильные гонки. «Мы были как племя, — рассказывает Рене Темплтон, бывший руководитель отдела кадров. — Мне даже кажется, что не у всех были определенные должности».

Примерно через год команда запланировала создать прототип. Скариндж отправил файлы производителю из Детройта вместе с автомобилем Mini Cooper. Как утверждает один из сотрудников, Крис Ауэрбах, идея состояла в том, чтобы собрать автомобиль, встроить в него двигатель из Mini Cooper и отправить все обратно в ящике.

Прототип получил название Blue Thing. Он прибыл во Флориду осенью 2010 года. На тот момент автомобиль был совсем не готов к производству и даже езде на дорогах.

Нехватка финансирования

Скариндж собрал команду экспертов, среди которых были: бывший финансовый директор MapQuest Джим Томас и бывший CEO General Motors Co. Рик Вагонер.

Скариндж и его отец заложили собственные дома и привлекли $3,5 млн государственного финансирования. Сотрудники согласились поселить у себя стажеров, которые устраивались в стартап. О повышении зарплат не было речи, а еженедельный бюджет на питание составлял около $35. «У нас не было денег», — вспоминает Темплтон.

Концепцию автомобиля, придуманную Скаринждем, приходилось менять из-за нехватки финансов.

«Это был нескончаемый цикл: давайте придумаем что-то, представим это инвестору, привлечем средства и все повторим», — вспоминает один из сотрудников, Сет Мочидловски.

Одно время команда работала над гоночным автомобилем, чтобы привлечь бразильского инвестора. Затем они переключились на более производительную и дорогую версию первоначальной идеи. «На переходы не уходило много денег», — рассказывает Вумек.

В феврале 2012 года Мочидловски был уволен, а вскоре — еще несколько его коллег. Ауэрбах ушел обучаться в кулинарную школу. Во всей этой суматохе у команды внезапно возникло две идеи: «электрический» и «грузовик».

«Самый мрачный период»

Скариндж просто хотел разработать автомобиль — неважно, как он будет выглядеть и даже называться. Стартап был переименован в Rivian.

В конце концов тот семинар, который Скариндж посетил в 2009 году, принес пользу. Профессор Роос был близким другом Мохаммела Абдула Латифа Джамиля, выпускника Массачусетского технологического института и CEO компании Abdul Latif Jameel (ALJ), которая владеет автосалонами по всему миру — от Европы до Японии.

Скариндж обратился к Роосу с просьбой представить его. Спустя несколько месяцев он встретился Хассаном, сыном Джамиля, в Саудовской Аравии. Хассан попросил его спроектировать пикап, который объединит в себе преимущества Ford F-150, Toyota Prius и Dune Buggy.

К концу года Скариндж отправил ALJ приблизительный план, и компания согласилась вложить в него номинальную сумму. Тем не менее она стала настоящим спасением для стартапа. Спустя несколько месяцев Rivian переехал в Детройт, и на тот момент в нем работало менее 10 человек.

Получившийся продукт — спартанский автомобиль, который рассекал пустыни и производился в больших количествах, — полностью противоречил изначальной идее Скаринджа. «Переход от спорткаров к грузовикам стал самым мрачным периодом для нас», — утверждает Гейс. Однако стартап получил шанс на спасение.

Мощные пикапы долгое время были самой прибыльной частью автомобильной индустрии в США: General Motors, Ford и Chrysler Group получали более $10 тысяч чистой прибыли за каждую машину. Предпочтения американцев распространялись по всему миру.

Отличительная черта

ALJ, крупнейший инвестор Rivian на тот момент, согласился отложить идею грузовика для пустыни и разработать более роскошный пикап. Тем не менее Скариндж нуждался в концепции, которая сделает продукцию Rivian совершенно отличной от другой, производимой в Детройте.

«Он объявил об этом на совете директоров, — рассказывает Вумек. — Этого никто не ожидал: “Я решил, что мы создадим электрический транспорт. И это больше не обсуждается”».

К ноябрю 2018 года Rivian создал два прототипа — пикап и SUV (Sport Utility Vehicle, спортивно-утилитарный автомобиль). Разработки произвели впечатление, и, по данным компании, с тех пор количество заказов превысило 48 тысяч.

Конкуренция

Скаринджу удалось достичь своей цели, однако Rivian все еще в начале пути. Стартап может совершить прорыв в сфере грузовиков и SUV как Tesla среди седанов. Однако этот рынок неуклонно сокращается, поскольку крупные автопроизводители выдвинули собственные планы по разработке электрических грузовиков.

  • Внедорожник GMC Hummer EV от General Motors, стоимостью $80 тысяч, уже доступен для покупки.
  • Недавно Ford удвоил планы по производству своего электрического пикапа F-150 Lightning, который должен появиться в следующем году. По данным компании, число заказов превысило 150 тысяч.

Чтобы превзойти других, автомобиль Rivian должен быть не просто инновационным, но и совершенным продуктом. Первые версии получили признание, но все же не лишены технических недостатков. Как сообщается в документации для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Rivian планирует IPO с почти $1 млрд чистых убытков за первую половину этого года.

Источник.

Фото на обложке: Roschetzky Photography / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Производитель электромобилей Rivian увеличил ценовой диапазон IPO в надежде получить оценку в $65 млрд
  2. 2 «В конечном итоге ничего не работает, кроме опыта». Основатель ManyChat — о Долине, фокусах и первом миллионе
  3. 3 Американские миллиардеры разбогатели на $2 трлн за время пандемии
  4. 4 Хотите пожить в США? Это можно сделать с помощью студенческой визы
  5. 5 Образование за рубежом: как выбрать программу для ребенка
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

09 ноября 2021

ArchTech Московский акселератор

09 ноября 2021

FIT-M 2021

09 ноября 2021

Хакатон #SPBTRAVELINDUSTRYHACK

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма