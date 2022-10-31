3 метрики, которые не стоит использовать для оценки соответствия продукта рынку

Часто стартап терпит провал лишь из-за того, что ему не удалось создать продукт, который отвечает потребностям определенной аудитории. Поэтому так важно следить за тем, чтобы он соответствовал рынку, то есть достиг PMF (product-market fit). Каждый продукт уникален, и потребуются эксперименты, чтобы подобрать метрики для оценки PMF. Разберемся, какие показатели точно для этого не подходят.
Предыдущие части:
3 признака, что ваш продукт отвечает потребностям рынка
4 метрики для оценки соответствия продукта рынку
3 системы для измерения соответствия продукта рынку
Количество регистраций
Это число вовсе не говорит о наличии PMF. Это «метрика тщеславия»: с ее помощью невозможно определить, кто ваша аудитория и каков ваш показатель удержания пользователей.
Если люди активно регистрируются на сайте, представляющем продукт или услугу, но быстро уходят, значит предложение не приносит им ценность и требует улучшений.
Коэффициент конверсии
Эта метрика также может вводить в заблуждение. Убедить кого-то попробовать продукт довольно легко, а вот продолжать пользоваться им — гораздо сложнее.
Высокий коэффициент конверсии может приносить продуманная целевая страница и хороший маркетинг. Но если продукт не удовлетворяет запросы клиентов, они быстро о нем забудут.
Число бесплатных пользователей
О соответствии продукта рынку свидетельствует готовность людей платить за него. Если большее число пользователей предпочитает бесплатную версию платной, то PMF не достигнут.
В таком случае платную версию нужно доработать, добавив больше полезных функций. Это не только побудит людей попробовать ее, но и позволит найти новую платежеспособную аудиторию.
Фото на обложке: oatawa /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Один из наших главных конкурентов — Excel»: как стартапы меняют сельское хозяйство
- 2 Бренды разрывают сотрудничество с Канье Уэстом. Что ждет Yeezy?
- 3 4 ловушки, которые мешают вам решиться на перемены
- 4 10 ведущих стартапов Берлина из сфер финансов, питания и сельского хозяйства
- 5 3 системы для измерения соответствия продукта рынку
ВОЗМОЖНОСТИ
31 октября 2022
31 октября 2022
31 октября 2022