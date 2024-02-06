3 ошибки, которые совершают руководители при увольнении сотрудников

Увольнение — неприятная новость для сотрудника, и важно преподнести ее с должным уважением. Разберем три ошибки, которые допускают руководители, и способы их избежать.

Сообщают об увольнении по электронной почте

Недавно Google попала в новостные заголовки: компания не только объявила об увольнениях, но и решила уведомить об этом сотрудников по электронной почте. Рано утром Google разослала людям письма, а затем закрыла для них доступ к своим системам и отключила их пропуска. Подобный подход использовали и другие крупные американские компании, в том числе Amazon и Meta*.

Независимо от того, сколько человек планируется сократить, важно провести личную беседу с каждым. Отнеситесь к сотрудникам с должным уважением: они заслуживают большего, чем письмо из двух строк, где говорится, что они больше не нужны компании.

Научите руководителей сообщать об увольнении с добротой и сочувствием. Предложите им краткие сценарии разговора и тренинги, а также предоставьте возможность попрактиковаться и задать вопросы. Если у кого-то из них возникнут трудности, разрешите HR-специалисту присутствовать во время разговора.

Пытаются оправдать себя

Руководитель представляет компанию. Даже если лично он не принимал окончательного решения о том, кого следует сократить, именно ему доверили сообщить эту новость. Не оправдывайтесь и пытайтесь снять с себя вину. Придерживайтесь тех тем, которых вас попросили обсудить.

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Почему предупреждать об увольнении стоит заранее

Постарайтесь проявить доброту и сочувствие. Если человек плачет или молчит, проведите некоторое время в тишине и позвольте ему обдумать эту новость. Поблагодарите сотрудника за его вклад и сообщите, как связаться с отделом кадров, если у него возникнут дополнительные вопросы. Предложите помощь в поиске работы, если вы готовы это сделать.

Разрывают связи с человеком, который был уволен

Если вы много работали с одним из членов команды, не стоит разрывать с ним отношения после того, как он покинул компанию. Это не значит, что вы должны стать лучшими друзьями. Но если разговор об увольнении прошел в дружеской атмосфере, спустя несколько недель стоит связаться с этим человеком и узнать, как у него дела.

Если вы не получили ответа, не настаивайте на общении. Возможно, человек все еще расстроен из-за потери работы, не готов с вами общаться или вовсе не хочет поддерживать связь — позвольте ему сделать этот выбор.

Этот человек также может обратиться к вам за советом по поводу поиска работы. Не стоит игнорировать его: помогите, если у вас есть такая возможность, а если нет, то честно сообщите об этом и пожелайте удачи в поисках.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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