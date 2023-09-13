4 вопроса, которые заменят собеседования при увольнении

Чаще всего компании действуют «слишком мало и слишком поздно» и спрашивают сотрудника о его отношении к работе и мотивации лишь тогда, когда он собирается уволиться. Но этот ценный вклад можно получить и использовать гораздо раньше — и вот как это сделать.

Удержание кадров всегда остается одним из основных приоритетов бизнеса. Как говорит Дуг Конант, бывший CEO Campbell's Soup Company, «Чтобы победить на рынке, нужно сначала победить на рабочем месте».

Собеседование при увольнении — необходимая мера, чтобы заметить проблемы в компании и провести работу над ошибками. Но почему бы не действовать проактивно?

Возьмите за правило чаще спрашивать сотрудников о том, как они себя чувствуют на работе. Такие собеседования называются удерживающими — и они помогают эффективнее распределять задачи, а также улучшить результаты, которых добиваются сотрудники.

Лучше всего это работает, когда вопросы задает непосредственный руководитель, а не кто-то из отдела кадров или с помощью опросника, а собеседование проходит ежемесячно, а не раз в год.

Эти четыре вопроса помогут проявить неравнодушие и станут стимулом не только оставаться в команде, но и лучше работать.

Что я могу сделать для вас лучше или иначе?

Этот вопрос работает настолько хорошо, что его стоит задавать при каждой личной встрече с сотрудником. Да, даже если она происходит раз в неделю. Это демонстрирует, что руководитель внимательно относится к своим задачам и ценит вклад этого сотрудника.

Просьба предоставить обратную связь может отпугивать: далеко не все готовы прямо говорить о проблемах. Этот вопрос позволит получить ценный фидбэк, не прося об этом напрямую.

Что стоит сделть компании, чтобы добиться лучших результатов?

Если первый вопрос касается взаимоотношений руководителя и сотрудника, этот обращен к тому, как обстоят дела в команде и компании с точки зрения сотрудника.

Менеджмент не всегда вовлечен во внутреннюю работу отделов и команд, поэтому этот вопрос помогает выявить идеи у тех, кто наиболее близок к работе и клиентам.

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Заманчиво подумать, что этот вопрос лучше всего задавать тем, кто дольше работает в компании. Но иногда у новых сотрудников есть свои необычные идеи — и они часто не решаются упоминать о них, опасаясь показаться наивным новичком в команде.

Этот вопрос позволит собрать разные точки зрения и дает понять, что вклад одного человека больше, чем ему кажется.

Что нужно рекрутеру, чтобы привлечь ваше внимание?

В то время как последние два вопроса напрямую касаются производительности, этот вопрос помогает выявить факторы личной самореализации работника.

Да, вознаграждение играет важную роль в том, согласится ли работник на работу и останется ли на ней, но есть и другие факторы мотивации, которые руководитель сможет использовать.

Чтобы дать ответ, человек должен четко осознавать, что для него действительно важно. Поначалу вопрос может вызвать затруднения, но важнее всего регулярно задавать его. То, что могло бы заинтересовать человека в новой работе летом, к зимним каникулам может выглядеть совсем по-другому.

Что вам больше всего нравится в вашей должности?

Вероятно, вы слышали совет сосредоточиться на сильных сторонах, а не на слабых. Аналогичным образом, этот вопрос помогает сотруднику понять, что ему больше всего нравится в его работе, что может помочь ему и руководителю в большей степени согласовать эту работу по-своему.

Хотя вопрос сформулирован положительно, вполне вероятно, что, отвечая, человек может рассказать и о том, что ему не нравится. Оба источника информации могут помочь менеджеру лучше распределять работу. Даже незначительные изменения помогут руководителю завоевать расположение подчиненных.

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