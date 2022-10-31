3 метрики, которые не стоит использовать для оценки соответствия продукта рынку

Часто стартап терпит провал лишь из-за того, что ему не удалось создать продукт, который отвечает потребностям определенной аудитории. Поэтому так важно следить за тем, чтобы он соответствовал рынку, то есть достиг PMF (product-market fit). Каждый продукт уникален, и потребуются эксперименты, чтобы подобрать метрики для оценки PMF. Разберемся, какие показатели точно для этого не подходят.

Предыдущие части:

3 признака, что ваш продукт отвечает потребностям рынка

4 метрики для оценки соответствия продукта рынку

3 системы для измерения соответствия продукта рынку

Количество регистраций

Это число вовсе не говорит о наличии PMF. Это «метрика тщеславия»: с ее помощью невозможно определить, кто ваша аудитория и каков ваш показатель удержания пользователей.

Если люди активно регистрируются на сайте, представляющем продукт или услугу, но быстро уходят, значит предложение не приносит им ценность и требует улучшений.

Коэффициент конверсии

Эта метрика также может вводить в заблуждение. Убедить кого-то попробовать продукт довольно легко, а вот продолжать пользоваться им — гораздо сложнее.

Высокий коэффициент конверсии может приносить продуманная целевая страница и хороший маркетинг. Но если продукт не удовлетворяет запросы клиентов, они быстро о нем забудут.

Число бесплатных пользователей

О соответствии продукта рынку свидетельствует готовность людей платить за него. Если большее число пользователей предпочитает бесплатную версию платной, то PMF не достигнут.

В таком случае платную версию нужно доработать, добавив больше полезных функций. Это не только побудит людей попробовать ее, но и позволит найти новую платежеспособную аудиторию.

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Фото на обложке: oatawa / Shutterstock